«Альмерия» назначила экс-тренера «Эспаньола» Морено. Контракт – на год

Теги Ла Лига отставки Альмерия высшая лига Саудовская Аравия Висенте Морено Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

«Альмерия» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Висенте Морено, последний сезон проведший в «Аль-Шабабе». Ранее испанец работал в «Эспаньоле», «Мальорке» и иных клубах.

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на один год.

В сезоне-2022/23 «Альмерия» заняла 17-е место, на одно очко оторвавшись от зоны вылета.

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1 комментарий

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Партизанен
Вангую на полгода
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