Кержаков подписал со «Спартаком» из Суботицы контракт по схеме «1+1» (Sport24)

Теги Александр Кержаков высшая лига Сербия Спартак Суботица Футбол

Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.

По информации Sport24, Кержаков подписал контракт с сербским клубом по схеме «1+1».

«Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф. 

Напомним, что с 2015 по 2017 год «Спартак» тренировал другой российский тренер – Андрей Чернышов.

 

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15 комментариев

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S. A.
Уберите вы "из Субботицы". Топ-заголовок будет
+13
-1
+12
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Oreon09
Кержаков очень хорошо поработал с НН. Не вылетел, а большего там и желать было нельзя.
Не стал терпеть беспредел владельца на Кипре и прямо высказался по во***. Видно, что не очередной приспособленец. Так что тут можно пожелать только гуд лак.
+13
-6
+7
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ZarvuR2020
Ответ Екн Лор
Так вот о каком Спартаке имел в виду Михаил
Михаил чётко произносил город в кричалке
+3
0
+3
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Екн Лор
Так вот о каком Спартаке имел в виду Михаил
+4
-3
+1
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Рашпель793
"из Суботицы" в заголовке лишнее. Спортс, теряете хватку.
+2
-1
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NickN
Кержу удачи. Будем следить за успехами
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0
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Экспертное мнение
Интересно как будет спортс дальше выкручиваться? Будут писать "Спартак Кержакова", либо "Спартак из Суботицы Кержакова"?
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инок
Пусть пробует в Субботице себя Саша Кержакович, опыт- полезная вещь.
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Ice Vorya
Sports, ну зачем вам эта Субботица. В прошлом посту про него ведь убрали, что мешает в этот раз тоже убрать.
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Двоечник
Вперед Спартак!!!
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Леван Мкртчян
Ответ S. A.
Уберите вы "из Субботицы". Топ-заголовок будет
Субботица -- это ресторан был такой на Садовом кольце, [сейчас не знаю есть он или нет] так что тоже пойдет для заголовка)
А вот сербы, почему-то, пишут название города с одним "б", хотя по-смыслу тоже самое означает -- день недели
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