Депутат Свищев о потолке зарплат в футболе: «Ничего у УЕФА не получится. Большие деньги, большие дяди здесь заинтересованы»
Депутат Дмитрий Свищев не верит, что УЕФА сможет ввести потолок зарплат в футболе.
Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает введение потолка на зарплаты и трансферы: «Не хотим, чтобы два-три клуба с неограниченными ресурсами дошли до бюджетов 5-10 млрд».
«Эта тема обсуждается уже ни одно десятилетие. Ничего у них не получится.
Никто потолок в ближайшее время не введет. Большие деньги, большие дяди здесь заинтересованы. У клубов неограниченные бюджеты, поэтому я думаю, у УЕФА ничего не получится», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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Лимит давно отменять надо, от него пользы никакой.
А про ограничение кол-ва трансферов - такой ход скорее поднимет стоимость игроков ещё порядка на два, чём будет что-то контролировать. И как быть с концернами вроде РБ или СитиГруп, когда у них и академии, и фармы по всему миру?