Франция — Греция: прогноз на матч 19.06.2023, квалификация чемпионата Европы
19 июня, в понедельник, сборная Франции на своем поле примет Грецию в матче 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21:45 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: Обе забьют — нет; ТБ 2,5.
Франция
Франция очень уверенно выглядит в отборе на чемпионат Европы: вице-чемпионы мира после трех туров занимают первое место в своей группе, показав максимальный результат и набрав 9 очков.
В мартовских играх французы разгромили Нидерланды со счетом 4:0, а затем в гостях с минимальным счетом оказались сильнее Ирландии благодаря голу Бенжамина Павара.
В первом матче июня команда Дидье Дешама на выезде без видимых проблем разобралась с Гибралтаром — 3:0. В матче голами отметились Оливье Жиру и Килиан Мбаппе, еще один мяч хозяева поля отправили в свои ворота.
Оливье Жиру продолжает оставаться лучшим бомбардиром своей сборной, а в матче с Гибралтаром он сравнялся и по количеству матчей с Тьерри Анри — теперь у обоих по 123 игры. Опережают нападающего «Милана» только Уго Льорис и Лилиан Тюрам.
Греция
Греки провели в отборочном цикле пока два матча, в которых также показали максимальный результат и с шестью очками неожиданно занимают второе место в группе.
Как и французы, греки в марте обыграли в гостях Гибралтар 3:0, а в предыдущем туре дома переиграли Ирландию со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Анастасиос Бакасетас и Гиоргос Масурас.
Конечно, команде Густаво Пойета при наличии в группе Франции и Нидерландов будет крайне тяжело отобраться на чемпионат Европы. Но по крайней мере с более слабыми соперниками чемпионы Европы 2004 года берут максимум и точно постараются навязать грандам борьбу.
Франция — Греция: история личных встреч
Команды провели между собой четыре встречи, причем две первые в далеком 1958 году. В 2006 году команды встретились в товарищеском матче, и тогда с минимальным счетом выиграли французы. Зато греки одержали победу в самом важном матче противостояния двух команд: в 2004 году в четвертьфинале континентального первенства. Эта победа открыла грекам дорогу к трофею.
Франция — Греция: прогноз на матч
Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа французов оценивается в 1.26, ничья — 6.01, а успех гостей — 11.93.
Скорее всего, Франция продолжит свою сухую победную серию, так что можно взять ставку «Обе забьют — нет» за 1.73.
Также должна пройти ставка ТБ 2,5 за 1.57.
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Стад де Франс»
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