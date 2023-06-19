Симон побил рекорд Испании по сэйвам в сериях пенальти. Он отразил 6 ударов, Касильяс – 5
Унаи Симон стал рекордсменом сборной Испании по числу сэйвов в сериях пенальти.
Голкипер, представляющий «Атлетик», парировал удары хорватских футболистов Ловро Маера и Бруно Петковича в финале Лиги наций.
Всего за время выступлений за сборную Испании Симон отразил 6 ударов в послематчевых сериях. Предыдущий рекорд принадлежал Икеру Касильясу – 5 сэйвов.
Подробно со статистикой 26-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
5 комментариев