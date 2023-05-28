Саутгейт о Кейне: «Харри может оставаться в форме с годами как Шерингем. Он играет на топ-уровне, он больше, чем просто бомбардир»

Гарет Саутгейт считает, что Харри Кейн сможет играть на топ-уровне до 40 лет.

«Мне приходит на ум кто-то вроде [ ] Шерингема, который не полагался на скорость, чтобы забивать голы или оказывать влияние на игру.

Он очень тщательно следил за собой и с возрастом продолжал оставаться сильным (Шерингем завершил карьеру в возрасте 42 лет – Sports.ru). Не вижу ничего, что может помешать Харри делать то же самое.

Он по-прежнему играет на потрясающем уровне. В случае с Харри это не только про голы, но и про игру в целом. Это еще и качество передач и удержание мяча. Вы получаете больше, чем просто бомбардира.

Я не вижу никаких спадов. Во всяком случае, физически он лучше справился с последними двумя сезонами. У него не было проблем с травмами. Я знаю, что это все благодаря дополнительному времени на восстановление и силовые тренировки. Это дает результат.

В этом нет никакого секрета, никакой загадки. Чем больше вы работаете, тем более целеустремленным становитесь… Посмотрите на . В этом сезоне он провел 63 матча, хоть мы и говорим об отдыхе для игроков.

полностью сосредоточен и полностью предан своему делу. сделает все, чтобы сыграть больше 100 матчей [за сборную] и забить как можно больше голов», – сказал главный тренер сборной Англии.

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