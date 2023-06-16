«Реал» интересуется Адейеми и связался с его агентами. «Дортмунд» хочет не менее 80 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Карим Адейеми Футбол

Вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми может продолжить карьеру в «Реале».

«Мадрид» проявляет заинтересованность в трансфере 21-летнего игрока, сообщает Bild. Испанский клуб уже связался с представителями немца.

«Реал» ищет быстрого игрока в атаку, и Адейеми, поставивший рекорд скорости Бундеслиги, разогнавшись в прошлом сезоне до 36,7 км/ч, отвечает этому условию.

«Дортмунд» готов рассмотреть продажу Карима при предложении не менее 80 млн евро.

Статистику игрока, способного также сыграть в центре нападения, можно изучить здесь.

Напомним, «Реал» этим летом уже купил одного игрока у «Боруссии» – хавбека Джуда Беллингема за 103+30,9 млн евро.

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52 комментария

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Амин Чич
Давай, Давай Боруссия, продавай всех, все равно в конце каждого сезона одна и та же отмазка!
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Raul14
Каримов много не бывает))
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Игорь Новиков
Реал тотально омолаживается.
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Игорь Новиков
Ответ Человек1991
Реалка скорее тотально очерняется))
В этом есть какая-то проблема? Разве что для расистов.
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Игорь Новиков
Ответ зак
с какой-то стороны, этот неадекват прав, слишком много темнокожих игроков, я уж точно к токому не привык болея за Реал, всегда была смесь игроков с разных стран..
"всегда была смесь игроков с разных стран". А сейчас нет?

"слишком много темнокожих игроков". Это проблема только для расистов. Здоровых людей цвет кожи вообще не интересует.
+9
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Raul14
Ответ Человек1991
Куртуа и 10 негритят Алаба,Рюдя,Мили,Менди,Чуамени,Кама,Беля,Родриго,ВинниПух,Адэйеми.)) Реалка Африка)
чем ты лучше этих "негритят"?)
+10
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Kanonir152
Ответ зак
с какой-то стороны, этот неадекват прав, слишком много темнокожих игроков, я уж точно к токому не привык болея за Реал, всегда была смесь игроков с разных стран..
Так не болейте, в чем проблема
+5
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Dr. J 24
Ответ Человек1991
Куртуа и 10 негритят Алаба,Рюдя,Мили,Менди,Чуамени,Кама,Беля,Родриго,ВинниПух,Адэйеми.)) Реалка Африка)
а говорят нацисты в другой стране и денацификация нужна другой стране
+7
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Jlaw
Шикарно сливочных доят
+6
-4
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corazón blanco
Ответ зак
с какой-то стороны, этот неадекват прав, слишком много темнокожих игроков, я уж точно к токому не привык болея за Реал, всегда была смесь игроков с разных стран..
А я помню времена, когда Флорентино называли расистом. Продал Макеллеле, потом во второй приход избавился от Маммаду и Ласса Диарра, взял в аренду Адебайора, но не стал выкупать его. Времена меняются. Лично для меня в этом нет никакой проблемы. Главное чтобы в футбол играл здорово, а какого цвета у него кожа - до лампочки.
+3
-1
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Extrim
Игрок не плохой ,но 80
Млн?
+2
0
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Andrey Maximkin
Ответ Амин Чич
Давай, Давай Боруссия, продавай всех, все равно в конце каждого сезона одна и та же отмазка!
Ну тут или в Мадрид за деньги или в Мюнхен бесплатно
лучше уж за деньги)
+2
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белошип
Ответ Человек1991
Куртуа и 10 негритят Алаба,Рюдя,Мили,Менди,Чуамени,Кама,Беля,Родриго,ВинниПух,Адэйеми.)) Реалка Африка)
У полосатого кабинета в основе выходят как минимум 5 негров,получается и мчк сборная Африки?)
+6
-4
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JealousOne
Ответ зак
с какой-то стороны, этот неадекват прав, слишком много темнокожих игроков, я уж точно к токому не привык болея за Реал, всегда была смесь игроков с разных стран..
Из черных в старте разве что только Алаба, Вини, Родриго, Кама и Чуа.
+1
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alexey alexeev
Ответ Человек1991
Куртуа и 10 негритят Алаба,Рюдя,Мили,Менди,Чуамени,Кама,Беля,Родриго,ВинниПух,Адэйеми.)) Реалка Африка)
Почему в сборной испании нет игроков реала? 🤔😂
+6
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a2wai
Ответ corazón blanco
Один сезон провел на хорошем уровне. Но парень жутко не стабильный, играет хорошо отрезками. Так что вряд ли я думаю Мадрид всерьез рассматривает такой вариант. Да и платить такие огромные деньги за игрока, который вряд ли выиграют борьбу за место в стартовом составе - глупо.
Прямо сейчас вряд ли, на перспективу - вполне возможно. Правда цена высоковата.
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zizo98
Ответ Человек1991
Реалка скорее тотально очерняется))
Какие у тебя лично претензии к черным?
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Игорь Новиков
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Вам в Милане привычно)
А вам в Ювентусе нет? Или Давидс, Виейера, Эмерсон, Тюрам и прочие за какой-то другой Ювентус играли?)
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Футбол, хоккей итд
Ответ Человек1991
Куртуа и 10 негритят Алаба,Рюдя,Мили,Менди,Чуамени,Кама,Беля,Родриго,ВинниПух,Адэйеми.)) Реалка Африка)
Правильней будет "Их было/будет десять" ...
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arlovski
Ответ Человек1991
Куртуа и 10 негритят Алаба,Рюдя,Мили,Менди,Чуамени,Кама,Беля,Родриго,ВинниПух,Адэйеми.)) Реалка Африка)
таблетки выпил?
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alexey alexeev
Ответ llolishe
Реал опять взрывает трансферный рынок покупая бегунков за 100 лямов
замахиваются на очередной копа дел рей
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рр ррр
вариант не из самых лучших для мадрида
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zizo98
Ответ зак
с какой-то стороны, этот неадекват прав, слишком много темнокожих игроков, я уж точно к токому не привык болея за Реал, всегда была смесь игроков с разных стран..
Скажи мне,чем ты ,лучше чернокожего?В чём?
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Tiko Tiko
Ответ Чёрный тюльпан
Зачем Реалу Адейеми, когда есть Винисиус? Они одного молодого игрока хотя подменять другим? Типа Карим на лавочку переходит за 80 млн.? Бред полнейший! Уж если и брать из группы атаки Дортмунда кого-то, то Малена на правый фланг (при условии игры Родриго в центре).
Вини лв он цн нам как раз нужен 2 игрока цн а прави фланг Диаз вернулся так что Дира только цн
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JealousOne
Он на трансфермаркт 35 лямов стоит, какие 80?))
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