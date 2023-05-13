Шапи дисквалифицирован на 10 игр за участие в массовой драке после матча лиги Израиля

наказан по итогам матча чемпионата Израиля.

Полузащитник «Хапоэля» из , арендованный у « », дисквалифицирован на 10 игр за участие в массовой драке после матча с « » Хайфа (2:1).

Самое большое наказание получил Бассам Зарора – хавбек «Маккаби» пропустит 15 матчей.

Также с обоих клубов снято по три очка в таблице.

У Шапи бан на 10 матчей в Израиле – за пощечину. В начале года уже ловил дискву на 4 игры за удар локтем в лицо