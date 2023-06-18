«Люди обезумели, чуть ли не миллиард отступных требуют. Потолок зарплат есть в НХЛ и КХЛ». Колосков об идее УЕФА

Вячеслав Колосков считает необходимым ввести потолок зарплат в европейском футболе.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин не исключил введения потолка бюджета на зарплаты и трансферы.

«Конечно, это реально. Потолок зарплат существует и в НХЛ, и в КХЛ. Так почему его нельзя ввести в рамках УЕФА? Видимо, принцип финансового фэйр-плей выдерживают не все, поэтому надо искать что-то новое.

Я считаю, что ограничения нужно вводить, потому что сейчас люди просто обезумели, требуя уже чуть ли не миллиард [евро] отступных. Эту тенденцию надо обуздать. С моей точки зрения, это абсолютно нужное и справедливое решение», – сказал почетный президент РФС.

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