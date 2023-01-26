Рикельме о Месси на ЧМ-2022: «Крайне редко все соглашаются, что игрок заслуживает победить. Его чемпионство в радость всем, кто любит футбол»
Экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме рассказал про общение с Лионелем Месси.
«Он знает, как сильно я люблю его, мы время от времени общаемся. Я его особо не беспокою, но отношения у нас очень хорошие. Во время ЧМ-2022 я написал ему только тогда, когда мы проиграли первый матч, и тогда, когда мы выиграли финал.
Я всегда говорил, что Аргентина всегда будет фаворитом, пока Месси играет. Он любит соревноваться, он играет словно во дворе. И никогда не получает травм, это поразительно.
Я благодарю футболистов за радость, которую они подарили Аргентине. Тем, кто любит футбол, победа Месси на чемпионате мира была в радость. Этого хотели не только мы. Думаю, крайне редко бывало такое, что все соглашались с тем, что игрок заслуживал победить. Я очень рад, что он этого добился», – сказал Рикельме.
Ведь у Месси только на ЧМ 22 10 голевых действий, а у кришти 10 за всю жизнь
30 июня 2010, 00:35
Испании нужно купить судье порш, хотя может уже и купили заранее.
Только совсем слепой будет отрицать что судья не тянул испанов за уши. Это самый мерзкий чемпионат.
_________________________
Ахахахахахахахахахаххаа.
Прикинь, с тех пор у Кринж-тиано как было 0+0 в плэй-офф ЧМ так и осталось. Во делаа.
Теперь будешь после окончательного закрытия гением Месси всего футбола еще дольше потно кряхтеть, уверяю тебя.)
В четверг 37-летний португалец вышел в старте на игру 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».
Роналду вновь не забил. Также он нанес 2 удара (1 в створ), совершил 2 попытки дриблинга (1 успешная), сделал 44 касания, отдал 22 точных паса из 28, выиграл одно верховое единоборство из 5 и 12 раз потерял мяч.
а) роналду
б) Реал
Причем на 95% эти две категории людишек между собой пересекаются