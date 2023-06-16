«Барса» хочет продлить контракт с Дембеле, чтобы тот не ушел. Это приоритетная задача

«Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле.

Каталонский клуб постарается договориться с игроком до 30 июня, чтобы избежать риска ухода француза, сообщает Diario Sport. С июня по июль отступные за Дембеле будут снижены со 100 до 50 млн евро.

Продление контракта с Дембеле – приоритетная задача. «Барса» попытается заключить долгосрочное соглашение с повышением зарплаты и бонусов, что может сделать француза самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Есть надежда, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Текущий контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. В нынешнем сезоне француз забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 20 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.