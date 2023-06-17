«ПСЖ» интересен Гальярдо. Экс-хавбек парижан взял 2 Кубка Либертадорес во главе «Ривер Плейт»

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Аргентина Ривер Плейт Марсело Гальярдо ESPN Футбол

Марсело Гальярдо может вернуться в «ПСЖ» в качестве тренера.

Как сообщает ESPN, руководство парижан проявляет интерес к 47-летнему специалисту, находящемуся без работы с 2022 года.

Аргентинец выступал за французский клуб с 2007 по 2008 год. В качестве тренера наибольшую известность он получил во главе «Ривер Плейт», с которым за период с 2014 по 2022 год выиграл два Кубка Либертадорес, три Кубка Аргентины, чемпионат Аргентины и другие трофеи.

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4 комментария

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Михо
Так вроде ж Энрике точно? Или это тренер сразу на следующий сезон?😃
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Алекс Мелкумян
Отличный тренер, но в псыже ему поработать не дадут
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