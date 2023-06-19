Депутат Свищев о потолке зарплат в футболе: «Ничего у УЕФА не получится. Большие деньги, большие дяди здесь заинтересованы»

Депутат Дмитрий Свищев не верит, что УЕФА сможет ввести потолок зарплат в футболе.

Ранее сообщалось, что рассматривает введение потолка на зарплаты и трансферы: «Не хотим, чтобы два-три клуба с неограниченными ресурсами дошли до бюджетов 5-10 млрд».

«Эта тема обсуждается уже ни одно десятилетие. Ничего у них не получится.

Никто потолок в ближайшее время не введет. Большие деньги, большие дяди здесь заинтересованы. У клубов неограниченные бюджеты, поэтому я думаю, у УЕФА ничего не получится», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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