«Интер» интересуется Эриком Гарсией. «Барса» готова продать защитника за 10-15 млн евро (Diario Sport)
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия привлек внимание «Интера».
Как утверждает Diario Sport, итальянский клуб хочет усилить центр обороны и рассматривает 22-летнего игрока как один из вариантов.
Каталонцы готовы отпустить испанца, так как считаю позицию центрального защитника укомплектованной. Гарсию отпустили бы при предложении в размере 10-15 млн евро, но могут и отдать в аренду, если Эрик пожелает этого.
Статистику Гарсии можно изучить здесь.
Фанаты Барсы так хвалили и спорили(особенно когда вместо Рамоса его на ЧМ вызвали), сейчас поняли, что ему расти и расти, пока 1 ок матч на 10 привозов
Хотя в Италии может получиться, не такой быстрый футбол и не такая высокая оборона, как правило, а все его приколы зачастую в подобных моментах
И Де Врей играет в центре с 3 цз, его из основы выбил 35 летний Ачерби.
Гарсия скорее будет крайним центральным.
Гарсия это не защитник для классной команды. Он постоянно ошибается как тактически, так и персонально. А вместо Шкриньяра нужно искать более классного игрока(в арену брать или покупать в рассрочку, если сразу не могут)
Для статистики софаскор и куча подобных
вы такие лицемеры и смешные)))