«Интер» интересуется Эриком Гарсией. «Барса» готова продать защитника за 10-15 млн евро (Diario Sport)

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия привлек внимание «Интера».

Как утверждает Diario Sport, итальянский клуб хочет усилить центр обороны и рассматривает 22-летнего игрока как один из вариантов.

Каталонцы готовы отпустить испанца, так как считаю позицию центрального защитника укомплектованной. Гарсию отпустили бы при предложении в размере 10-15 млн евро, но могут и отдать в аренду, если пожелает этого.

Статистику Гарсии можно изучить здесь.