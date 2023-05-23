Агент Погба: «Поль твердит, что ему многое нужно сделать в «Ювентусе». Его психологическая устойчивость впечатляет»

Поль Погба собирается остаться в «Ювентусе», сообщила его агент.

«Его психологическая устойчивость впечатляет, она волшебна. У него есть потрясающая способность преодолевать трудности. Вставая на ноги, он движется вперед и не оглядывается.

Сейчас ему нужно время на восстановление, он вернется, когда будет готов. Поль не из тех, кто останавливается и думает о произошедшем. Он смотрит вперед.

Он всегда твердит, что ему еще многое нужно сделать в «Ювентусе», – заявила .

Аллегри о травме Погба: «Мы сожалеем, он многим пожертвовал, теперь придется восстанавливаться. Поль – взрослый человек, у него трое детей, ему по силам справиться»

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