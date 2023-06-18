Саутгейт о трансферных слухах: «Сказал игрокам, что все идет своим чередом, они не смогут форсировать это. Не нужно напрягаться»
Гарет Саутгейт рассказал, как трансферные слухи влияют на игроков в сборной Англии.
«Игроки в любом случае подкалывают друг друга, так что я ничего не могу с этим поделать! Я уже сказал [игрокам], что эти вещи идут своим чередом, и всему свое время, и игроки не могут форсировать это. Не нужно напрягаться и спрашивать об этом все лето.
Не нужно получать информацию о каждом звонке. Идет много переговоров. Я помню, как будучи игроком, был слишком поглощен каждой деталью этого.
В конце концов, есть лишь немногое, что действительно можно контролировать. Я думаю, что все это произойдет позже летом, и, я думаю, игроки это понимают. Они знают, что в ближайшие часы основное внимание будет уделено предстоящей игре, хорошему завершению сезона, тому, чтобы набрать 12 очков [в группе] и занять выгодную позицию», – сказал главный тренер сборной Англии.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
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