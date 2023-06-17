«Динамо» поборется за Веру с «Локомотивом». «Оренбург» не намерен продавать хавбека («Евро-футбол»)

«Динамо» заинтересовано в подписании Лукаса Веры.

По данным «Евро-футбола», клуб готов побороться за полузащитника с « ».

, который, как ожидается, возглавит « » после ухода из « », высокого мнения об аргентинце и думает, что тот может стать важной частью команды.

При этом «Оренбург» отпускать 26-летнего футболиста не собирается.

В минувшем сезоне Вера отдал 7 голевых передач за 27 игр в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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