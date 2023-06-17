«Динамо» поборется за Веру с «Локомотивом». «Оренбург» не намерен продавать хавбека («Евро-футбол»)
«Динамо» заинтересовано в подписании Лукаса Веры.
По данным «Евро-футбола», клуб готов побороться за полузащитника с «Локомотивом».
Марцел Личка, который, как ожидается, возглавит «Динамо» после ухода из «Оренбурга», высокого мнения об аргентинце и думает, что тот может стать важной частью команды.
При этом «Оренбург» отпускать 26-летнего футболиста не собирается.
В минувшем сезоне Вера отдал 7 голевых передач за 27 игр в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Это наш фарм и мы его доим :)
Можно фамилии тех, кто уходил из Оренбурга в московские клубы и делал их сильнее?