Агент Погба: «Поль твердит, что ему многое нужно сделать в «Ювентусе». Его психологическая устойчивость впечатляет»

Теги Ювентус серия А Италия Поль Погба агенты Рафаэла Пимента Футбол

Поль Погба собирается остаться в «Ювентусе», сообщила его агент.

«Его психологическая устойчивость впечатляет, она волшебна. У него есть потрясающая способность преодолевать трудности. Вставая на ноги, он движется вперед и не оглядывается.

Сейчас ему нужно время на восстановление, он вернется, когда будет готов. Поль не из тех, кто останавливается и думает о произошедшем. Он смотрит вперед.

Он всегда твердит, что ему еще многое нужно сделать в «Ювентусе», – заявила Рафаэла Пимента.

Аллегри о травме Погба: «Мы сожалеем, он многим пожертвовал, теперь придется восстанавливаться. Поль – взрослый человек, у него трое детей, ему по силам справиться»

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5 комментариев

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krealpmoney
Новость про психологическую устойчивость Погбы это конечно хорошо, но когда будет новость про достижения Фабио Куальяреллы? Уже 3 дня как свой матч Сампдория сыграла, а на главной новости все нет и нет...

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballwiththesoundoff/3139477.html
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Пирс Морган
В конце мог написать: "Смотри, Винисиус, как надо"
+2
-1
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deadjoker
Медштабу готовят новые вызовы?
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Кирилл Гришин
Психологическая возможно да, но не физическая
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Remedy
Ответ Пирс Морган
В конце мог написать: "Смотри, Винисиус, как надо"
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