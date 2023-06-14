«В ЛДНР великолепные футбольные традиции». Генсек РФС о клубах Донецка и Луганска во Второй лиге России
Генсек РФС оценил возможность интеграции футбольных клубов ДНР и ЛНР в российский футбол.
– Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сказал, что «Шахтер» обязательно будет играть на «Донбасс Арене» и в чемпионате России, но всему свое время, а футбол востребован жителями ДНР.
– Логичный и корректный ответ руководителя российского региона. Я с ним согласен.
– Когда увидим донецкие клубы в рамках Второй лиги?
– Это очень большой и длинный процесс, который нужно пройти. Для начала должны появиться федерации футбола, они должны быть аккредитованы местными властями. Много чего предстоит сделать донецкому, луганскому футболу для того, чтобы стать частью единой семьи. Сейчас они занимаются этим.
На этой территории введен особый правовой режим, который не допускает проведение массовых мероприятий. А футбол же нужен именно болельщикам. Футбол же не нужен для того, чтобы он просто существовал. Футбол не нужен для того, чтобы футболисты играли где‑то далеко от своих родных стадионов. Футбол существует для болельщиков, это одно из главных условий.
Там [в ДНР и ЛНР] великолепные футбольные традиции, прежде всего советского периода. Донецк и Луганск были одними из центров развития советского спорта, существовали крупные специализированные интернаты, которые готовили футболистов. Всему свое время, абсолютно согласен с главой ДНР, – сказал Максим Митрофанов.
Интересы в Украине есть и у США.
Как действовали США: поддерживали политиков, благосклонных к ним, поддерживали людей, стремящихся сместить пророссийскую власть, отправляли туда дипломатов. Как действовала Россия: сначала так же как США, поддерживала политиков, давала кредиты и прочее, но потом перешла к военной агрессии. И винить за собственную военную агрессию другие страны это тупо перекладывание ответственности.
США не виноваты, что Россия стала для Украины менее привлекательна. Россия не обладает экономической силой и потеряла своё культурное влияние. США могут предложить деньги, современные технологии, современные ценности -- всё это выглядит привлекательно. Россия предлагает деньги (но меньше), консерватизм в противовес либеральным западным ценностям и, пожалуй, всё. Наши духовные скрепы и православие в современном мире никому не интересны. И культурно влиять на Украину мы не можем. Никто вне страны не будет потреблять наши культурные произведения, лояльные нашей власти, потому что они говенные. Людям не интересны фильмы Михалкова, песни Газманова и книги Суркова.
По этим причинам Россия становилась всё менее интересна для Украины. И как ответило наше руководство? Назвали Украинцев нацистами, обвинили во всех смертных грехах, начали отделять территории, спонсировать сепаратизм и в конце концов дошли до прямой военной агрессии.
Откуда в ЛДПР футбольные традиции ?
Типа у них Леонид Слуцкий ? главный ? Поэтому ? )