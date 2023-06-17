Саутгейт о Тренте в полузащите: «Он дает что-то особенное по сравнению с остальными нашими хавбеками»

Гарет Саутгейт очень доволен игрой Трента Александер-Арнолда в полузащите.

Вчера игрок « » сыграл за сборную Англии в центре поля под 10-м номером. При его прямом участии Англия организовала два мяча в ворота Мальты (4:0) – на 8-й минуте Трент пасом начал голевую атаку, а на 28-й забил сам ударом из-за штрафной.

«Многое из того, что произойдет, будет зависеть от его клуба. Трент уже иногда играл в полузащите, и это помогло ему в этом матче.

Меня порадовало, что Трент привыкает получать мяч в труднодоступных местах, стоя спиной к воротам, когда игроки находятся позади. Ведь обычно он действовал на фланге, когда вся игра разворачивается на его глазах. Но Тренту было очень удобно.

У меня не было вопросов. Он способен играть так. Нужно лишь изучить некоторые нюансы этой роли, особенно при работе без мяча, но Трент очень хочет этим заняться.

Ему понравилась эта идея. Мы поговорили об этом по телефону где-то четыре недели назад. Думаю, его это воодушевило.

Трент показал именно то, на что, как мы думали, он способен. Он дает команде что-то особенное по сравнению с остальными нашими полузащитниками», – сказал главный тренер сборной Англии.

Трент – десятка, Жиру догнал Анри, у Украины мегакамбэк, Германия проиграла. Только главное о матчах сборных

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