Шапи грозит дисквалификация на 12 матчей за участие в массовой драке после матча чемпионата Израиля

Теги премьер-лига Россия происшествия высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Мигел Витор Краснодар Александру Пэун Магомед-Шапи Сулейманов Долев Хазиза Али Мохаммед Футбол

Магомеду-Шапи Сулейманову грозит дисквалификация за участие в драке.

Полузащитник «Хапоэля», арендованный у «Краснодара», принял участие в массовой драке с игроками «Маккаби» Хайфа после матча 7-го тура плей-офф чемпионата Израиля (2:1). 

В Израильской футбольной ассоциации прошли слушания относительно этого инцидента. Прокурор потребовал дисквалифицировать Шапи на 12 матчей, полузащитника «Маккаби» Басема Заруру – на 15, а защитника «Хапоэля» Мигела Витора – на 2. Кроме того, он хочет, чтобы команды были оштрафованы на 3 очка.

«Прежде всего, я хочу извиниться перед ассоциацией, болельщиками и людьми, сидящими здесь. Это мой первый сезон в Израиле, и мы провели четыре игры с «Хайфой», и они всегда было очень напряженными. Мы никогда не попадали в подобные ситуации.

Я видел, как кто-то толкнул Пэуна, я не знал, кто это был, он спустился с трибун, и на нем не было футболки «Хайфы». Я хотел отвести его от Пэуна. Только позже я понял, кто это был.

После игры я написал [Долеву] Хазизе СМС и извинился перед ним. Я никогда не делал ничего подобного и за всю свою карьеру не принимал никакого участия в беспорядках. Али Мохамед хотел продолжить драку, но я ушел», – сказал Шапи на заседании. 

Прокурор Решеф объяснил, почему требует для Шапи дисквалификации на 12 матчей : «Это игрок, который с самого начала был вовлечен в инцидент. Я думаю, что, несмотря на извинения, он повел себя как вспыльчивый игрок и требует дисквалификации на 12 игр».

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51 комментарий

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аdidаs
ни фига он зверь, там Мухаммед Али участие в драке принимал, и все равно он не побоялся
+116
-1
+115
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Алексей Минин
Ответ аdidаs
ни фига он зверь, там Мухаммед Али участие в драке принимал, и все равно он не побоялся
Не, ты не дочитал.

Али Мохамед хотел продолжить драку, но я ушел», – сказал Шапи на заседании.
+73
0
+73
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Плакса Джон ушел налево
Кто спустился с трибун? долев хазиза? Местный авторитет, его трогать нельзя? Ничего непонятно
+55
-1
+54
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Aleksey Yashin
Шапи, это Володька. Вы вообще что делаете в Израиле то?
+42
-1
+41
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доктор Ливси
И это в 45 лет
+24
-1
+23
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Mihel
Смотрел матч
То что он сделал в конце лишний раз показало почему он вообще очутился в Израиле
Надо конкретно голову лечить
+22
-2
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Фут.Боль
Ответ аdidаs
ни фига он зверь, там Мухаммед Али участие в драке принимал, и все равно он не побоялся
Так Шапи не один был, а с Магомедом.
+16
0
+16
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panah
Ответ Плакса Джон ушел налево
Кто спустился с трибун? долев хазиза? Местный авторитет, его трогать нельзя? Ничего непонятно
Журналистика уровня "спортс".
+15
-2
+13
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exshepardjack
Ответ Алексей Минин
Не, ты не дочитал. Али Мохамед хотел продолжить драку, но я ушел», – сказал Шапи на заседании.
ору
+14
-2
+12
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Константин Эсперов
Как же не везёт Агузарова , везде его игроков притесняют . То выпить как порядочному гражданину в баре не дадут , то в драку вовлекут , оклеветают ещё не дай Бог на рассовой почве . Бедный Агузар .
+10
-1
+9
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banchik1
Ничего не понятно, но очень интересно.
+8
-1
+7
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Max9999
Горячие еврейские парни.
+6
0
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Гекдениз Кардениз
Ответ доктор Ливси
И это в 45 лет
И в Европейском чемпионате не в какой нибудь Саудовской Аравии
+5
0
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Контрольный выстрел
Стата огнь, 1 игра 5 голов. Какой там Холанд )
+5
-1
+4
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Ivchev
Его зовут МОгомед??
Или редактор даже имена собственные не умеет писать правильно?
Магомед, короче.
+6
-3
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Ansu Fati
Ответ Алексей Минин
Не, ты не дочитал. Али Мохамед хотел продолжить драку, но я ушел», – сказал Шапи на заседании.
Ха. Ну какой дурак в здоровом уме будет драться с Мухамедом Али?))
+3
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Booligan
Ответ Плакса Джон ушел налево
Кто спустился с трибун? долев хазиза? Местный авторитет, его трогать нельзя? Ничего непонятно
долев в доле по-любому был
+3
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Костя Кот
левая у него классная, казалось вырастит в отличного игрока, важные мячи забивал за краснодар в лч или ле
+3
0
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Мукунку хороший
Шалом Шапи
+2
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Kirkoroff
Я нихрена не понял. Потом посмотрел видео и всё равно нихрена не понял
+2
0
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Эдмонд
короче, там дело было так. Пэун пытался отправить смс Хазизе, но Али его толкнул. в этот момент какой-то человек спустился с трибуны, и Шапи его ушатал. Али хотел продолжить драку, но Шапи гордо ее избежал
+2
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Эдмонд
Хасбика в этой истории не хватает
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Booligan
Ответ Shoma55
массовых драк было немало.. участвовали в них много кто... а виноватым в сми нужно выставить кавказца. да еще и мусолить эту тему неделями. все остальные пушистые. кому это нужно весь этот информационный антураж? тем кто нас разделяет и властвует
просто этот кавказец российскоподданный, до остальных участников драки никому тут дела нет, их обсуждают на израильском сайте спорц
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dbraver
Ответ Edo Milanian
а видео самого индицента имеется?)
https://www.youtube.com/watch?v=woKrY_Z_Dtc
C 3:36
Он в бордовом свитерке поверх майки. Со скамейки прибежал.
+1
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Сергей Жарковский
Краснодар виват! Держись Израиль!
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