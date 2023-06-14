Матыцин, Карелин, Свищев выступят на сессии ПМЭФ «Суверенитет в спорте»
15 июня на Петербургском экономическом форуме состоится дискуссия на тему суверенитета в спорте.
Об этом сообщает пресс-служба ПМЭФ.
«В последние годы спорт стал инструментом политических санкций. Дискриминация спортсменов и команд по национальному признаку, визовые ограничения, давление в мировых СМИ на организаторов соревнований – все это ставит под удар ценности спорта в традиционных форматах.
В то же время динамично развиваются взаимоотношения России и Китая, а БРИКС и ШОС претендуют стать центрами многополярного мира. 2022 и 2023 годы объявлены годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.
Какие совместные проекты России и Китая в спорте уже были реализованы и какие планируются? Как развивается сотрудничество в спорте с другими странами и какие форматы международных соревнований были внедрены за этот год? Как изменились приоритеты развития российского спорта в условиях санкций?
В чем заключается миссия спортсменов в новой реальности? Как вести диалог с международными спортивными федерациями? Что означает суверенитет в спорте?» – говорится в пресс-релизе, посвященном предстоящей дискуссии.
Спикерами выступят генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев, член комитета Совфеда по международным делам Александр Карелин, министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор РФС Максим Митрофанов, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов и глава Башкортостана Радий Хабиров.
Модератором дискуссии будет заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
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