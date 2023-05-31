Матч «Зенит» – ЦСКА за Winline Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня на «ВЭБ Арене»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия женский футбол ВЭБ Арена Матч ТВ ЦСКА жен Зенит жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Winline Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня на «ВЭБ Арене» в Москве.

В третьем в истории российского женского футбола матче за Суперкубок сыграют чемпион России ЖФК «Зенит» и обладатель Winline Кубка России ЖФК ЦСКА.

Вчера стартовала продажа билетов, приобрести их можно здесь. Минимальная цена – 100 рублей.

В прямом эфире игру 17 июня покажет канал «Матч ТВ».

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3 комментария

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Oleg Olegov
На днях по матч тв смотрел матч этих же команд, они вообще играли на каком-то рынке или складе, к которому трибуны приделали.
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+3
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Gustav Forsberg
Ответ sp.msk.86
Совершенно неинтересно, перенесите это в раздел медиалиги, там пусть соперничают
что за дискриминация?
девушкам самим это интересно, их родственникам и болельщикам, например
+3
0
+3
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