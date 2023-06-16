«Барса» хочет продлить контракт с Дембеле, чтобы тот не ушел. Это приоритетная задача
«Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле.
Каталонский клуб постарается договориться с игроком до 30 июня, чтобы избежать риска ухода француза, сообщает Diario Sport. С июня по июль отступные за Дембеле будут снижены со 100 до 50 млн евро.
Продление контракта с Дембеле – приоритетная задача. «Барса» попытается заключить долгосрочное соглашение с повышением зарплаты и бонусов, что может сделать француза самым высокооплачиваемым футболистом команды.
Есть надежда, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.
Текущий контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. В нынешнем сезоне француз забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 20 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
Я могу оправдать конскую з/п Де Йонга - он хоть стабилен и вопросов к его уровню нет. Этот же хрусталь полсезона в лазарете проводит.