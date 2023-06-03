Властимил Петржела: «Зенит» правит в России уже пять лет. «Спартак» для них не конкурент»
Властимил Петржела не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в Мир РПЛ.
«Мне тяжело судить о качестве игры «Спартака» или «Зенита». Тот факт, что петербуржцы правят в России уже пять лет, показывает, что красно-белые не являются для них прямым конкурентом.
Сможет ли ЦСКА бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году? У нынешней команды сине-бело-голубых нет конкурентов в России», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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