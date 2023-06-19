Симон побил рекорд Испании по сэйвам в сериях пенальти. Он отразил 6 ударов, Касильяс – 5

Теги Атлетик Икер Касильяс Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу рекорды Бруно Петкович Унаи Симон Лига наций УЕФА Ловро Маер Футбол

Унаи Симон стал рекордсменом сборной Испании по числу сэйвов в сериях пенальти.

Голкипер, представляющий «Атлетик», парировал удары хорватских футболистов Ловро Маера и Бруно Петковича в финале Лиги наций.

Всего за время выступлений за сборную Испании Симон отразил 6 ударов в послематчевых сериях. Предыдущий рекорд принадлежал Икеру Касильясу – 5 сэйвов.

Подробно со статистикой 26-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Reims Start 2023
26 парню, уже побил рекорд великого Касильяса. Все впереди у пацана, удачи и без травм
+7
0
+7
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MVL
Ну такого обойти, дорогого стоит.
+1
0
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Пинающий Достоинства
И сломал хорватскую систему
+1
0
+1
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Spaten
Егор Бабурин: подержите мое пиво
+1
-1
0
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Эль Иберико
Вообще топового уровня кипер, мало того что в игре ногами очень хорош, так еще и на ленточке божит - этому я был удивлен. Сменит Носатого в качестве лучшего вратаря.
0
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