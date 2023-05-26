Агент Макарчука: «За Артемом следят «Спартак», «Зенит», почти все клубы РПЛ. Но конкретики пока нет»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Артем Макарчук Сочи Футбол

Агент Артема Макарчука рассказала об интересе топ-клубов Мир РПЛ к левому защитнику «Сочи».

«За Артемом следят «Спартак», «Зенит» — да почти все клубы РПЛ. Он один из немногих левоногих игроков на этой позиции и привлекает интерес ведущих команд России. Но конкретики по нему пока нет», — сказала Марьяна Кашчелан.

По данным инсайдера Ивана Карпова, наиболее вероятен переход Макарчука в ЦСКА, но «Сочи» еще не нашел замену 27-летнему игроку, чей контракт рассчитан до июня 2024 года.

Статистика Макарчука – здесь.

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4 комментария

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Павел Ермаков
Правильно, правильно.Именно в цска.Он им наиграет.))
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Мельников Михаил
27 лет. 7 сезонов в ФНЛ. Особо там не выделялся. Оказался в РПЛ и стал заметным игроком.
Вот как это оценивать?
Уровень РПЛ так упал? Возможно.
Наконец попал к более-менее профессиональным тренерским штабам? Ну.. так он в Балтике был у Калёшина как раз во времена, когда Калешин старался там внедрять все современные примочки.
Может ему не хватало базы, что должна была закладываться в детстве? Несмотря, что занимался футболом с пяти лет....

Наверное, всё вместе. А может всё ещё проще - оказался в РПЛ, поверил в свои возможности здесь зацепиться и стал работать больше, чем когда-либо.
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Никому_никабельный
Плохо следят, раз так запустили
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Ильдар Фарукшин
За ним" Следят "😊. У нас тут выбор большой за кем следить, за кем не следить.😊 Более менее игрок конечно о нем знают и смотрят
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