19 июня, в понедельник, сборная Франции на своем поле примет Грецию в матче 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Обе забьют — нет; ТБ 2,5.

Франция

Франция очень уверенно выглядит в отборе на чемпионат Европы: вице-чемпионы мира после трех туров занимают первое место в своей группе, показав максимальный результат и набрав 9 очков.

В мартовских играх французы разгромили Нидерланды со счетом 4:0, а затем в гостях с минимальным счетом оказались сильнее Ирландии благодаря голу Бенжамина Павара.

В первом матче июня команда Дидье Дешама на выезде без видимых проблем разобралась с Гибралтаром — 3:0. В матче голами отметились Оливье Жиру и Килиан Мбаппе, еще один мяч хозяева поля отправили в свои ворота.

Оливье Жиру продолжает оставаться лучшим бомбардиром своей сборной, а в матче с Гибралтаром он сравнялся и по количеству матчей с Тьерри Анри — теперь у обоих по 123 игры. Опережают нападающего «Милана» только Уго Льорис и Лилиан Тюрам.

Греция

Греки провели в отборочном цикле пока два матча, в которых также показали максимальный результат и с шестью очками неожиданно занимают второе место в группе.

Как и французы, греки в марте обыграли в гостях Гибралтар 3:0, а в предыдущем туре дома переиграли Ирландию со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Анастасиос Бакасетас и Гиоргос Масурас.

Конечно, команде Густаво Пойета при наличии в группе Франции и Нидерландов будет крайне тяжело отобраться на чемпионат Европы. Но по крайней мере с более слабыми соперниками чемпионы Европы 2004 года берут максимум и точно постараются навязать грандам борьбу.

Франция — Греция: история личных встреч

Команды провели между собой четыре встречи, причем две первые в далеком 1958 году. В 2006 году команды встретились в товарищеском матче, и тогда с минимальным счетом выиграли французы. Зато греки одержали победу в самом важном матче противостояния двух команд: в 2004 году в четвертьфинале континентального первенства. Эта победа открыла грекам дорогу к трофею.

Франция — Греция: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа французов оценивается в 1.26, ничья — 6.01, а успех гостей — 11.93.

Скорее всего, Франция продолжит свою сухую победную серию, так что можно взять ставку «Обе забьют — нет» за 1.73.

Также должна пройти ставка ТБ 2,5 за 1.57.

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Где смотреть матч Франция – Греция