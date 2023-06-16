«Интер» интересуется Эриком Гарсией. «Барса» готова продать защитника за 10-15 млн евро (Diario Sport)

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Эрик Гарсия Футбол

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия привлек внимание «Интера».

Как утверждает Diario Sport, итальянский клуб хочет усилить центр обороны и рассматривает 22-летнего игрока как один из вариантов.

Каталонцы готовы отпустить испанца, так как считаю позицию центрального защитника укомплектованной. Гарсию отпустили бы при предложении в размере 10-15 млн евро, но могут и отдать в аренду, если Эрик пожелает этого.

Статистику Гарсии можно изучить здесь.

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33 комментария

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King_X
Феномен, конечно
Фанаты Барсы так хвалили и спорили(особенно когда вместо Рамоса его на ЧМ вызвали), сейчас поняли, что ему расти и расти, пока 1 ок матч на 10 привозов

Хотя в Италии может получиться, не такой быстрый футбол и не такая высокая оборона, как правило, а все его приколы зачастую в подобных моментах
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London.is.blue
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Зачем он нужен Интеру. У них де Врей почти весь сезон на лавке отсидел, а он на порядок выше уровнем. Гарсия это не защитник для классной команды. Он постоянно ошибается как тактически, так и персонально. А вместо Шкриньяра нужно искать более классного игрока(в арену брать или покупать в рассрочку, если сразу не могут)
Де Врею 31, Гарсии 22.

И Де Врей играет в центре с 3 цз, его из основы выбил 35 летний Ачерби.

Гарсия скорее будет крайним центральным.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Зачем он нужен Интеру. У них де Врей почти весь сезон на лавке отсидел, а он на порядок выше уровнем.
Гарсия это не защитник для классной команды. Он постоянно ошибается как тактически, так и персонально. А вместо Шкриньяра нужно искать более классного игрока(в арену брать или покупать в рассрочку, если сразу не могут)
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FC.Barcelona
Норм сделка, взяли бесплатно и продали хоть за сколько-нибудь
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zzzeeerrrooo
Ответ BorodachAstrakhan
что с приложением спросит как .... хочу посмотреть на статистику игрока а оно вылетает куда обратиться? или это из за того что я агрессор вторгся в другую страну и не влияю на это ? ватник да ? уважаемые друзья я не хочу разжигать разжигать сдесь многонациональную войну мы не в Госдуме сейчас сидим... мне просто интересно просматривать статистику игроков из низших лиг , а в последнее время не получается из за того что программа постоянно ищет ошибки и вылетает даже за родной Волгарь ничего посмотреть не могу(((
Не самый лучший для просмотра статистики ты выбрал
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Инженер Управляющий
Ответ TAGAY
может испанцам был нужен игрок запасной тихо сидящий?а Рамос авторитет и конечно лучше чем Гарсия.конечно он не захочет сидеть под кем то.. а так сам подумай, зачем ЛЭ нужен авторитет на скамейке? команда у него молодая, тихони одни собрались, без проблемные если так можно сказать.. или ты думаешь что с Рамосом испанцы добились бы большего успеха? с Рамосом уже было 2 провала ЧМ(14 и 18), чего в друг в этот раз с ним был бы успех?
а 2008, 2010 и 2012 без Рамоса были?)
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Alibaba51
неплохо было бы избавиться от подарков "Манчестера Сити" в виде Эрика Гарсии и Феррана Тореса
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Анастасия Громова
Ответ BorodachAstrakhan
что с приложением спросит как .... хочу посмотреть на статистику игрока а оно вылетает куда обратиться? или это из за того что я агрессор вторгся в другую страну и не влияю на это ? ватник да ? уважаемые друзья я не хочу разжигать разжигать сдесь многонациональную войну мы не в Госдуме сейчас сидим... мне просто интересно просматривать статистику игроков из низших лиг , а в последнее время не получается из за того что программа постоянно ищет ошибки и вылетает даже за родной Волгарь ничего посмотреть не могу(((
Напишите нам через форму обратной связи в приложении, будем разбираться. Для этого не нужно открывать статистику, форму найти можно в Меню — Настройки — Поддержка.
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zzzeeerrrooo
Ответ BorodachAstrakhan
самый удобный) мне нравиться Спортс из за удобства) хорошее приложение но виснет постоянно...
Только новости читать
Для статистики софаскор и куча подобных
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BorodachAstrakhan
Ответ zzzeeerrrooo
Не самый лучший для просмотра статистики ты выбрал
посоветуй другой ) хоть я уже все пролазил , даже в Футбол менеджер статистика лучше)
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Инженер Управляющий
Ответ TAGAY
тогда у испанцев были лучшее поколение на самом пике карьеры, лучший состав в мире. им помогло и еще то что основной костяк команды был сыгран в клубе,что на уровне сборной просто огромный плюс.. и там были мастера на все позиции, можно было и 1-2 топа убрать из состава но все равно выиграть турнир, Рамос был основным но даже близко не самым важным! а так в 14 и 18 состав был не хуже 22 года, возможно даже лучше.. но даже там был провал. я не виню в провале испанцев Рамоса, но он один из, как и все кто там был у испанцев! и вообще это я писал не для того чтоб сделать из Рамоса виновника, я к тому что не понимаю нытья по поводу пропуска Рамоса ЧМ22.. будь он или нет все равно испанцы вылетели бы, ибо они точно не из за обороны вылетели а из за беззубой атаки, впрочем не хватило топ забивалы. так что своим "коллегам(фанам Реала)" скажи пусть по меньше ноют по поводу ЧМ22 без Рамоса!
просто в победные годы у испанцев во главе сборной были нормальные тренеры, в 2018 не тронули бы Лопетеги и результат был бы иной
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TAGAY
Ответ RealJon
пхаха, почему вы глоры бчк все иакие аа? тихо сидящий блин, вы же сами крычали что у него отменный первый пас, и лучше чем а Начо и Рамос это дерево до ЧМ. Именно по этому Энрике взял его вы такие лицемеры и смешные)))
во первых,Гарсия и правда обладает прекрасным первым пасом, это можно увидеть в любой игре когда он на поле! другое дело что не хватает мастерства в оборонительных действиях. во вторых, я не писал об этом! так что не надо гнать всех под одну гребенку! может риго и тому подобные юзеры писали но лично более менее адекватные понимали что Гарсия в составе вместо Рамоса не из за того что лучше а из за того что сам Рамос был не нужен тренеру. и да после отличной ЕВРО21,ЛЭ заслужил доверие и выбор состава под свои хотелки. да на ЧМ провалили но что поделаешь?! в атаке провели слабо, каждый потенциально опасные моменты сливали до того как оно станет голевым..
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RealJon
Ответ TAGAY
может испанцам был нужен игрок запасной тихо сидящий?а Рамос авторитет и конечно лучше чем Гарсия.конечно он не захочет сидеть под кем то.. а так сам подумай, зачем ЛЭ нужен авторитет на скамейке? команда у него молодая, тихони одни собрались, без проблемные если так можно сказать.. или ты думаешь что с Рамосом испанцы добились бы большего успеха? с Рамосом уже было 2 провала ЧМ(14 и 18), чего в друг в этот раз с ним был бы успех?
пхаха, почему вы глоры бчк все иакие аа? тихо сидящий блин, вы же сами крычали что у него отменный первый пас, и лучше чем а Начо и Рамос это дерево до ЧМ. Именно по этому Энрике взял его

вы такие лицемеры и смешные)))
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TAGAY
Ответ King_X
Феномен, конечно Фанаты Барсы так хвалили и спорили(особенно когда вместо Рамоса его на ЧМ вызвали), сейчас поняли, что ему расти и расти, пока 1 ок матч на 10 привозов Хотя в Италии может получиться, не такой быстрый футбол и не такая высокая оборона, как правило, а все его приколы зачастую в подобных моментах
может испанцам был нужен игрок запасной тихо сидящий?а Рамос авторитет и конечно лучше чем Гарсия.конечно он не захочет сидеть под кем то.. а так сам подумай, зачем ЛЭ нужен авторитет на скамейке? команда у него молодая, тихони одни собрались, без проблемные если так можно сказать.. или ты думаешь что с Рамосом испанцы добились бы большего успеха? с Рамосом уже было 2 провала ЧМ(14 и 18), чего в друг в этот раз с ним был бы успех?
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Кирилл Вырвихвист
Его надо в опорку переводить
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Роман Цуркану
Комментарий удален пользователем
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M93
Из-за этого недоразумения Энрике со своим кумовством не брал в сборную Рамоса и Начо, а теперь Барса сливает его за копейки.
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A A
За такую цену много покупателей
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predMBAPPE
Сразу видно что ребята хотят снова замахнуться на чемпионство)
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Иван Баланар
Хз кому нужен этот днарь с вечно удивленной мордой)
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Tun
В Интере молодому защитнику самое то
+1
-1
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BorodachAstrakhan
что с приложением спросит как .... хочу посмотреть на статистику игрока а оно вылетает куда обратиться? или это из за того что я агрессор вторгся в другую страну и не влияю на это ? ватник да ? уважаемые друзья я не хочу разжигать разжигать сдесь многонациональную войну мы не в Госдуме сейчас сидим... мне просто интересно просматривать статистику игроков из низших лиг , а в последнее время не получается из за того что программа постоянно ищет ошибки и вылетает даже за родной Волгарь ничего посмотреть не могу(((
0
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Аслан низамидинов
хоть за 1 млн только уберите его из барсы пожалуйста.
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f0rmoceft
Норм цена
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