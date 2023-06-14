«В ЛДНР великолепные футбольные традиции». Генсек РФС о клубах Донецка и Луганска во Второй лиге России

Теги премьер-лига Россия РФС Вторая лига Максим Митрофанов Донбасс Арена Политика Матч ТВ Денис Пушилин Футбол

Генсек РФС оценил возможность интеграции футбольных клубов ДНР и ЛНР в российский футбол.

– Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сказал, что «Шахтер» обязательно будет играть на «Донбасс Арене» и в чемпионате России, но всему свое время, а футбол востребован жителями ДНР.

– Логичный и корректный ответ руководителя российского региона. Я с ним согласен.

– Когда увидим донецкие клубы в рамках Второй лиги?

– Это очень большой и длинный процесс, который нужно пройти. Для начала должны появиться федерации футбола, они должны быть аккредитованы местными властями. Много чего предстоит сделать донецкому, луганскому футболу для того, чтобы стать частью единой семьи. Сейчас они занимаются этим.

На этой территории введен особый правовой режим, который не допускает проведение массовых мероприятий. А футбол же нужен именно болельщикам. Футбол же не нужен для того, чтобы он просто существовал. Футбол не нужен для того, чтобы футболисты играли где‑то далеко от своих родных стадионов. Футбол существует для болельщиков, это одно из главных условий.

Там [в ДНР и ЛНР] великолепные футбольные традиции, прежде всего советского периода. Донецк и Луганск были одними из центров развития советского спорта, существовали крупные специализированные интернаты, которые готовили футболистов. Всему свое время, абсолютно согласен с главой ДНР, – сказал Максим Митрофанов.

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42 комментария

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Барсик Юрана
А не было никаких «лндр», были криминальные элементы создавшие ОПГ под названием Народные Республики, глупый и доверчивый народ в это всё поверил, а плутливый и жуликоватый диктатор всем этим воспользовался
+62
-19
+43
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HI MARS
Что за ЛДНР?Типа как ЛГБТ?Знаю только Луганскую и Донецкую область Украины
+57
-18
+39
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Ебздрогыч
Я смотрю, про Херсон уже никто не говорит?
+33
-4
+29
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waleri
"Заря" с "Шахтером" вроде никуда не испарились, и даже в еврокубках чего-то стоящее демонстрируют, нет?
+21
-2
+19
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svft
Ответ dereds
В Луганске собираются строить новый стадион вместо старого Авангарда
самое время
+18
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Сергей Жарковский
Ответ waleri
"Заря" с "Шахтером" вроде никуда не испарились, и даже в еврокубках чего-то стоящее демонстрируют, нет?
Это другие, не из второй лиги!🤣
+18
-2
+16
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Criptonit
Очередная порция кринжатины
+13
-1
+12
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Cristiano Ronaldo
Какая мерзость...
+16
-7
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David Aprasidze
ЛДНР+
+12
-4
+8
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Ковид 07.10.52
Ответ svft
самое время
Удобно...денег получат, недостроят, взорвут и опять будут строить...
+8
0
+8
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svft
кто же не знает великолепных игроков из ЛДНР! даже Мостовой на курсах о них в первой же лекции услышит!
+7
-3
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Fullhouse
Ответ ks-1993
А третий тур выборов в 2004 что такое было? Мы лезем ровно туда, где наши интересы и безопасность. Лучше давайте поговорим о стране, которая в каждой жопе затычка
А давление на Янука, чтобы тот отказался от безвиза с ЕС - это что такое?
Интересы в Украине есть и у США.
Как действовали США: поддерживали политиков, благосклонных к ним, поддерживали людей, стремящихся сместить пророссийскую власть, отправляли туда дипломатов. Как действовала Россия: сначала так же как США, поддерживала политиков, давала кредиты и прочее, но потом перешла к военной агрессии. И винить за собственную военную агрессию другие страны это тупо перекладывание ответственности.

США не виноваты, что Россия стала для Украины менее привлекательна. Россия не обладает экономической силой и потеряла своё культурное влияние. США могут предложить деньги, современные технологии, современные ценности -- всё это выглядит привлекательно. Россия предлагает деньги (но меньше), консерватизм в противовес либеральным западным ценностям и, пожалуй, всё. Наши духовные скрепы и православие в современном мире никому не интересны. И культурно влиять на Украину мы не можем. Никто вне страны не будет потреблять наши культурные произведения, лояльные нашей власти, потому что они говенные. Людям не интересны фильмы Михалкова, песни Газманова и книги Суркова.

По этим причинам Россия становилась всё менее интересна для Украины. И как ответило наше руководство? Назвали Украинцев нацистами, обвинили во всех смертных грехах, начали отделять территории, спонсировать сепаратизм и в конце концов дошли до прямой военной агрессии.
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Vidic21
Ответ Влад Путман
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дык а че ? скрепоносцы активно верят. че б нет то ? )
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Vidic21
В ЛДПР ?
Откуда в ЛДПР футбольные традиции ?
Типа у них Леонид Слуцкий ? главный ? Поэтому ? )
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Ковид 07.10.52
Забыл рассказать, что при нынешнем режиме еще и кублк уефа выиграли раньше клуба из одного городка, откуда родом этот генсек...
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Тимофей Кушнир
Пускай этот генсек сначала по 5 клубов ДНР и ЛНР назовет, а потом уже пусть и заикается про адаптации.
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ks-1993
Ответ Барсик Юрана
А не было никаких «лндр», были криминальные элементы создавшие ОПГ под названием Народные Республики, глупый и доверчивый народ в это всё поверил, а плутливый и жуликоватый диктатор всем этим воспользовался
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Fullhouse
Ответ ks-1993
если бы США не полезли, то ничего бы не было
Если бы Пу не лез в дела Украины при слабом на передок Януке, то ничего бы не было
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Vidic21
Ответ ks-1993
А третий тур выборов в 2004 что такое было? Мы лезем ровно туда, где наши интересы и безопасность. Лучше давайте поговорим о стране, которая в каждой жопе затычка
А кто тебе дал право ЛЕЗТЬ В ЧУЖУЮ КВАРТИРУ ?
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dereds
Ответ Ростовский
Значит ты отстал от жизни
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svft
Ответ ks-1993
Семак, Юран, Онопко. Как вам?
нормально. хоть сейчас подписывай.
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Romeo Yankovich
молодцы. стройте, главное. малая доля компенсации Украине будет выплачена. жест доброй воли сейчас делайте, так сказать.
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Александр Воронцов
прочитал как ЛДПР, на секунду подумал, что за традиции от полит партии
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Влад Путман
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qwer11
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