Андрей Чернышов: «Мостовой, Канчельскис, Кержаков – личности, независимые люди, с такими в наших клубах не хотят работать. Карпину повезло, другим – нет»

Теги Ростов Анатолий Бышовец премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу Александр Мостовой Андрей Канчельскис Валерий Карпин Андрей Чернышов Футбол

Андрей Чернышов считает, что в российском футболе не любят независимых тренеров.

– Почему в России трудно найти работу такому тренеру, как вы?

– Я об этом тоже, конечно, задумывался. В России тренеры часто ходят по кругу – и в РПЛ, и в Первой лиге. Не успевают покинуть одну команду, как их тут же приглашают в другую.

Мне кажется, многие руководители наших клубов боятся личностей. Вот Кержаков – личность, Мостовой – личность, я – личность, тот же Канчельскис. Мы люди независимые, не потерпим вмешательства в свою работу, будем четко и строго отстаивать свои позиции. Руководители не хотят работать с такими людьми, слышать в свой адрес что-то не столь лестное, к чему они привыкли. Я же не соглашусь с их мнением, если оно неправильное.

Поэтому – да, не так просто получить работу в России.

– У кого-то все же получается.

– Безусловно. Валерию Карпину, например, удалось найти работу в России. Тоже харизматичный человек со своей позицией. Ему доверили команду, он попал в ту среду, где люди готовы считаться с его мнением. Карпину, можно сказать, повезло. Другим – нет.

– Что говорить, если Анатолий Бышовец, тренер олимпийских чемпионов Сеула, оказался не востребован в российском футболе.

– И Бышовец – человек сложный, большой профессионал, редко идущий на компромиссы. Работал после ухода из сборной только в «Томи» и в «Локомотиве». Почему его не звали? Вопрос к руководителям клубов.

Быть личностью, с одной стороны, очень хорошо, с другой – непросто получить работу на родине, где ты живешь, где твои родные, где ты можешь разговаривать на своем родном языке. Это тоже факторы, которые сказываются на качестве работы тренера, – заявил бывший главный тренер «Спартака».

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15 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Карпину повезло? Серьезно? То есть чисто на имени вылезает? То 15-е место, то 18-е, а всё равно в клубы назначают, ну так же?
А личностям неплохо было бы что-то еще заиметь, кроме статуса личности. Работоспособность, квалификацию и тд.
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Shuller18
Как же физруки любят оправдывать свою никчёмность. В Европе цветом кожи, у нас тем, что типа личности. А вы результаты свои видели? Если бы вы приносили пачками трофеи с медалями, никто бы не посмотрел на характер или расу, подстроились бы.
Карпина ещё привёл)) Так Валера, хоть и без титулов сидит, свои команды регулярно вверху держал, где-то даже выше головы прыгал как с нынешним Ростовом, поэтому и востребован. А Чернышов везде обделался, зато личность)
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Никому_никабельный
Думаю Кержаков в этом квартете личностей лишний)
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Badgio
У меня имя великого тренера Чернышова ассоциируется только с бромантаном, может быть поэтому ему нелегко найти работу в России? Сказочник.
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Айхалец
"Я-личность", от скромности не умрёт.
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Shuller18
Ответ Айхалец
"Я-личность", от скромности не умрёт.
Заметил, что данную фразу в основном любят говорить неудачники. Грубо говоря: чмырили в школе не потому, что слабый был и не мог ответить, не потому, что вёл себя как-то неправильно, а потому что "я личность", просто другие это не понимали)))
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Spartakus1984
Дело в том,что Мостовой и не хотел тренировать а теперь резко захотел и начал ныт,что его без знаний и бумажки не хотят брать главным тренером в клуб РПЛ
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Valik Slovo
Ну личностей у нас не любят не только в футболе.
Жополизы ценятся в каждой сфере к сожалению, не обязательно быть квалифицированным работником , можно просто подлизывать начальству .
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Всё знаю
Мостовой - личность, только, как тренер полный ноль.
Кержаков - личность, только уехал из-за нынешних событий.
Канчельскис - личность, только, как тренер на один с плюсом.
Бышовец - личность , только Ga*дон.
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Андрей Козлов
Суслик су..а - ЛИЧНОСТЬ)))
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V_J_I_K
Из серии "все пи....сы,один я - Д’Артаньян".
Скромняга, личность он))
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Сибирский литовец
Деньги все решают. Можно понять и спонсоров : чего там режиссёры придумывают сценарии , я так тоже могу .
У кого деньги , те и хотят рулить
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Айхалец
Ответ Shuller18
Как же физруки любят оправдывать свою никчёмность. В Европе цветом кожи, у нас тем, что типа личности. А вы результаты свои видели? Если бы вы приносили пачками трофеи с медалями, никто бы не посмотрел на характер или расу, подстроились бы. Карпина ещё привёл)) Так Валера, хоть и без титулов сидит, свои команды регулярно вверху держал, где-то даже выше головы прыгал как с нынешним Ростовом, поэтому и востребован. А Чернышов везде обделался, зато личность)
Валера в Ростове, очень даже хорош!
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