Рикельме о Месси на ЧМ-2022: «Крайне редко все соглашаются, что игрок заслуживает победить. Его чемпионство в радость всем, кто любит футбол»

Теги ПСЖ Лионель Месси Хуан Роман Рикельме лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме рассказал про общение с Лионелем Месси.

«Он знает, как сильно я люблю его, мы время от времени общаемся. Я его особо не беспокою, но отношения у нас очень хорошие. Во время ЧМ-2022 я написал ему только тогда, когда мы проиграли первый матч, и тогда, когда мы выиграли финал.

Я всегда говорил, что Аргентина всегда будет фаворитом, пока Месси играет. Он любит соревноваться, он играет словно во дворе. И никогда не получает травм, это поразительно.

Я благодарю футболистов за радость, которую они подарили Аргентине. Тем, кто любит футбол, победа Месси на чемпионате мира была в радость. Этого хотели не только мы. Думаю, крайне редко бывало такое, что все соглашались с тем, что игрок заслуживал победить. Я очень рад, что он этого добился», – сказал Рикельме.

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23 комментария

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All These Things I Hate
Ответ remontada
Все, кто любит футбол, считают фруктовые касания в верблюжьей лиге)
Давно клубника стала фруктом?
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Muhammad Juraev
Ответ Rio de Janeiro
Рикельме один из моих самых любимых футболистов, такой Дмитрий Лоськов в мировом масштабе, не самый попсовый но потрясающе одарённый в игровом интеллекте и культуре паса.Для меня Роман образца ЧМ-2006 сильнее Месси что в 2022 что в 2014 ибо Рике был олицетворением сборной которая показывала возможно самый красивый футбол на ЧМ в 21 веке и именно преждевременная замена Пекерманом Рикельме с игрой на удержание для меня остаётся главной причиной поражения Аргентины в четвертьфинале в Германии
Т.е. Рикельме >> кришти?!
Ведь у Месси только на ЧМ 22 10 голевых действий, а у кришти 10 за всю жизнь
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Rio de Janeiro
Ответ Ortego
Ну не знаю, для меня, главной причиной поражения, был и остаётся Михелс. Просто закопал тогда аргов этот бестолковый свисток.
Он и Россию чуть не прибил с Голландией когда хотел удалить Колодина не за что
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Camilo
"Кислый" - красавец. Родился с Месси в один день, в игровом плане передал ему своего рода эстафетную палочку от Марадоны, да и сам был великим энганче. Похвала из его уст реально дорогого стоит.
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Ortego
Ответ Rio de Janeiro
Рикельме один из моих самых любимых футболистов, такой Дмитрий Лоськов в мировом масштабе, не самый попсовый но потрясающе одарённый в игровом интеллекте и культуре паса.Для меня Роман образца ЧМ-2006 сильнее Месси что в 2022 что в 2014 ибо Рике был олицетворением сборной которая показывала возможно самый красивый футбол на ЧМ в 21 веке и именно преждевременная замена Пекерманом Рикельме с игрой на удержание для меня остаётся главной причиной поражения Аргентины в четвертьфинале в Германии
Ну не знаю, для меня, главной причиной поражения, был и остаётся Михелс. Просто закопал тогда аргов этот бестолковый свисток.
+2
0
+2
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Universal1000
Ответ koshaus
Никогда не говори за всех, ну чтоб трисомиком не выглядеть...
koshaus
30 июня 2010, 00:35
Испании нужно купить судье порш, хотя может уже и купили заранее.
Только совсем слепой будет отрицать что судья не тянул испанов за уши. Это самый мерзкий чемпионат.
_________________________

Ахахахахахахахахахаххаа.

Прикинь, с тех пор у Кринж-тиано как было 0+0 в плэй-офф ЧМ так и осталось. Во делаа.
+3
0
+3
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Universal1000
Ответ koshaus
Ты не прав. Они бы, может, и рады поглубже лизнуть, но у Человека-Пендаля уже давно нет межъягодичного отверстия, ибо зализали.
А помнишь как ты невростенично ныл летом 2010, когда великие Хави с Иньестой унижали всех на ЧМ-2010, включая португальского нытика? Даже ветки сохранились те, чуть не умер я со смеху. Каждый матч Испании - стоны кошауса ухахаха.

Теперь будешь после окончательного закрытия гением Месси всего футбола еще дольше потно кряхтеть, уверяю тебя.)
+1
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Arthur Jacob
Ответ Rio de Janeiro
Рикельме один из моих самых любимых футболистов, такой Дмитрий Лоськов в мировом масштабе, не самый попсовый но потрясающе одарённый в игровом интеллекте и культуре паса.Для меня Роман образца ЧМ-2006 сильнее Месси что в 2022 что в 2014 ибо Рике был олицетворением сборной которая показывала возможно самый красивый футбол на ЧМ в 21 веке и именно преждевременная замена Пекерманом Рикельме с игрой на удержание для меня остаётся главной причиной поражения Аргентины в четвертьфинале в Германии
Сейчас он директор Бока Джуниорс
0
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AnMe
Легенда говорит о легенде 👏
0
0
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Игорь Климов
Стоит уже признать тот факт, что Лео Месси является величайшим футболистом современности как минимум.
+3
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+3
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koshaus
Ответ AF007
Месси = совершенство. Бомбят от этого факта только фанаты двух вещей: а) роналду б) Реал Причем на 95% эти две категории людишек между собой пересекаются
Команда, в которой играет совершенство, не может проиграть 2:8, а в которой играет человек-сопля может.
+2
-7
-5
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Rio de Janeiro
Рикельме один из моих самых любимых футболистов, такой Дмитрий Лоськов в мировом масштабе, не самый попсовый но потрясающе одарённый в игровом интеллекте и культуре паса.Для меня Роман образца ЧМ-2006 сильнее Месси что в 2022 что в 2014 ибо Рике был олицетворением сборной которая показывала возможно самый красивый футбол на ЧМ в 21 веке и именно преждевременная замена Пекерманом Рикельме с игрой на удержание для меня остаётся главной причиной поражения Аргентины в четвертьфинале в Германии
+6
-3
+3
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koshaus
Ответ Football poet
Это и не есть ВЕЛИЧИЕ?! Когда все великие игроки прошлого и настоящего желали тебе победы на главном турнире в футболе!
Никогда не говори за всех, ну чтоб трисомиком не выглядеть...
+1
-5
-4
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koshaus
Ответ Великий Алонсо
Господи, как же утомили эти аргентинцы, язык из задницы Меси просто не вытаскивают, самим то не стремно? 🤮🤮🤮
Ты не прав. Они бы, может, и рады поглубже лизнуть, но у Человека-Пендаля уже давно нет межъягодичного отверстия, ибо зализали.
0
-1
-1
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Александра Александрова
Ну Месси это и есть футбол , если ты любишь футбол , как искусство , и понимаешь в нем хоть что то , Месси тебе показывает все границы футбола ! Самое главное в спорте , жизни это интеллект , а Месси это именно интеллектуальный футбол !
+22
-5
+17
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SEM WILSON
Великий хОлонсо неплачь ты ваш кумир след раз если нет так к 50 годам оформить обьязательно чемпионство на ЧМ))
+2
-2
0
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remontada
Все, кто любит футбол, считают фруктовые касания в верблюжьей лиге)
+13
-4
+9
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otchim kaloeda
Ответ Великий Алонсо
Господи, как же утомили эти аргентинцы, язык из задницы Меси просто не вытаскивают, самим то не стремно? 🤮🤮🤮
Криштиану Роналду провел второй официальный матч за «Аль-Наср».

В четверг 37-летний португалец вышел в старте на игру 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».

Роналду вновь не забил. Также он нанес 2 удара (1 в створ), совершил 2 попытки дриблинга (1 успешная), сделал 44 касания, отдал 22 точных паса из 28, выиграл одно верховое единоборство из 5 и 12 раз потерял мяч.
+4
-4
0
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Есть правда яростные болелы Кристиану, но они то давно на комнату с желыти стенами напрашиваются)
+1
-1
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otchim kaloeda
Ответ Великий Алонсо
Господи, как же утомили эти аргентинцы, язык из задницы Меси просто не вытаскивают, самим то не стремно? 🤮🤮🤮
Ты хоть сам то вытощил из Душ Сантуш Авейру🙏🙏🙏
+1
-3
-2
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Великий Алонсо
Господи, как же утомили эти аргентинцы, язык из задницы Меси просто не вытаскивают, самим то не стремно? 🤮🤮🤮
+5
-12
-7
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Football poet
Это и не есть ВЕЛИЧИЕ?! Когда все великие игроки прошлого и настоящего желали тебе победы на главном турнире в футболе!
+18
-7
+11
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AF007
Месси = совершенство. Бомбят от этого факта только фанаты двух вещей:
а) роналду
б) Реал

Причем на 95% эти две категории людишек между собой пересекаются
+9
-7
+2
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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