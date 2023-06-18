Андрей Чернышов: «Мостовой, Канчельскис, Кержаков – личности, независимые люди, с такими в наших клубах не хотят работать. Карпину повезло, другим – нет»
Андрей Чернышов считает, что в российском футболе не любят независимых тренеров.
– Почему в России трудно найти работу такому тренеру, как вы?
– Я об этом тоже, конечно, задумывался. В России тренеры часто ходят по кругу – и в РПЛ, и в Первой лиге. Не успевают покинуть одну команду, как их тут же приглашают в другую.
Мне кажется, многие руководители наших клубов боятся личностей. Вот Кержаков – личность, Мостовой – личность, я – личность, тот же Канчельскис. Мы люди независимые, не потерпим вмешательства в свою работу, будем четко и строго отстаивать свои позиции. Руководители не хотят работать с такими людьми, слышать в свой адрес что-то не столь лестное, к чему они привыкли. Я же не соглашусь с их мнением, если оно неправильное.
Поэтому – да, не так просто получить работу в России.
– У кого-то все же получается.
– Безусловно. Валерию Карпину, например, удалось найти работу в России. Тоже харизматичный человек со своей позицией. Ему доверили команду, он попал в ту среду, где люди готовы считаться с его мнением. Карпину, можно сказать, повезло. Другим – нет.
– Что говорить, если Анатолий Бышовец, тренер олимпийских чемпионов Сеула, оказался не востребован в российском футболе.
– И Бышовец – человек сложный, большой профессионал, редко идущий на компромиссы. Работал после ухода из сборной только в «Томи» и в «Локомотиве». Почему его не звали? Вопрос к руководителям клубов.
Быть личностью, с одной стороны, очень хорошо, с другой – непросто получить работу на родине, где ты живешь, где твои родные, где ты можешь разговаривать на своем родном языке. Это тоже факторы, которые сказываются на качестве работы тренера, – заявил бывший главный тренер «Спартака».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
А личностям неплохо было бы что-то еще заиметь, кроме статуса личности. Работоспособность, квалификацию и тд.
Карпина ещё привёл)) Так Валера, хоть и без титулов сидит, свои команды регулярно вверху держал, где-то даже выше головы прыгал как с нынешним Ростовом, поэтому и востребован. А Чернышов везде обделался, зато личность)
Жополизы ценятся в каждой сфере к сожалению, не обязательно быть квалифицированным работником , можно просто подлизывать начальству .
Кержаков - личность, только уехал из-за нынешних событий.
Канчельскис - личность, только, как тренер на один с плюсом.
Бышовец - личность , только Ga*дон.
Скромняга, личность он))
У кого деньги , те и хотят рулить