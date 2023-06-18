Ненахов о Дзюбе: «Лидер «Локо» в раздевалке и на поле. Он сам подталкивает тебя к прогрессу»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Илья Лантратов Матч ТВ Максим Ненахов Сергей Пиняев Футбол

Максим Ненахов назвал Артему Дзюбу лидером «Локомотива».

«Дзюба – наш лидер. Это тот человек, который является лидером в раздевалке и на поле. Он сам подталкивает тебя к тому, чтобы ты прогрессировал.

Пиняев – очень умный и скромный парень, это очень важное качество для футболиста. Он прогрессирует, мы пытаемся ему помочь и надеемся, что делаем правильно. Может быть, когда‑нибудь он уедет в Европу и засветится, как Аршавин.

Лантратов – это наша стена. Он классный вратарь, с ним очень спокойно. Не буду говорить, что у нас плохие вратари, но он пришел и придал уверенности сзади», – сказал защитник «Локомотива».

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7 комментариев

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Фут.Боль
Максим также стал играть заметно лучше и увереннее во второй части сезона. Даже гол забил.
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Чётко_как_чечётка
Интересно, а чем Не назовешь помогает Пиняеву?)
0
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Ебздрогыч
Дзюба в раздевалке Зенита, оказывается, подталкивал Азмуна к прогрессу
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-2
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Black-White Heart
Видя фамилию Максима, невольно каждый раз вспоминаю момент из "Очень страшное кино", когда проповедник заходит в комнату девочки, чтобы изгонять из нее дьявола, видит, как она поворачивает голову на 360 градусов и....
0
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инок
Лантратов пожалуй самое нужное приобретение Локо за последнее время. Классный вратарь, половина команды...
0
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Чётко_как_чечётка
Ответ Чётко_как_чечётка
Интересно, а чем Не назовешь помогает Пиняеву?)
Ненахов*
0
0
0
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Чётко_как_чечётка
Ответ Black-White Heart
Видя фамилию Максима, невольно каждый раз вспоминаю момент из "Очень страшное кино", когда проповедник заходит в комнату девочки, чтобы изгонять из нее дьявола, видит, как она поворачивает голову на 360 градусов и....
ОЧЕНЬ тонко-британский юмор
0
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