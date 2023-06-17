Рикельме позвал Месси на свой прощальный матч: «Величайший игрок всех времен приедет – для меня это мечта. Мне повезло поиграть с ним и с Марадоной»

Лионель Месси поучаствует в прощальном матче Хуана Романа Рикельме.

Бывший полузащитник сборной проведет последнюю игру 25 июня, на следующий день после 45-летия. Следует отметить, что фактически он завершил карьеру в 2015 году и сейчас работает вице-президентом « ».

« приедет. Для меня это мечта, ведь он величайший игрок всех времен, причем с большим отрывом.

Мне повезло увидеть и Марадону, и его, поиграть с ними обоими.

Уверен, Лионель хорошо проведет время. Он приедет на прекраснейший стадион мира [«Бомбонеру», или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»] с лучшими фанатами на свете. Это будет волшебно», – заявил .

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