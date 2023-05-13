Шапи дисквалифицирован на 10 игр за участие в массовой драке после матча лиги Израиля

Теги премьер-лига Россия дисквалификации высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Хапоэль Беер-Шева Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов наказан по итогам матча чемпионата Израиля.

Полузащитник «Хапоэля» из Беер-Шевы, арендованный у «Краснодара», дисквалифицирован на 10 игр за участие в массовой драке после матча с «Маккаби» Хайфа (2:1).

Самое большое наказание получил Бассам Зарора – хавбек «Маккаби» пропустит 15 матчей.

Также с обоих клубов снято по три очка в таблице.

У Шапи бан на 10 матчей в Израиле – за пощечину. В начале года уже ловил дискву на 4 игры за удар локтем в лицо

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