Шапи дисквалифицирован на 10 игр за участие в массовой драке после матча лиги Израиля
Магомед-Шапи Сулейманов наказан по итогам матча чемпионата Израиля.
Полузащитник «Хапоэля» из Беер-Шевы, арендованный у «Краснодара», дисквалифицирован на 10 игр за участие в массовой драке после матча с «Маккаби» Хайфа (2:1).
Самое большое наказание получил Бассам Зарора – хавбек «Маккаби» пропустит 15 матчей.
Также с обоих клубов снято по три очка в таблице.
У Шапи бан на 10 матчей в Израиле – за пощечину. В начале года уже ловил дискву на 4 игры за удар локтем в лицо
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