«В ЛДНР великолепные футбольные традиции». Генсек РФС о клубах Донецка и Луганска во Второй лиге России

Генсек РФС оценил возможность интеграции футбольных клубов ДНР и ЛНР в российский футбол.

– Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сказал, что «Шахтер» обязательно будет играть на « » и в чемпионате России, но всему свое время, а футбол востребован жителями ДНР.

– Логичный и корректный ответ руководителя российского региона. Я с ним согласен.

– Когда увидим донецкие клубы в рамках Второй лиги?

– Это очень большой и длинный процесс, который нужно пройти. Для начала должны появиться федерации футбола, они должны быть аккредитованы местными властями. Много чего предстоит сделать донецкому, луганскому футболу для того, чтобы стать частью единой семьи. Сейчас они занимаются этим.

На этой территории введен особый правовой режим, который не допускает проведение массовых мероприятий. А футбол же нужен именно болельщикам. Футбол же не нужен для того, чтобы он просто существовал. Футбол не нужен для того, чтобы футболисты играли где‑то далеко от своих родных стадионов. Футбол существует для болельщиков, это одно из главных условий.

Там [в ДНР и ЛНР] великолепные футбольные традиции, прежде всего советского периода. Донецк и Луганск были одними из центров развития советского спорта, существовали крупные специализированные интернаты, которые готовили футболистов. Всему свое время, абсолютно согласен с главой ДНР, – сказал .