«Локо» намерен купить Веру у «Оренбурга» после срыва трансфера Коваленко
«Локомотив» хочет подписать Лукаса Веру после срыва трансфера Александра Коваленко.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, московский клуб нацелился на полузащитника «Оренбурга» после срыва трансфера Коваленко из «Сочи».
В минувшем сезоне аргентинец забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах за «Оренбург» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Статистику 26-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.
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Но по-прежнему считаю, что нам надо избавиться от балласта и вложиться в трансфер одного топового ЦЗ. Аля игрока не проходящего в состав европейского топ-клуба. Чорлука приучил к определённому уровню игры, а самое главное стабильной игры. В атаке у нас игроки есть, в центре вообще перебор, а вот ЦЗ нужен как воздух, пусть "воздуха" придётся выложить немало.
хотя у локо и так самая молодая команда в чемпе.
надо усилитлься профессионалами
Хотя здесь же могу вспомнить обратный пример, когда Галактионов передерживал Дзюбу на поле, но Изидору хватало и минимального игрового времени)
Но то Романцев..