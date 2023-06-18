Алаев о 18-м месте России в таблице УЕФА: «Не слежу. Логично, что мы падаем. Если они не будут начислять очки, это будет странно»

Теги премьер-лига Россия УЕФА рейтинги Александр Алаев Матч ТВ Футбол

Президент РПЛ высказался о 18-м месте России в таблице коэффициентов УЕФА.

Россия в обновленной таблице коэффициентов идет на 18‑м месте, набрав 26,215 балла.

По решению УЕФА за пропущенный сезон‑2022/23 стране начислено наименьшее количество баллов (4,333), набранных ее клубами за последние 5 сезонов.

– Как отреагировали на обновленную таблицу?

– Честно, не слежу и не обращаю внимания. Мы не участники соревнований, поэтому говорить о нашем рейтинге некорректно. Логично, что мы будем падать, потому что набрать очки не можем. Поэтому я отношусь к этому спокойно и точно сильно переживать не буду. Меня больше интересует, что происходит с нашей лигой.

– Несмотря на отстранение, УЕФА начислил России за сезон 4,333 балла. Это тенденция будет продолжена с их стороны в следующих сезонах?

– Надеюсь, что это произойдет. Но если они и это не будут начислять, то это будет выглядеть странно, – сказал Александр Алаев

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

12 комментариев

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ivannumber1
Вообще-то падение началось с 18-го года. А не с СВО. Не надо отмазываться.

Ровно с тех пор, как Газпром "освоил" чемпионат в кабинетах и Зенит стал штамповать чемпионство одно за другим.
+11
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я считаю это результат нахождения Алаевым на посту генсека рфс, но это почему то ещё очень хорошее место в рейтинге если считать ничейки сборной сТаджикистаном и Узбекистаном и провальные проигрыши наших клубных команд в последних межд играх.
Алаев, уступи место другим.
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Great ManUtd
Были леги - были места, стало легов меньше - начали скатываться.
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Игорь М.
Ответ ivannumber1
Вообще-то падение началось с 18-го года. А не с СВО. Не надо отмазываться. Ровно с тех пор, как Газпром "освоил" чемпионат в кабинетах и Зенит стал штамповать чемпионство одно за другим.
Да, из-за одного Зенита все московские клубы на ЕК выходили в коричневых шортах))) москвабадцы такие москвабадцы...
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ApXuMaHqPuT
Дно ещё не пробито - на 55 месте Сан-Марино, есть куда падать⬇️
+1
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Филипп Петров
Ответ Артём Амирджанян
А ещё недавно были 7-8
В 2019-м помню, какой крик в комментах был, когда мы с шестого места упали и лишились двух прямых выходов в группу ЛЧ. И на то были основания. Но кто ж знал, что нас будет ждать дальше…
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Артём Амирджанян
А ещё недавно были 7-8
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Stan K
"Не слежу, не интересно... Если не будут начислять очки, я буду в ярости..."
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Ковид 07.10.52
По состоянию клубов мы бы и столько очков не набрали...спасибо уефа...
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Марат Люсьеныч
Когда РПЛ упадет на последние места, то при возвращении будет постоянный рост. И все благодаря вождю. Гойда футбольная!
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