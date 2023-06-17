«Динамо» поборется за Веру с «Локомотивом». «Оренбург» не намерен продавать хавбека («Евро-футбол»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Лукас Вера I Марцел Личка Футбол

«Динамо» заинтересовано в подписании Лукаса Веры.

По данным «Евро-футбола», клуб готов побороться за полузащитника с «Локомотивом».

Марцел Личка, который, как ожидается, возглавит «Динамо» после ухода из «Оренбурга», высокого мнения об аргентинце и думает, что тот может стать важной частью команды.

При этом «Оренбург» отпускать 26-летнего футболиста не собирается.

В минувшем сезоне Вера отдал 7 голевых передач за 27 игр в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Arman FCSM
За Веру всегда надо бороться
+28
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+26
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dimur
К Вере нужен Царь и Отечество. Царь кстати свободен, можно подписать.
+23
-1
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Злодей Спб
Кыш-Кыш, вороньё!
Это наш фарм и мы его доим :)
+12
-5
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Александр Комиссаров
Ответ Yauheni Svartsevich
Один звонок Ротенберга (как с Коваленко) - и Динамо с Локо пролетают мимо....В Зените он будет, имхо
С этим я согласен,пока Газпром во главе футбола,другим командам жизни не будет
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damondiamond
ЦСКА с Ростовом - за Надежду, Спартак с Зенитом - за Любовь
+6
-2
+4
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ZarvuR2020
Сейчас Карпов с РБ Спорт напишут, что из кремля позвонили Локо и Динамо, а Зенит готов дать Оренбургу 100 лямо евро+аренду газпром арены за Веру.
+9
-5
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Moors
Но как фарм Зенита может раз за разом усилять московские клубы? Что-то не сходится
+7
-3
+4
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Yauheni Svartsevich
Один звонок Ротенберга (как с Коваленко) - и Динамо с Локо пролетают мимо....В Зените он будет, имхо
+9
-7
+2
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Альтависта
Ответ Moors
Но как фарм Зенита может раз за разом усилять московские клубы? Что-то не сходится
Раз за разом?
Можно фамилии тех, кто уходил из Оренбурга в московские клубы и делал их сильнее?
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Amalfitano
Еще в середине мая я писал, что Личку скорее всего в Динаму отправят. Вместе с парочкой аргентинцев. Так что, Вера не один будет, думается мне.
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Чётко_как_чечётка
Личка весомый аргумент для игрока.
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FC1923
Вера тверда!
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NIK7478
Вопрос цены. Могут устроить аукцион между Динамо и Локо.
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Фан Рубина
Вера - прям надежда для этих клубов.
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Сергей Паров
Если Личка уйдет в динамо, то скорее всего у них шансов будет больше, чем у Локо . А там как карта ляжет
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ОттоДракула
Салют, Вера.
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SAF22
Ответ dimur
К Вере нужен Царь и Отечество. Царь кстати свободен, можно подписать.
Хотел пошутить, что царь теперь невыездной, но и динамо особо некуда теперь выезжать
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Игорь Васильев
Это какие-то религиозные войны получаются
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dmitry.tchidakin
Вера может быть только в Валеру
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Александр Казаков
По моему краснодар ему больше подойдёт
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And-Rover
За чью Веру?
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Александр Громов
Менеджмент Динамо наверняка опять поовалит трансферную гонку, а заодно и всю предсезонку.
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arij
за тренером пойдет, это ж очевидно
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Иван Егурнов
Борьба такая за игроков, как будто это невероятные звезды)
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Александр Зубков
Ответ dimur
К Вере нужен Царь и Отечество. Царь кстати свободен, можно подписать.
Кстати как его по отчеству?
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