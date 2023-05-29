Бразилия может назначить Анчелотти в 2024 году. Глава CBF хочет, чтобы Карло руководил сборной на ЧМ-2026

Теги Кака Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кубок Америки Флорентино Перес ЧМ-2026 Рамон Менезес Эднальдо Родригес Футбол

Сборная Бразилии сохраняет интерес к Карло Анчелотти.

После вылета «Реала» из Лиги чемпионов главный тренер мадридской команды и президент клуба Флорентино Перес провели встречу, на которой обсудили, что сделано и что предстоит сделать, поговорили о том, что будет дальше, о взаимном доверии как о базовом элементе продолжения проекта и о необходимости внести некоторые изменения. Ожидается, что Анчелотти останется в клубе еще на сезон.

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес ждал итогов этой встречи, чтобы понять перспективы приглашения Анчелотти. Он передал Кака, ведущему прямые переговоры с тренером, что интерес к услугам итальянского специалиста продлевается до 2024 года. 

Глава CBF заинтересован в том, чтобы Анчелотти возглавил сборную после завершения Кубка Америки-2024 и руководил командой на чемпионате мира-2026. 

В настоящий момент пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес. 

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5 комментариев

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ezkq9
Будет хороший тандем
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белошип
А раньше нельзя?
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