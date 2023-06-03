Властимил Петржела: «Зенит» правит в России уже пять лет. «Спартак» для них не конкурент»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в Мир РПЛ.

«Мне тяжело судить о качестве игры «Спартака» или «Зенита». Тот факт, что петербуржцы правят в России уже пять лет, показывает, что красно-белые не являются для них прямым конкурентом.

Сможет ли ЦСКА бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году? У нынешней команды сине-бело-голубых нет конкурентов в России», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
К чему это каждую неделю?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Копирайтер Заремы
Да Спартак мало кому конкурент,Ростов проиграл бронзу,вот там проблем больше
А так,10е место было их,не далеко ушли
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Копирайтер Заремы
Да Спартак мало кому конкурент,Ростов проиграл бронзу,вот там проблем больше А так,10е место было их,не далеко ушли
Создал только что аккаунт? Хочешь похайпиться? О чем ты будешь писать? Конечно о Спартаке 😂 «о никому не нужном середняке», без которого ты не способен заработать плюсы😂
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qw14qw
Этот умо лишённый как будто болен Спартаком))) Просыпается с утра "Спартаку до зенита далеко". Садится обедать " Спартак не будет чемпионом, только зенит". Ложится спать "Спартак не самый популярный клуб, самый популярный Зенит" 🤣🤣 Отбитый товарищ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Межаков
Ну как без чешского " аналитика"???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qw14qw
Ответ Красная стрела
Создал только что аккаунт? Хочешь похайпиться? О чем ты будешь писать? Конечно о Спартаке 😂 «о никому не нужном середняке», без которого ты не способен заработать плюсы😂
👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий