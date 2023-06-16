Кержаков подписал со «Спартаком» из Суботицы контракт по схеме «1+1» (Sport24)
Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.
По информации Sport24, Кержаков подписал контракт с сербским клубом по схеме «1+1».
«Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф.
Напомним, что с 2015 по 2017 год «Спартак» тренировал другой российский тренер – Андрей Чернышов.
Не стал терпеть беспредел владельца на Кипре и прямо высказался по во***. Видно, что не очередной приспособленец. Так что тут можно пожелать только гуд лак.
А вот сербы, почему-то, пишут название города с одним "б", хотя по-смыслу тоже самое означает -- день недели