Главным тренером «ПСЖ» может стать бывший хавбек команды Тиаго Мотта.

По данным Foot Mercato, работающий в «Болонье» специалист готов возглавить французскую команду и ждет соответствующего сигнала.

Руководство итальянского клуба ожидает, что в начале следующей недели снова встретится с представителями парижан, и рассчитывает получить ответ насчет его будущего не позднее четверга.

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В «Болонье» все меньше и меньше верят в то, что смогут сохранить Мотту.

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