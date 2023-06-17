Рикельме позвал Месси на свой прощальный матч: «Величайший игрок всех времен приедет – для меня это мечта. Мне повезло поиграть с ним и с Марадоной»

Теги МЛС Лионель Месси Хуан Роман Рикельме Сборная Аргентины по футболу Бока Хуниорс Диего Марадона Эстадио Альберто Хакинто Армандо Интер Майами Футбол

Лионель Месси поучаствует в прощальном матче Хуана Романа Рикельме.

Бывший полузащитник сборной Аргентины проведет последнюю игру 25 июня, на следующий день после 45-летия. Следует отметить, что фактически он завершил карьеру в 2015 году и сейчас работает вице-президентом «Бока Хуниорс».

«Месси приедет. Для меня это мечта, ведь он величайший игрок всех времен, причем с большим отрывом.

Мне повезло увидеть и Марадону, и его, поиграть с ними обоими.

Уверен, Лионель хорошо проведет время. Он приедет на прекраснейший стадион мира [«Бомбонеру», или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»] с лучшими фанатами на свете. Это будет волшебно», – заявил Рикельме.

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13 комментариев

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Игорь Климов
Подавляющее число авторитетных специалистов и великих игроков прошлого, а также настоящего, признают Лео Месси величайшии футболистом.
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bel01
Феноменальный плеймейкер.
Надо было ему переезжать в Европу в конце 90-х уже.
Было удовольствием наблюдать за его игрой.
С другой стороны, кто ещё может похвастать, что играл в одной команде с Марадоной (в Боке) и с Месси (в сборной).
Причём поиграть далеко не один матч.
+6
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savik-A.M.
Ответ Еро Ероев
чиво? какой прощальный матч спустя 8 лет?
Он вице- президент , когда захочет тогда и сделает , с блэкджеком и со шлюхами ) А по факту , он 45 лет хочет отметить и видимо перевод корявый
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savik-A.M.
Ответ bel01
Феноменальный плеймейкер. Надо было ему переезжать в Европу в конце 90-х уже. Было удовольствием наблюдать за его игрой. С другой стороны, кто ещё может похвастать, что играл в одной команде с Марадоной (в Боке) и с Месси (в сборной). Причём поиграть далеко не один матч.
Вырос в то время , когда это позиция на поле отмерла , и оказался кроме Вильяреаля ни кому по сути не нужен
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Еро Ероев
чиво? какой прощальный матч спустя 8 лет?
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dmitry.tchidakin
Я сам помню Рикельме за Барсу, за Вильярреал и за Альбиселесте. Это был плеймекер от Бога. ИМХО Марадоне стоило бы вызвать его на ЧМ-2010. В пару к Верону. Этим шансом Рикельме воспользовался бы сполна!
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takehiko
Ответ Еро Ероев
чиво? какой прощальный матч спустя 8 лет?
У богатых свои причуды
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Александр Зубков
Рикельме клёвый. Сплевывал перед штрафными и пенальти . Вся боль мира в его глазах.
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dmitry.tchidakin
Кстати, у Рикельме и Месси днюха в один день!!!
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Экспертное мнение
Ответ bel01
Феноменальный плеймейкер. Надо было ему переезжать в Европу в конце 90-х уже. Было удовольствием наблюдать за его игрой. С другой стороны, кто ещё может похвастать, что играл в одной команде с Марадоной (в Боке) и с Месси (в сборной). Причём поиграть далеко не один матч.
Именно Рикельме сделал первый гол для Месси в плей-офф ЧМ в далеком 2006 году, но это позабылось, так как увидели левый офсайд, этот гол стал бы победными в том матче в самом концовке https://youtu.be/0xSvMe4xv1A?t=69

Интересный факт, у Роналду за всю карьеру не отменяли чистый гол, но засчитывали левые голы из офсайда в плей-офф ЛЧ, вот что значит играть за нужный кабинет.
+3
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