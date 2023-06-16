Генпродюсер «Матч ТВ» о показе РПЛ: «Пока не время все переводить на платную подписку»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия телевидение Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генпродюсер «Матч ТВ» сказал, что часть матчей РПЛ по-прежнему будут показывать бесплатно.

– У вас нет мысли приучать болельщиков платить за хороший контент в РПЛ? Больше топ-матчей показывать только на канале «Матч Премьер».

– Мы делаем разделение матчей. Определенное количество показываем на федеральном канале. У нас это все согласовано с коллегами из российской премьер-лиги.

Мне кажется, что сейчас в непростое время для всего нашего спорта на бесплатном канале должно быть много хорошего футбола. И чемпионат России, и Кубок России в новом формате. Мне кажется, что пока не время все переводить на платную подписку.

– Раньше было так: в первом круге «Зенит» – «Спартак» показывают на «Матч ТВ», а во втором – только на «Матч Премьер».

– Раньше так, но мы все понимаем, что матчи «Зенита» и «Спартака» – это сейчас самое популярное у большой аудитории телезрителей «Матч ТВ».

– 100 рублей заплатил и смотри.

– Все-таки бесплатный показ привлечет гораздо больше аудитории. Мне кажется, что сейчас, когда мы лишены каких-то международных стартов, важно давать нашему зрителю самый топовый контент, который мы сейчас имеем, – сказал Александр Тащин на Петербургском международном экономическом форуме.

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26 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Аха-ха-ха! "Пока не время переводить на платную подписку"- вам пора думать, как бы зрителям за просмотры начинать платить!
+48
-4
+44
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Очки Дани Алвеса
Ответ damondiamond
фан айди, платный просмотр - что будет дальше?
Скидывать игрокам донаты, иначе на поле не выйдут
+32
-2
+30
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damondiamond
фан айди, платный просмотр - что будет дальше?
+26
-4
+22
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red hikkikomori
"На бесплатном канале должно быть много хорошего футбола". - Да , но только причем тут РПЛ? Ладно бы шел разговор про серию А или хотя бы Бундеслигу
+11
-2
+9
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Spaten
По карте Тройка можно в течение 90 минут футбол плюс пересадка на гандбол
+7
0
+7
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HI MARS
За это ещё и платить?Мазохизм какой-то
+8
-3
+5
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porosenochek
Ответ Eleman SPb
бесплатная идея для смеха - бесплатно смотреть могут только те у кого оформлен фануйди😅
Не подсказывай им!
+5
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Фанат Сан-Марино
Ответ Очки Дани Алвеса
Скидывать игрокам донаты, иначе на поле не выйдут
Идея неплохая, могут на поле челленджи выполнять, но возникает один вопрос, матчи чемпионата россии можно считать треш-стримом?
+4
0
+4
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Eleman SPb
бесплатная идея для смеха - бесплатно смотреть могут только те у кого оформлен фануйди😅
+3
0
+3
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мотыль для ОИР
Он сам себе вопросы задавал?
+3
0
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Ковид 07.10.52
Платным показ может быть только тогда, когда матч и клубы оторвут от госбюджета..
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Andrey Maximkin
Ответ Slavnov
Матч молодцы,открыл для себя женский,мужской волейбол,баскетбол,ганбол,тоже женский и мужской,да все не перечислить,везде полные трибуны,борьба,на самом деле круто,даже задумался,где,в какой стране,еще столько видов спорта,одновременно находятся на серьёзном уровне,трибуны глянешь,кайф,болелы,эмоции,давно надо было это все показывать,а не сигала крутить
Поздравляю, безусловно, расширение кругозора достойно уважения. В 26 лет узнать, что есть другие виды спорта кроме футбола это сильно. Надо обязательно похвалить матчтв, что взяли на себя такую нелегкую просветительную ношу!
Да еще женский и мужской и мужской и женский, вон сколько всего нового узнаем!
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.ru
Все-таки бесплатный показ привлечет гораздо больше аудитории...
можно подумать в более простые времена должно было быть как то по-другому...
а в это непростое время... бесплатный футбол только в мышеловке
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Karel
Иран сегодня сыграл с Киргизией за первое место в группе на Кубок ЦАФА. Разгромил 5 - 1. Азмун дубль сделал.

На месте Киргизии должны быть мы )
Может, и правильно, что отказались от участия.
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R Air
Помню отличную статью, как нтв+ пыталась получать доход с подписок, там ещё и Василий Уткин засветился.
Было это лет 15 назад.
2023, ноунейм тащин опять изобретает велосипед, но только с квадратными колёсами.
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AVKU
На рекламе с большим охватом больше заработаешь, чем на платной подписке. К чему и пришли.
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Заборостроитель
Так эти гении лет десять назад, плати 100 рублей за РФПЛ. Графика новая. Сайт не лагает.
А потом раз, смотри на спортбоксе бесплатно и Сеноматч 😀
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Беременный малыш
Много хорошего футбола©️
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Очки Дани Алвеса
Не то что не время, это вообще тупейший шаг, лигу и так смотрят малое количество зрителей. Условный матч Химки - Ахмат, я уверен, смотрели тысяч 5 человек от силы, у 3 тысяч из которых просто фоном случайно канал работал. А тут платную подписку. Да чего ради? Еще больше навариться на фан айди?
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Дмитрий Артемьев
Ответ damondiamond
фан айди, платный просмотр - что будет дальше?
Платный просмотр только для тех, кто оформил фануйди. Это же логично! )
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Sinister Kid
Вроде рассказывали о страшных рейтингах, ан нет надо всё равно показывать бесплатно.
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Артём Амирджанян
С народа последние деньги сдирают
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