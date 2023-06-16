Кержаков подписал со «Спартаком» из Суботицы контракт по схеме «1+1» (Sport24)

Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.

По информации Sport24, Кержаков подписал контракт с сербским клубом по схеме «1+1».

«Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф.

Напомним, что с 2015 по 2017 год «Спартак» тренировал другой российский тренер – Андрей Чернышов.