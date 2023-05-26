Агент Макарчука: «За Артемом следят «Спартак», «Зенит», почти все клубы РПЛ. Но конкретики пока нет»

Агент Артема Макарчука рассказала об интересе топ-клубов Мир РПЛ к левому защитнику «Сочи».

«За Артемом следят « », « » — да почти все клубы . Он один из немногих левоногих игроков на этой позиции и привлекает интерес ведущих команд России. Но конкретики по нему пока нет», — сказала Марьяна Кашчелан.

По данным инсайдера Ивана Карпова, наиболее вероятен переход Макарчука в , но « » еще не нашел замену 27-летнему игроку, чей контракт рассчитан до июня 2024 года.

Статистика Макарчука – здесь.

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