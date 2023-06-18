Мещеряков о работе немцев в «Локо»: «Полный развал игры. Результат весны показывает, что их вовремя поймали»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ральф Рангник Марвин Комппер Томас Цорн Маркус Гиздоль Йозеф Циннбауэр Анатолий Мещеряков Ларс Корнетка Футбол

Анатолий Мещеряков оценил работу немецких специалистов в «Локомотиве».

«Как могу оценить работу немцев в клубе? А вы видели эту работу? Как мне кажется, результат говорит сам за себя — полный развал игры. Результат весны показывает, что их вовремя поймали.

Был бы риск оказаться в ФНЛ, если бы не решили это? Не люблю говорить, что было бы… Все бы сильнее страдали», — сказал бывший председатель совета директоров «Локомотива».

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4 комментария

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NIK7478
С немцами всё понятно, ты свой период руководства комментируй! Один Кикнадзе и последствия его "работы" чего стоят! Клоун, тоже мне ...
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Ебздрогыч
О, Толя-анекдот вылез! Интересно, где он сейчас, чем занимается, с кем своим солдафонским юмором делится?
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Andrey Yaroslavtsev
Вовремя? А зачем их вообще нужно было нанимать?
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samarskij-kuzmich
У новости должен быть другой заголовок: "Пойманы немецкие шпионы. Мещеряков сообщил подробности".
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