Шапи грозит дисквалификация на 12 матчей за участие в массовой драке после матча чемпионата Израиля
Магомеду-Шапи Сулейманову грозит дисквалификация за участие в драке.
Полузащитник «Хапоэля», арендованный у «Краснодара», принял участие в массовой драке с игроками «Маккаби» Хайфа после матча 7-го тура плей-офф чемпионата Израиля (2:1).
В Израильской футбольной ассоциации прошли слушания относительно этого инцидента. Прокурор потребовал дисквалифицировать Шапи на 12 матчей, полузащитника «Маккаби» Басема Заруру – на 15, а защитника «Хапоэля» Мигела Витора – на 2. Кроме того, он хочет, чтобы команды были оштрафованы на 3 очка.
«Прежде всего, я хочу извиниться перед ассоциацией, болельщиками и людьми, сидящими здесь. Это мой первый сезон в Израиле, и мы провели четыре игры с «Хайфой», и они всегда было очень напряженными. Мы никогда не попадали в подобные ситуации.
Я видел, как кто-то толкнул Пэуна, я не знал, кто это был, он спустился с трибун, и на нем не было футболки «Хайфы». Я хотел отвести его от Пэуна. Только позже я понял, кто это был.
После игры я написал [Долеву] Хазизе СМС и извинился перед ним. Я никогда не делал ничего подобного и за всю свою карьеру не принимал никакого участия в беспорядках. Али Мохамед хотел продолжить драку, но я ушел», – сказал Шапи на заседании.
Прокурор Решеф объяснил, почему требует для Шапи дисквалификации на 12 матчей : «Это игрок, который с самого начала был вовлечен в инцидент. Я думаю, что, несмотря на извинения, он повел себя как вспыльчивый игрок и требует дисквалификации на 12 игр».
Али Мохамед хотел продолжить драку, но я ушел», – сказал Шапи на заседании.
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Надо конкретно голову лечить
Или редактор даже имена собственные не умеет писать правильно?
Магомед, короче.
C 3:36
Он в бордовом свитерке поверх майки. Со скамейки прибежал.