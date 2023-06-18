Алаев о 18-м месте России в таблице УЕФА: «Не слежу. Логично, что мы падаем. Если они не будут начислять очки, это будет странно»

Президент РПЛ высказался о 18-м месте России в таблице коэффициентов УЕФА.

Россия в обновленной таблице коэффициентов идет на 18‑м месте, набрав 26,215 балла.

По решению за пропущенный сезон‑2022/23 стране начислено наименьшее количество баллов (4,333), набранных ее клубами за последние 5 сезонов.

– Как отреагировали на обновленную таблицу?

– Честно, не слежу и не обращаю внимания. Мы не участники соревнований, поэтому говорить о нашем рейтинге некорректно. Логично, что мы будем падать, потому что набрать очки не можем. Поэтому я отношусь к этому спокойно и точно сильно переживать не буду. Меня больше интересует, что происходит с нашей лигой.

– Несмотря на отстранение, УЕФА начислил России за сезон 4,333 балла. Это тенденция будет продолжена с их стороны в следующих сезонах?

– Надеюсь, что это произойдет. Но если они и это не будут начислять, то это будет выглядеть странно, – сказал .

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