Рикельме о Месси на ЧМ-2022: «Крайне редко все соглашаются, что игрок заслуживает победить. Его чемпионство в радость всем, кто любит футбол»

Экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме рассказал про общение с .

«Он знает, как сильно я люблю его, мы время от времени общаемся. Я его особо не беспокою, но отношения у нас очень хорошие. Во время я написал ему только тогда, когда мы проиграли первый матч, и тогда, когда мы выиграли финал.

Я всегда говорил, что Аргентина всегда будет фаворитом, пока Месси играет. Он любит соревноваться, он играет словно во дворе. И никогда не получает травм, это поразительно.

Я благодарю футболистов за радость, которую они подарили Аргентине. Тем, кто любит футбол, победа Месси на чемпионате мира была в радость. Этого хотели не только мы. Думаю, крайне редко бывало такое, что все соглашались с тем, что игрок заслуживал победить. Я очень рад, что он этого добился», – сказал Рикельме.