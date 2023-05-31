Матч «Зенит» – ЦСКА за Winline Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня на «ВЭБ Арене»
Winline Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня на «ВЭБ Арене» в Москве.
В третьем в истории российского женского футбола матче за Суперкубок сыграют чемпион России ЖФК «Зенит» и обладатель Winline Кубка России ЖФК ЦСКА.
Вчера стартовала продажа билетов, приобрести их можно здесь. Минимальная цена – 100 рублей.
В прямом эфире игру 17 июня покажет канал «Матч ТВ».
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девушкам самим это интересно, их родственникам и болельщикам, например