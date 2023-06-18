«Альмерия» назначила экс-тренера «Эспаньола» Морено. Контракт – на год
«Альмерия» объявила о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Висенте Морено, последний сезон проведший в «Аль-Шабабе». Ранее испанец работал в «Эспаньоле», «Мальорке» и иных клубах.
Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на один год.
В сезоне-2022/23 «Альмерия» заняла 17-е место, на одно очко оторвавшись от зоны вылета.
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