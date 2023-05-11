Магомеду-Шапи Сулейманову грозит дисквалификация за участие в драке.

Полузащитник «Хапоэля», арендованный у « », принял участие в массовой драке с игроками «Маккаби» Хайфа после матча 7-го тура плей-офф чемпионата Израиля (2:1).

В Израильской футбольной ассоциации прошли слушания относительно этого инцидента. Прокурор потребовал дисквалифицировать Шапи на 12 матчей, полузащитника «Маккаби» Басема Заруру – на 15, а защитника « » – на 2. Кроме того, он хочет, чтобы команды были оштрафованы на 3 очка.

«Прежде всего, я хочу извиниться перед ассоциацией, болельщиками и людьми, сидящими здесь. Это мой первый сезон в Израиле, и мы провели четыре игры с «Хайфой», и они всегда было очень напряженными. Мы никогда не попадали в подобные ситуации.

Я видел, как кто-то толкнул Пэуна, я не знал, кто это был, он спустился с трибун, и на нем не было футболки «Хайфы». Я хотел отвести его от Пэуна. Только позже я понял, кто это был.

После игры я написал [ ] Хазизе СМС и извинился перед ним. Я никогда не делал ничего подобного и за всю свою карьеру не принимал никакого участия в беспорядках. Али Мохамед хотел продолжить драку, но я ушел», – сказал на заседании.

Прокурор Решеф объяснил, почему требует для Шапи дисквалификации на 12 матчей : «Это игрок, который с самого начала был вовлечен в инцидент. Я думаю, что, несмотря на извинения, он повел себя как вспыльчивый игрок и требует дисквалификации на 12 игр».