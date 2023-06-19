Депутат Свищев о потолке зарплат в футболе: «Ничего у УЕФА не получится. Большие деньги, большие дяди здесь заинтересованы»

Теги премьер-лига Россия УЕФА трансферы Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс деньги Футбол

Депутат Дмитрий Свищев не верит, что УЕФА сможет ввести потолок зарплат в футболе.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает введение потолка на зарплаты и трансферы: «Не хотим, чтобы два-три клуба с неограниченными ресурсами дошли до бюджетов 5-10 млрд».

«Эта тема обсуждается уже ни одно десятилетие. Ничего у них не получится.

Никто потолок в ближайшее время не введет. Большие деньги, большие дяди здесь заинтересованы. У клубов неограниченные бюджеты, поэтому я думаю, у УЕФА ничего не получится», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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19 комментариев

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HI MARS
Депутат Свищев о потолке зарплат для российских чиновников: «Ничего не получится.Большие деньги, большой дядя здесь заинтересован»
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Vlad Zakirov
Лучше б говорил о потолке зарплат депутатов.
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Твиттер коня Мюллера
Маленькая зарплата, но большие премиальные. Вот и все дела.
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ApXuMaHqPuT
Ответ Dan Kennedy
Нам бы ввод потолка зарплат для наших лимитчиков обсуждать, а не УЕФА
Думаешь, газпром будет соблюдать этот "потолок"?😀
Лимит давно отменять надо, от него пользы никакой.
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Dan Kennedy
Нам бы ввод потолка зарплат для наших лимитчиков обсуждать, а не УЕФА
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Жура8
Люди добрые, почему этот Свищев постоянно тут?? Я из Беларуси. Не в курсе просто.)
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Mc′loud
Это у тебя не получится, депутат Свищев. А у УЕФА, а вернее у локальных лиг, все получится. Потому что там не только большие, но и умные дяди сидят (в отличие от вас, депутат Свищев). И они прекрасно понимают, что только конкуренция будет держать интерес зрителей на высоком уровне. А если все будет как у вас, депутат Свищев, и плюс к этому вы для болельщиков еще электронные ошейники наденете, то и будете торчать в том месте в котором вы, депутат Свищев, и к сожалению и наш футбол находитесь.
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Dart_Yoda
Ответ Мельников Михаил
Есть простейшее решение вопроса, как сдерживать рост стоимостей трансферов и зарплат. Можно ограничить число трансферов в одно трансферное окно. Это тормознет рост расходов на игроков, это же ударит по клубам, специализирующимся на подготовке игроков для продажи, так как общий спрос на них упадет.
Прекрасное решение. Есть клубы, которые на основе продаж игроков формируют клубный бюджет, но кого это волнует, верно?

А про ограничение кол-ва трансферов - такой ход скорее поднимет стоимость игроков ещё порядка на два, чём будет что-то контролировать. И как быть с концернами вроде РБ или СитиГруп, когда у них и академии, и фармы по всему миру?
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lezhik
Ответ ApXuMaHqPuT
Лучше расскажи, кто в фануйди заинтересован
Так все тоже самое :) Большие деньги, большой дядя здесь заинтересован.
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Сраный Умник
Всех чинуш-дармоедов на принудительные работы, урановые рудники и стройки века.
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Dvapyatdesyat
Зарплаты в конвертах и все дела
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Сергей Жарковский
Один из этих "больших дядей" это ВЫ!
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Super Bock
С потолком зарплат будет то же самое как и с ФФП, несколько топ-клубов на кукане будут его крутить.
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Spartakus1984
Потолок зарплат у депутатов есть?
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flowhal
Спасибо за мнение, депутат Свищев! Очень важно для УЕФА
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ApXuMaHqPuT
Лучше расскажи, кто в фануйди заинтересован
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Ебздрогыч
Все равно треть денег проходит в серую, еще треть по дороге украдут - поделился опытом депутат
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