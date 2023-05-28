Саутгейт о Кейне: «Харри может оставаться в форме с годами как Шерингем. Он играет на топ-уровне, он больше, чем просто бомбардир»

Теги Тедди Шерингем Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Лука Модрич Харри Кейн Футбол

Гарет Саутгейт считает, что Харри Кейн сможет играть на топ-уровне до 40 лет.

«Мне приходит на ум кто-то вроде [Тедди] Шерингема, который не полагался на скорость, чтобы забивать голы или оказывать влияние на игру.

Он очень тщательно следил за собой и с возрастом продолжал оставаться сильным (Шерингем завершил карьеру в возрасте 42 лет – Sports.ru). Не вижу ничего, что может помешать Харри делать то же самое.

Он по-прежнему играет на потрясающем уровне. В случае с Харри это не только про голы, но и про игру в целом. Это еще и качество передач и удержание мяча. Вы получаете больше, чем просто бомбардира.

Я не вижу никаких спадов. Во всяком случае, физически он лучше справился с последними двумя сезонами. У него не было проблем с травмами. Я знаю, что это все благодаря дополнительному времени на восстановление и силовые тренировки. Это дает результат.

В этом  нет никакого секрета, никакой загадки. Чем больше вы работаете, тем более целеустремленным становитесь… Посмотрите на Луку Модрича. В этом сезоне он провел 63 матча, хоть мы и говорим об отдыхе для игроков.

Кейн полностью сосредоточен и полностью предан своему делу. Харри сделает все, чтобы сыграть больше 100 матчей [за сборную] и забить как можно больше голов», – сказал главный тренер сборной Англии.

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6 комментариев

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Aidos9419
где то в Сити или в Баварии он бы по 40 голов клал в чемпионате
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#SharkTeam
Наверное в текущей ситуации Харри лучше остаться в шпорах и эксплуатировать нынешний образ. В шпорах у него есть все шансы побить исторические рекорды АПЛ.
Попадет потом в зал славы и статую в северном Лондоне поставят
+3
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DonaldBrashear 2.0
Почему о Кейне так мало разговоров?!

офигеть, Кейн 30 голов за сезон забил в АЛП, а о нем так мало говорят! 30 голов! это офигеть как много!
У Холанда, о которой все трубят всего на 6 голов больше.

Кейн феноменальный сезон очередной провел, хоть бы перешел в топ-клуб, в Реал бы его.
+2
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Екн Лор
Ответ DonaldBrashear 2.0
Почему о Кейне так мало разговоров?! офигеть, Кейн 30 голов за сезон забил в АЛП, а о нем так мало говорят! 30 голов! это офигеть как много! У Холанда, о которой все трубят всего на 6 голов больше. Кейн феноменальный сезон очередной провел, хоть бы перешел в топ-клуб, в Реал бы его.
Ну так 30 забить в лучшей лиге любой сможет. Попробовал бы он повторить то же самое играя за гегемона в сложнейшей Лиге 1)
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Astella Guccio
Ответ DonaldBrashear 2.0
Почему о Кейне так мало разговоров?! офигеть, Кейн 30 голов за сезон забил в АЛП, а о нем так мало говорят! 30 голов! это офигеть как много! У Холанда, о которой все трубят всего на 6 голов больше. Кейн феноменальный сезон очередной провел, хоть бы перешел в топ-клуб, в Реал бы его.
Мы тебя поняли. Не нужно писать об этом на каждом посту
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Astella Guccio
Ответ Екн Лор
Ну так 30 забить в лучшей лиге любой сможет. Попробовал бы он повторить то же самое играя за гегемона в сложнейшей Лиге 1)
Логика в том ,что ИМЕННО среди Сильнейших он забил 30. (Среди сильных конкурентов)
А в низших лигах мира он бы забивал в два раза Больше нынешнего результата.
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