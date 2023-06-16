Генпродюсер «Матч ТВ» о показе РПЛ: «Пока не время все переводить на платную подписку»
Генпродюсер «Матч ТВ» сказал, что часть матчей РПЛ по-прежнему будут показывать бесплатно.
– У вас нет мысли приучать болельщиков платить за хороший контент в РПЛ? Больше топ-матчей показывать только на канале «Матч Премьер».
– Мы делаем разделение матчей. Определенное количество показываем на федеральном канале. У нас это все согласовано с коллегами из российской премьер-лиги.
Мне кажется, что сейчас в непростое время для всего нашего спорта на бесплатном канале должно быть много хорошего футбола. И чемпионат России, и Кубок России в новом формате. Мне кажется, что пока не время все переводить на платную подписку.
– Раньше было так: в первом круге «Зенит» – «Спартак» показывают на «Матч ТВ», а во втором – только на «Матч Премьер».
– Раньше так, но мы все понимаем, что матчи «Зенита» и «Спартака» – это сейчас самое популярное у большой аудитории телезрителей «Матч ТВ».
– 100 рублей заплатил и смотри.
– Все-таки бесплатный показ привлечет гораздо больше аудитории. Мне кажется, что сейчас, когда мы лишены каких-то международных стартов, важно давать нашему зрителю самый топовый контент, который мы сейчас имеем, – сказал Александр Тащин на Петербургском международном экономическом форуме.
Да еще женский и мужской и мужской и женский, вон сколько всего нового узнаем!
можно подумать в более простые времена должно было быть как то по-другому...
а в это непростое время... бесплатный футбол только в мышеловке
На месте Киргизии должны быть мы )
Может, и правильно, что отказались от участия.
Было это лет 15 назад.
2023, ноунейм тащин опять изобретает велосипед, но только с квадратными колёсами.
А потом раз, смотри на спортбоксе бесплатно и Сеноматч 😀