Агент Макарчука: «За Артемом следят «Спартак», «Зенит», почти все клубы РПЛ. Но конкретики пока нет»
Агент Артема Макарчука рассказала об интересе топ-клубов Мир РПЛ к левому защитнику «Сочи».
«За Артемом следят «Спартак», «Зенит» — да почти все клубы РПЛ. Он один из немногих левоногих игроков на этой позиции и привлекает интерес ведущих команд России. Но конкретики по нему пока нет», — сказала Марьяна Кашчелан.
По данным инсайдера Ивана Карпова, наиболее вероятен переход Макарчука в ЦСКА, но «Сочи» еще не нашел замену 27-летнему игроку, чей контракт рассчитан до июня 2024 года.
Статистика Макарчука – здесь.
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Вот как это оценивать?
Уровень РПЛ так упал? Возможно.
Наконец попал к более-менее профессиональным тренерским штабам? Ну.. так он в Балтике был у Калёшина как раз во времена, когда Калешин старался там внедрять все современные примочки.
Может ему не хватало базы, что должна была закладываться в детстве? Несмотря, что занимался футболом с пяти лет....
Наверное, всё вместе. А может всё ещё проще - оказался в РПЛ, поверил в свои возможности здесь зацепиться и стал работать больше, чем когда-либо.