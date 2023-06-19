Симон побил рекорд Испании по сэйвам в сериях пенальти. Он отразил 6 ударов, Касильяс – 5

Унаи Симон стал рекордсменом сборной Испании по числу сэйвов в сериях пенальти.

Голкипер, представляющий « », парировал удары хорватских футболистов и в финале наций.

Всего за время выступлений за сборную Испании Симон отразил 6 ударов в послематчевых сериях. Предыдущий рекорд принадлежал – 5 сэйвов.

Подробно со статистикой 26-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.

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