Чорлука о стратегии «Локо» при немцах: «Кто-то за это ответит? Нет. Тренерами становились люди, о которых никто не слышал ни в России, ни в Германии»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ведран Чорлука Ральф Рангник Маркус Гиздоль Йозеф Циннбауэр Вильзон Изидор Чемпионат.com Алексис Бека-Бека Ларс Корнетка Футбол

Ведран Чорлука раскритиковал стратегию «Локомотива» при немецких специалистах.

– Было больно смотреть, как скатывается «Локомотив»?

– Конечно. Тренерами становились люди, о которых никто не слышал ни в России, ни в Германии. Допустим, Ральфа Рангника знают – без вопросов. Ларс Корнетка, понимаю, где работал. Но Гиздоль… Эй, это как? Циннбауэр, серьезно? Ты пытаешься нас обмануть что ли? Хочешь сказать, что ты понимаешь футбол, а мы – нет? Вот к чему все пришло. Ну и кто понимает футбол?

– Ты писал, что с увольнением этой дирекции запоздали на полгода.

– Так и есть. Может быть, «Локо» не оказался бы в этой ситуации. Уже после Гиздоля можно было поставить нормального тренера. Кого-то с опытом, чтобы вытащить команду. А там снова дают шанс этим людям из-за своей стратегии, и становится все хуже и хуже.

Конечно, опоздали. Осталось 13 туров, а команда бьется за выживание. Все видят, что стратегия не работает. Кто-то за это ответит? Нет.

– Обидно, учитывая вложенные деньги.

– Деньги ты всегда тратишь – так было и раньше. Дело не в этом. Я не понимаю, как могло дойти до зоны вылета. Покупаешь одного, второго, третьего, четвертого… Ни один не делает разницы на поле. Если игрока купили за 10 миллионов, то от него ждешь семь-восемь мячей.

Я смотрел большинство матчей. В новичках действительно что-то есть, но именно разницу никто не делал.

– Хотя при этом у Рангника был удачный опыт с «Лейпцигом».

– Окей, но это четвертая лига. У них был дух победителя? Не было ничего. Клуб построили на земле. Покупаешь лучших игроков в третьей лиге, поднимаешься и идешь на следующий уровень. Но теперь ты пришел куда? В команду, где уже был дух победителя. Команда выигрывала чемпионат России и другие трофеи, выступала в Лиге чемпионов.

Неужели «Локомотив» болел и его надо было лечить? Не было такого. Они хотели сделать «Лейпциг». Только «Локо» уже был «Лейпцигом». Уже находился на таком высоком уровне.

– Это худшее руководство «Локомотива»?

– Я не знаю, что было раньше в истории клуба, но тут место в таблице лучше всего отвечает на вопрос. Можно ошибиться с трансферами. Один раз или дважды. Ну или даже три раза. Но когда там восемь-девять таких трансферов…

– Почему стратегия Рангника не работала в «Локомотиве»?

– Изидор, Бека-Бека – неплохие футболисты. Может быть, станут звездами, но они не были готовы тащить команду. Просто тяжело в 20 лет решать матчи в РПЛ. Непростая лига. Одного обвел – тебя еще два встретили. Так было как раз у Бека-Бека. Все красиво делал. Проходил первого, затем второго, но на третьем уже терял мяч, – сказал экс-защитник «Локомотива».

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19 комментариев

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Kit244098
Ответ xomamb
у этой хрени, творившейся в Локо, есть имя и фамилия Томас Цорн
Нет. Фамилия хрени не Цорн. Цорн - стрелочник, хорошо поднявший денег. Хрень - это Плутник.
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xomamb
у этой хрени, творившейся в Локо, есть имя и фамилия
Томас Цорн
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kutavlik
А что, только в Локо такая хрень??? Да везде так, и не только в спорте. И никому нет дела, потому что все, кто надо, в курсе!!!!
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holdenkolfielddd
Ответ Spartakus1984
А я так и не понял, кто такой Комппер,и его роль в клубе
Видеоаналитик с полномочиями главного тренера
+1
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Александр Тихенко
Есть ощущение, что правление Локо специально наняло немецких шарлатанов, зная реакцию общественности. Попилили бабло, пресса сама свалила вину на немцев. В этом чемпионате имени господина Миллера нет других вариантов.
+1
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Гамарджоба Генацвале
Рангник ещё и МЮ развести умудрился. А сейчас сборную Австрии натренирует своим гегенфутболом.
+4
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Фут.Боль
Согласен полностью с Чорлукой. В итоге имеем борьбу за выживание вместо 3-ки призёров РПЛ, куда Локо стабильно попадал.
+7
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U
Ничего не знаю, меня ботоферма пиарслужбы локо убедила за год, что на результат пофиг, щас поставят прессинг и будут играть в яркий атакующий современный футбол. Умные были люди, дело говорили люди, странно только, куда подевались.
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Невский баклан
Das is Thomas
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Ярик01
Ну в Спартаке тренер о котором только Чалов в России до назначения знал, плохой что ли?
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Gornostaev
Немецкая оккупация Локо закончена. Враги и вредители, - цорны, рангники и гисдоли,- изгнаны с земли русской и отправлены в свое иноземье!
Локо, как птица Феникс, обязательно возродится! Галактионов, верим!
+3
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Roman
Такого лидера, как Чорлука, очень не хватает нынешнему Локомотиву. Баринов на роль капитана не потянул
Дзюбу можно кэпом сделать
0
-7
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Spartakus1984
А я так и не понял, кто такой Комппер,и его роль в клубе
+5
0
+5
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Roman
Такого лидера, как Чорлука, очень не хватает нынешнему Локомотиву. Баринов на роль капитана не потянул
+33
-2
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shadow82
"Эффективные" специалисты пришли, попилили деньги, ушли. Все стандартно для нашего футбола.
+5
0
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инок
Чорлука дело говорит, его на мякине не проведешь.
+27
-1
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savik-A.M.
" о стратегии "Локо" при немцах" -- прочитал так , как будто это про оккупацию в 1942-м
0
0
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MstAndreev
Ну, не все было плохо. Секта свидетелей Святого Рангника с рассказами про консалтинг и гегенпрессинг была очень смешной. Жаль, что пропали куда-то)
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Все началось с Василия Факнадзе. Немцы довершили его дело
0
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