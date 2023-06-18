«Люди обезумели, чуть ли не миллиард отступных требуют. Потолок зарплат есть в НХЛ и КХЛ». Колосков об идее УЕФА

Теги УЕФА РФС НХЛ Вячеслав Колосков КХЛ финансовый фэйр-плей ТАСС деньги потолок зарплат Футбол

Вячеслав Колосков считает необходимым ввести потолок зарплат в европейском футболе.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин не исключил введения потолка бюджета на зарплаты и трансферы.

«Конечно, это реально. Потолок зарплат существует и в НХЛ, и в КХЛ. Так почему его нельзя ввести в рамках УЕФА? Видимо, принцип финансового фэйр-плей выдерживают не все, поэтому надо искать что-то новое.

Я считаю, что ограничения нужно вводить, потому что сейчас люди просто обезумели, требуя уже чуть ли не миллиард [евро] отступных. Эту тенденцию надо обуздать. С моей точки зрения, это абсолютно нужное и справедливое решение», – сказал почетный президент РФС.

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17 комментариев

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Женя Дерунов
Ответ Ростовский
Европа сама устроила себе огромную инфляцию. Санкциями, поставками оружия, русофобией и тд. А потом удивляются, что это миллиарды требуют за подписание. Мудрики всякие третьесортные по 70 млн евро стоят.
а так бы за 3 дня все закончили и вообще это Европа во всем виновата? Хватит бухать и проспитесь уже наконец-то
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Собиратель хаоса
Ответ avcgloronalduMU
начните с России - платите в рублях, рос игроки не должны получать больше миллиона в месяц )
Достаточно убрать государство из проф. спорта и все само нормализуется. Даже миллион в месяц будет большой редкостью.
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avcgloronalduMU
начните с России - платите в рублях, рос игроки не должны получать больше миллиона в месяц )
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Давид Agabekyan
Ответ Ростовский
Европа если бы не вмешивалась в чужой конфликт, то нормально себя бы чувствовала без огромной инфляции и снижения уровня жизни.
А Россия вмешалась в конфликт Украины и донецких сепаратистов. Тоже чужой конфликт
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Женя Дерунов
Ответ Ростовский
Европа если бы не вмешивалась в чужой конфликт, то нормально себя бы чувствовала без огромной инфляции и снижения уровня жизни.
а чего вы так переживаете за чужой уровень жизни? И на минуточку бюджет германии более 4 триллионов долларов. Вы реально думаете что помощь на пару миллиардов долларов сильно влияет на качество жизни немцев?
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RG26
Ответ kunaguero
А как же рыночная экономика, рынок же расставляет приоритеты. Когда данный вид деятельности перестанет быть актуальным, цены сами упадут
В директивном установлении миллиарда отступных нет ни единого проявления рыночных механизмов
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Andrew Petrov
похоже в уефа решили доить топ команды по новому тарифу,тем самым процесс создания суперлиги возможно ускорится🤗
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Marduhai
Тут о рыночных отношениях в спорте пишут, мол они сами всё отрегулируют. При этом, совершенно не замечают, что произошло в образцовых американских НБА-НХЛ.
Это рыночные структуры, но их руководство, совместно с хозяевами клубов и профсоюзами игроков (которых у нас нет вообще, а в Европе -фикция) фактически вынуждены были ввести элементы социалистической УРАВНИЛОВКИ. У всех 30 клубов НБА общий потолок налога, тот кто его превышает подпадает под налог на роскошь, а тот кто превышает налог на роскошь несет огромные дополнительные выплаты, которые потом перечисляются более слабым в финансовом отношении клубам. Введены жесточайшие условия драфта, которые позволяют выравнивать составы (худшие в чампе получают права на лучших игроков, причем установлен потолок выплат для зафрахтованных). Под контролем сделки по трансферам, продажа телеправ, реклама и т.д., причем по нарушениям проводятся подробнейшие расследования. И так далее...
И разве смогут что-то подобное создать Инфантино и Чиферин, которые годами получают на свои структуры (значит и на себя) бабло и различные услуги, причем практически от всего мира. Им важно сохранить свой навар - так что тут тупик.
Колосков годами крутился в ФИФА и УЕФА и прекрасно всё понимает, тем не менее продолжает вылезать со своей лапшой...
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Женя Дерунов
Ответ Ростовский
Всё вместе влият на уровень жизни. И санкции и помощь финансовая/военная.
ага) все влияет....ВВП России больше чем ВВП Германии))) что в России тогда влияет на уровень жизни?
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