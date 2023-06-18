Где смотреть сборная Армении – сборная Латвии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 19 июня

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В понедельник, 19 июня, сыграют сборная Армении и сборная Латвии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.

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  • Игра пройдет на стадионе «Республиканский стадион» в Ереване.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Армении – сборная Латвии

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Сборная Армении: все новости

Сборная Латвии: все новости

Евро 2024 отборочный турнир: все новости

Прогноз на матч Армения – Латвия

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