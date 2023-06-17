Мотта готов возглавить «ПСЖ». «Болонья» начала искать ему замену, в приоритете – Пирло (Foot Mercato)
Главным тренером «ПСЖ» может стать бывший хавбек команды Тиаго Мотта.
По данным Foot Mercato, работающий в «Болонье» специалист готов возглавить французскую команду и ждет соответствующего сигнала.
Руководство итальянского клуба ожидает, что в начале следующей недели Мотта снова встретится с представителями парижан, и рассчитывает получить ответ насчет его будущего не позднее четверга.
«Болонья» уже начала поиск замены 40-летнему тренеру. В приоритете – Андреа Пирло, также есть варианты с Дженнаро Гаттузо, Лукой Готти, Габриэле Чиоффи, Игором Тудором.
В «Болонье» все меньше и меньше верят в то, что смогут сохранить Мотту.
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Если катарцы ограничивают финансирование и делают ставку на молодежь, то почему бы и не попробовать молодого тренера, который оставил след в истории клуба как игрок.
Доброе утро.
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