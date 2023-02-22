Чорлука о стратегии «Локо» при немцах: «Кто-то за это ответит? Нет. Тренерами становились люди, о которых никто не слышал ни в России, ни в Германии»

раскритиковал стратегию «Локомотива» при немецких специалистах.

– Было больно смотреть, как скатывается «Локомотив»?

– Конечно. Тренерами становились люди, о которых никто не слышал ни в России, ни в Германии. Допустим, знают – без вопросов. , понимаю, где работал. Но Гиздоль… Эй, это как? Циннбауэр, серьезно? Ты пытаешься нас обмануть что ли? Хочешь сказать, что ты понимаешь футбол, а мы – нет? Вот к чему все пришло. Ну и кто понимает футбол?

– Ты писал, что с увольнением этой дирекции запоздали на полгода.

– Так и есть. Может быть, «Локо» не оказался бы в этой ситуации. Уже после Гиздоля можно было поставить нормального тренера. Кого-то с опытом, чтобы вытащить команду. А там снова дают шанс этим людям из-за своей стратегии, и становится все хуже и хуже.

Конечно, опоздали. Осталось 13 туров, а команда бьется за выживание. Все видят, что стратегия не работает. Кто-то за это ответит? Нет.

– Обидно, учитывая вложенные деньги.

– Деньги ты всегда тратишь – так было и раньше. Дело не в этом. Я не понимаю, как могло дойти до зоны вылета. Покупаешь одного, второго, третьего, четвертого… Ни один не делает разницы на поле. Если игрока купили за 10 миллионов, то от него ждешь семь-восемь мячей.

Я смотрел большинство матчей. В новичках действительно что-то есть, но именно разницу никто не делал.

– Хотя при этом у Рангника был удачный опыт с «Лейпцигом».

– Окей, но это четвертая лига. У них был дух победителя? Не было ничего. Клуб построили на земле. Покупаешь лучших игроков в третьей лиге, поднимаешься и идешь на следующий уровень. Но теперь ты пришел куда? В команду, где уже был дух победителя. Команда выигрывала чемпионат России и другие трофеи, выступала в Лиге чемпионов.

Неужели «Локомотив» болел и его надо было лечить? Не было такого. Они хотели сделать «Лейпциг». Только «Локо» уже был «Лейпцигом». Уже находился на таком высоком уровне.

– Это худшее руководство «Локомотива»?

– Я не знаю, что было раньше в истории клуба, но тут место в таблице лучше всего отвечает на вопрос. Можно ошибиться с трансферами. Один раз или дважды. Ну или даже три раза. Но когда там восемь-девять таких трансферов…

– Почему стратегия Рангника не работала в «Локомотиве»?

– Изидор, Бека-Бека – неплохие футболисты. Может быть, станут звездами, но они не были готовы тащить команду. Просто тяжело в 20 лет решать матчи в . Непростая лига. Одного обвел – тебя еще два встретили. Так было как раз у Бека-Бека. Все красиво делал. Проходил первого, затем второго, но на третьем уже терял мяч, – сказал экс-защитник « ».