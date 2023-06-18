«Люди обезумели, чуть ли не миллиард отступных требуют. Потолок зарплат есть в НХЛ и КХЛ». Колосков об идее УЕФА
Вячеслав Колосков считает необходимым ввести потолок зарплат в европейском футболе.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин не исключил введения потолка бюджета на зарплаты и трансферы.
«Конечно, это реально. Потолок зарплат существует и в НХЛ, и в КХЛ. Так почему его нельзя ввести в рамках УЕФА? Видимо, принцип финансового фэйр-плей выдерживают не все, поэтому надо искать что-то новое.
Я считаю, что ограничения нужно вводить, потому что сейчас люди просто обезумели, требуя уже чуть ли не миллиард [евро] отступных. Эту тенденцию надо обуздать. С моей точки зрения, это абсолютно нужное и справедливое решение», – сказал почетный президент РФС.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Это рыночные структуры, но их руководство, совместно с хозяевами клубов и профсоюзами игроков (которых у нас нет вообще, а в Европе -фикция) фактически вынуждены были ввести элементы социалистической УРАВНИЛОВКИ. У всех 30 клубов НБА общий потолок налога, тот кто его превышает подпадает под налог на роскошь, а тот кто превышает налог на роскошь несет огромные дополнительные выплаты, которые потом перечисляются более слабым в финансовом отношении клубам. Введены жесточайшие условия драфта, которые позволяют выравнивать составы (худшие в чампе получают права на лучших игроков, причем установлен потолок выплат для зафрахтованных). Под контролем сделки по трансферам, продажа телеправ, реклама и т.д., причем по нарушениям проводятся подробнейшие расследования. И так далее...
И разве смогут что-то подобное создать Инфантино и Чиферин, которые годами получают на свои структуры (значит и на себя) бабло и различные услуги, причем практически от всего мира. Им важно сохранить свой навар - так что тут тупик.
Колосков годами крутился в ФИФА и УЕФА и прекрасно всё понимает, тем не менее продолжает вылезать со своей лапшой...