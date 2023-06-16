«Барса» хочет продлить контракт с Дембеле, чтобы тот не ушел. Это приоритетная задача

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле.

Каталонский клуб постарается договориться с игроком до 30 июня, чтобы избежать риска ухода француза, сообщает Diario Sport. С июня по июль отступные за Дембеле будут снижены со 100 до 50 млн евро.

Продление контракта с Дембеле – приоритетная задача. «Барса» попытается заключить долгосрочное соглашение с повышением зарплаты и бонусов, что может сделать француза самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Есть надежда, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Текущий контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. В нынешнем сезоне француз забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 20 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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blaugrano
Надо продавать его пока цена хорошая, и разгружать зарплатную ведомость.
Я могу оправдать конскую з/п Де Йонга - он хоть стабилен и вопросов к его уровню нет. Этот же хрусталь полсезона в лазарете проводит.
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Барыга блинами
Даже несмотря на прогресс при Хави, Дембеле-всё ещё тот игрок, который может в середине сезона выбыть месяца на 2-3-4 и пропустить важнейшие матчи. И поэтому он не является игроком, ради которого стоит терпеть выкручивание рук на переговорах. Лучше оставить РАФИНЬЮ.
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falkao2013
Я считал,что приоритетная задача это зарегистрировать Бальде,Араухо+купить номнального правого защитника. Также приоритетом являлось и продолжает им быть,сокращение зарплатой ведомости путем продажи ненужных игроков. А они опять пытаются дать кучу золота Дембеле,который играет месяц и два в лазарете проводит.
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Виктор Тимошков
Сколько его не ругают, с ним команда играет лучше.
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Denis Chasovskikh
А через год две глядишь и Месси подпишут
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Karl0709
Всё правильно , продлить и продать в ПСЖ за 150 миллионов евро.
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proeast
Пока всяких Дембелей в Барсе держат не видать больших улучшений 😲
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GoodRik
Дембеле не тот кадр чтоб вокруг него строить команду. Продавать не глядя. Зарплатка разгрузится. По позиции лучше Ферраном закрыть хватит пихать его налево где он не умеет.
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Kaka_GOAT
Пока барселона даже не раздвинула ноги но уже чувствуется запах денег шейхов
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