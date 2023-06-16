Генпродюсер «Матч ТВ» о показе РПЛ: «Пока не время все переводить на платную подписку»

Генпродюсер «Матч ТВ» сказал, что часть матчей РПЛ по-прежнему будут показывать бесплатно.

– У вас нет мысли приучать болельщиков платить за хороший контент в РПЛ? Больше топ-матчей показывать только на канале «Матч Премьер».

– Мы делаем разделение матчей. Определенное количество показываем на федеральном канале. У нас это все согласовано с коллегами из российской премьер-лиги.

Мне кажется, что сейчас в непростое время для всего нашего спорта на бесплатном канале должно быть много хорошего футбола. И чемпионат России, и Кубок России в новом формате. Мне кажется, что пока не время все переводить на платную подписку.

– Раньше было так: в первом круге «Зенит» – «Спартак» показывают на «Матч ТВ», а во втором – только на «Матч Премьер».

– Раньше так, но мы все понимаем, что матчи «Зенита» и «Спартака» – это сейчас самое популярное у большой аудитории телезрителей «Матч ТВ».

– 100 рублей заплатил и смотри.

– Все-таки бесплатный показ привлечет гораздо больше аудитории. Мне кажется, что сейчас, когда мы лишены каких-то международных стартов, важно давать нашему зрителю самый топовый контент, который мы сейчас имеем, – сказал Александр Тащин на Петербургском международном экономическом форуме.