Матыцин, Карелин, Свищев выступят на сессии ПМЭФ «Суверенитет в спорте»

15 июня на Петербургском экономическом форуме состоится дискуссия на тему суверенитета в спорте.

Об этом сообщает пресс-служба ПМЭФ.

«В последние годы спорт стал инструментом политических санкций. Дискриминация спортсменов и команд по национальному признаку, визовые ограничения, давление в мировых СМИ на организаторов соревнований – все это ставит под удар ценности спорта в традиционных форматах.

В то же время динамично развиваются взаимоотношения России и Китая, а БРИКС и ШОС претендуют стать центрами многополярного мира. 2022 и 2023 годы объявлены годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.

Какие совместные проекты России и Китая в спорте уже были реализованы и какие планируются? Как развивается сотрудничество в спорте с другими странами и какие форматы международных соревнований были внедрены за этот год? Как изменились приоритеты развития российского спорта в условиях санкций?

В чем заключается миссия спортсменов в новой реальности? Как вести диалог с международными спортивными федерациями? Что означает суверенитет в спорте?» – говорится в пресс-релизе, посвященном предстоящей дискуссии.

Спикерами выступят генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев, член комитета Совфеда по международным делам , министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор РФС Максим Митрофанов, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту , генеральный продюсер «Матч ТВ» , секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов и глава Башкортостана Радий Хабиров.

Модератором дискуссии будет заместитель генерального продюсера « » Василий Конов.