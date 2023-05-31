Матч «Зенит» – ЦСКА за Winline Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня на «ВЭБ Арене»

Winline Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня на «ВЭБ Арене» в Москве.

В третьем в истории российского женского футбола матче за Суперкубок сыграют чемпион России ЖФК « » и обладатель Winline Кубка России ЖФК ЦСКА.

Вчера стартовала продажа билетов, приобрести их можно здесь. Минимальная цена – 100 рублей.

В прямом эфире игру 17 июня покажет канал « ».

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