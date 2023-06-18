Ненахов о Дзюбе: «Лидер «Локо» в раздевалке и на поле. Он сам подталкивает тебя к прогрессу»

Максим Ненахов назвал Артему Дзюбу лидером «Локомотива».

« – наш лидер. Это тот человек, который является лидером в раздевалке и на поле. Он сам подталкивает тебя к тому, чтобы ты прогрессировал.

– очень умный и скромный парень, это очень важное качество для футболиста. Он прогрессирует, мы пытаемся ему помочь и надеемся, что делаем правильно. Может быть, когда‑нибудь он уедет в Европу и засветится, как Аршавин.

– это наша стена. Он классный вратарь, с ним очень спокойно. Не буду говорить, что у нас плохие вратари, но он пришел и придал уверенности сзади», – сказал защитник « ».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной