Мотта готов возглавить «ПСЖ». «Болонья» начала искать ему замену, в приоритете – Пирло (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Дженнаро Гаттузо Андреа Пирло Габриэле Чиоффи Игор Тудор Тиаго Мотта лига 1 Франция серия А Италия Болонья Лука Готти Футбол

Главным тренером «ПСЖ» может стать бывший хавбек команды Тиаго Мотта.

По данным Foot Mercato, работающий в «Болонье» специалист готов возглавить французскую команду и ждет соответствующего сигнала.

Руководство итальянского клуба ожидает, что в начале следующей недели Мотта снова встретится с представителями парижан, и рассчитывает получить ответ насчет его будущего не позднее четверга.

«Болонья» уже начала поиск замены 40-летнему тренеру. В приоритете – Андреа Пирло, также есть варианты с Дженнаро Гаттузо, Лукой Готти, Габриэле Чиоффи, Игором Тудором.

В «Болонье» все меньше и меньше верят в то, что смогут сохранить Мотту.

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15 комментариев

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LaffyTaffy
Болонья запустила чехарду и перестановку тренеров, от которой зависит весь будущий футбол
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Фарид Харисов
Мотта — человек, которого без шуток можно назвать легендой ПСЖ.

Если катарцы ограничивают финансирование и делают ставку на молодежь, то почему бы и не попробовать молодого тренера, который оставил след в истории клуба как игрок.
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Neclerque
При всем уважении к заслугам Мотты как футболиста и как бывшего игрока ПСЖ, возглавлять клуб такого уровня и с такими амбициями ему еще рановато, можно сгореть
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Фарид Харисов
Ответ breeze1989
Поэтому я их первыми и указал. Они сами тогда уже были авторитетнее Мотты на поле. И сейчас ничего не изменилось.
Маркиньос и Вератти щеглами были, когда обладатель двух ЛЧ Мотта раздавал передачи с точностью в 99% и через него циркулировала вся игра ПСЖ.
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Peter Parker
Хотели позвать двух бывших тренеров Реала, затем Баварии, в итоге докатились до тренера Болоньи.
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Фарид Харисов
Ответ breeze1989
Вы представляете, чтобы Тьяго Мотту за авторитета считали Маркиньос, Вератти, Мбаппе?
Маркиньос, Вератти и даже Мбаппе с ним играли в одном составе, где он был диспетчером и одним из главных старожилов.

Доброе утро.
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breeze1989
Вы представляете, чтобы Тьяго Мотту за авторитета считали Маркиньос, Вератти, Мбаппе?
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Tomas Nepotrebko
если выбирают из бывших игроков, надо Семака брать)
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Overkiller
"специалист готов возглавить французскую команду и ждет соответствующего сигнала"

Про Царя опять что ли?
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Дмитрий Гудков
Ответ Peter Parker
Хотели позвать двух бывших тренеров Реала, затем Баварии, в итоге докатились до тренера Болоньи.
У Мбаппе плохое настроение
Перебирает варианты
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waleri
Ответ Neclerque
При всем уважении к заслугам Мотты как футболиста и как бывшего игрока ПСЖ, возглавлять клуб такого уровня и с такими амбициями ему еще рановато, можно сгореть
Пеп возглавил "Барсу" прямиком из клубной молодежки. А Мотта уже неплохо потрудился в Сериале со Специей и Болоньей (в активе победы над "Интером" и "Фиорентиной" дважды!)
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