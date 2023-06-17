«Локо» намерен купить Веру у «Оренбурга» после срыва трансфера Коваленко

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Лукас Вера I Чемпионат.com Сочи Александр Коваленко Футбол

«Локомотив» хочет подписать Лукаса Веру после срыва трансфера Александра Коваленко.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, московский клуб нацелился на полузащитника «Оренбурга» после срыва трансфера Коваленко из «Сочи».

В минувшем сезоне аргентинец забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах за «Оренбург» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Статистику 26-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

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31 комментарий

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damondiamond
Надежда и Любовь в ожидании
+41
-4
+37
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Иван Колгашкин
Ответ Алекс 777
одобряю Веру! не одобряю срыв Коваленко хотя у локо и так самая молодая команда в чемпе. надо усилитлься профессионалами
Спасибо что одобрил, мы этого ждали)
+24
-2
+22
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ws357
Ответ damondiamond
Надежда и Любовь в ожидании
Водителя для Веры нужно докупить будет
+20
-3
+17
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Чётко_как_чечётка
Игру толком не помню, но уже несколько положительных отзывов о нём встречал.
Но по-прежнему считаю, что нам надо избавиться от балласта и вложиться в трансфер одного топового ЦЗ. Аля игрока не проходящего в состав европейского топ-клуба. Чорлука приучил к определённому уровню игры, а самое главное стабильной игры. В атаке у нас игроки есть, в центре вообще перебор, а вот ЦЗ нужен как воздух, пусть "воздуха" придётся выложить немало.
+9
-2
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Алекс 777
одобряю Веру! не одобряю срыв Коваленко
хотя у локо и так самая молодая команда в чемпе.
надо усилитлься профессионалами
+8
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Спартак Уокер
Оренбург разбирают по полной
+4
-1
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Иосиф Сталин
Так значит про звонок из Зенита в РЖД всё таки правда
+6
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Anti Podonok
Ответ Ruslan Ikramov
МОЯ ЛЮБОВЬ!!!! МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВ!!! ЖИЗНЬ МОЯ!!! ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ ХОТИТЕ НЕТ ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ,НО Я ОБОЖАЮ ЛОКОМОТИВ И БОЛЕЮ ЗА КОМАНДУ С 1996года!!!
А где фирменное?РУСЛАН/ЛОКО
+2
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Roman
Ответ Чётко_как_чечётка
Игру толком не помню, но уже несколько положительных отзывов о нём встречал. Но по-прежнему считаю, что нам надо избавиться от балласта и вложиться в трансфер одного топового ЦЗ. Аля игрока не проходящего в состав европейского топ-клуба. Чорлука приучил к определённому уровню игры, а самое главное стабильной игры. В атаке у нас игроки есть, в центре вообще перебор, а вот ЦЗ нужен как воздух, пусть "воздуха" придётся выложить немало.
Вера чем-то напоминает игрой Лассану Диарра. Также прекрасен в дриблинге, в удержании мяча и прекрасных передачах. Маленький полузащитник, который творит магию
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Денис
Ответ Чётко_как_чечётка
Таковы футбольные реалии. Хотя не назвал бы это стервятничеством. Это рынок, это экономика...) Оренбург же за это деньги получит, отобьёт средства вложенные на реконструкцию стадиона.
Отобьет! А потом обратно в фнл. Нет, нам такая экономика не нужна! Эктова забрали, Личка это вообще потеря-потерь! Сычевого только удачно пнули, он как раз сдался!
+3
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Чётко_как_чечётка
Ответ An Kr
А ты не понял смысл игры Галактионова? Всегда свежие должны быть в центре и нападении. Всем найдется место и игровое время.
Верно подмечено. Тут всё в совокупности. Можно отыграть 10 матчей подряд, особенно вместе с кубком, и несколько игр выходить на замену, это сценарий для игрока основы. Плюс те же травмы и карточки.
Хотя здесь же могу вспомнить обратный пример, когда Галактионов передерживал Дзюбу на поле, но Изидору хватало и минимального игрового времени)
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Recreated
К северу, к северу, к северу едет поезд ночной Из глубинки в Москву. Спит проводник, спят хмельные соседи, Я все уснуть не могу. Тускло горят фонари у дороги, Где-то вдали завывает гудок. Вот уже стало светать понемногу, Пасмурный будет денек. Вера, ты одна осталась у меня… Вера, ты одна осталась у меня…
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Денис
Достали стервятники!
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An Kr
Ответ Roman
Вера топчик, но вместо кого он будет играть в Локо? Место Карпукаса и Баринова незыблемы, а чуть выше играет либо Глушенков, либо Миранчук
А ты не понял смысл игры Галактионова? Всегда свежие должны быть в центре и нападении. Всем найдется место и игровое время.
+2
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An Kr
Ответ Чётко_как_чечётка
Верно подмечено. Тут всё в совокупности. Можно отыграть 10 матчей подряд, особенно вместе с кубком, и несколько игр выходить на замену, это сценарий для игрока основы. Плюс те же травмы и карточки. Хотя здесь же могу вспомнить обратный пример, когда Галактионов передерживал Дзюбу на поле, но Изидору хватало и минимального игрового времени)
Да даже в течение одного матча, чтобы держать высокий темп нужно на 2 тайм выпускать свежих. Так весной обыграли много команд именно освежением и увеличением скорости во 2 тайме.
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kanikita
Ответ ws357
Водителя для Веры нужно докупить будет
интеллектуальные комментарии подъехали)
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Чётко_как_чечётка
Ответ Денис
Достали стервятники!
Таковы футбольные реалии. Хотя не назвал бы это стервятничеством. Это рынок, это экономика...) Оренбург же за это деньги получит, отобьёт средства вложенные на реконструкцию стадиона.
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Jesse Boy
Веру не купишь. тут надо просто верить
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selso99
Ответ Roman
Вера топчик, но вместо кого он будет играть в Локо? Место Карпукаса и Баринова незыблемы, а чуть выше играет либо Глушенков, либо Миранчук
Сезон длинный, травмы, дисквалификации. Может, и продаст Локо кого-то
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Чётко_как_чечётка
Ответ An Kr
Да даже в течение одного матча, чтобы держать высокий темп нужно на 2 тайм выпускать свежих. Так весной обыграли много команд именно освежением и увеличением скорости во 2 тайме.
Я вот ещё подростком задавался вопросом, почему в старте выходят сильнейшие. Разве они не будут эффективнее против уставшей защиты, ведь всю линию не заменишь, да и не принято менять ЦЗ без форс-мажорных причин?
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Karel
Ответ Чётко_как_чечётка
Я вот ещё подростком задавался вопросом, почему в старте выходят сильнейшие. Разве они не будут эффективнее против уставшей защиты, ведь всю линию не заменишь, да и не принято менять ЦЗ без форс-мажорных причин?
Романцев Сычёва всегда выпускал на 60 минуте, часы сверять можно было. И Сычёв без гола не уходил.
Но то Романцев..
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Ivan Petrov
Локомотив решил отомстить фарму зенита за Коваленко.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Денис
Отобьет! А потом обратно в фнл. Нет, нам такая экономика не нужна! Эктова забрали, Личка это вообще потеря-потерь! Сычевого только удачно пнули, он как раз сдался!
Ну мы лишь сторонние наблюдатели, тебе надо надеяться на скаутский отдел)
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Чётко_как_чечётка
Ответ Roman
Вера чем-то напоминает игрой Лассану Диарра. Также прекрасен в дриблинге, в удержании мяча и прекрасных передачах. Маленький полузащитник, который творит магию
Вот Диарра реально творил магию на уровне РПЛ! Было ощущение, что играет профи против пьяных подростков... Мог стянуть на себя 2-3 игроков, выйти из под их прессинга и выдать передачу "на блюдечке"!!! Игрок Реала как никак.
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