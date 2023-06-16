«Реал» интересуется Адейеми и связался с его агентами. «Дортмунд» хочет не менее 80 млн евро

Вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми может продолжить карьеру в «Реале».

« » проявляет заинтересованность в трансфере 21-летнего игрока, сообщает Bild. Испанский клуб уже связался с представителями немца.

«Реал» ищет быстрого игрока в атаку, и , поставивший рекорд скорости Бундеслиги, разогнавшись в прошлом сезоне до 36,7 км/ч, отвечает этому условию.

« » готов рассмотреть продажу Карима при предложении не менее 80 млн евро.

Статистику игрока, способного также сыграть в центре нападения, можно изучить здесь.

Напомним, «Реал» этим летом уже купил одного игрока у «Боруссии» – хавбека Джуда Беллингема за 103+30,9 млн евро.