«Локо» намерен купить Веру у «Оренбурга» после срыва трансфера Коваленко

«Локомотив» хочет подписать Лукаса Веру после срыва трансфера Александра Коваленко.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, московский клуб нацелился на полузащитника «Оренбурга» после срыва трансфера из « ».

В минувшем сезоне аргентинец забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах за « » в Мир и Фонбет Кубке России.

Статистику 26-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

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