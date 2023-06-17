«ПСЖ» интересен Гальярдо. Экс-хавбек парижан взял 2 Кубка Либертадорес во главе «Ривер Плейт»
Марсело Гальярдо может вернуться в «ПСЖ» в качестве тренера.
Как сообщает ESPN, руководство парижан проявляет интерес к 47-летнему специалисту, находящемуся без работы с 2022 года.
Аргентинец выступал за французский клуб с 2007 по 2008 год. В качестве тренера наибольшую известность он получил во главе «Ривер Плейт», с которым за период с 2014 по 2022 год выиграл два Кубка Либертадорес, три Кубка Аргентины, чемпионат Аргентины и другие трофеи.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
4 комментария