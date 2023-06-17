Рикельме позвал Месси на свой прощальный матч: «Величайший игрок всех времен приедет – для меня это мечта. Мне повезло поиграть с ним и с Марадоной»
Лионель Месси поучаствует в прощальном матче Хуана Романа Рикельме.
Бывший полузащитник сборной Аргентины проведет последнюю игру 25 июня, на следующий день после 45-летия. Следует отметить, что фактически он завершил карьеру в 2015 году и сейчас работает вице-президентом «Бока Хуниорс».
«Месси приедет. Для меня это мечта, ведь он величайший игрок всех времен, причем с большим отрывом.
Мне повезло увидеть и Марадону, и его, поиграть с ними обоими.
Уверен, Лионель хорошо проведет время. Он приедет на прекраснейший стадион мира [«Бомбонеру», или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»] с лучшими фанатами на свете. Это будет волшебно», – заявил Рикельме.
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Надо было ему переезжать в Европу в конце 90-х уже.
Было удовольствием наблюдать за его игрой.
С другой стороны, кто ещё может похвастать, что играл в одной команде с Марадоной (в Боке) и с Месси (в сборной).
Причём поиграть далеко не один матч.
Интересный факт, у Роналду за всю карьеру не отменяли чистый гол, но засчитывали левые голы из офсайда в плей-офф ЛЧ, вот что значит играть за нужный кабинет.