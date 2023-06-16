Геннадий Орлов: «Отсутствие конкуренции с Европой влияет на уровень наших игроков. А они ходят здесь королями с большими зарплатами»

Геннадий Орлов считает зарплаты российских игроков слишком большими.

Журналист и комментатор упомянул об этом, оценивая завершившийся футбольный сезон в России.

– Надо сказать добрые слова в адрес РФС. Они сделали многое для того, чтобы наш футбол остался на плаву. Потому что сезон без европейских турниров – это удар по нашему футболу, интерес сразу падает, что тут говорить?

Но руководители РФС – молодцы. Один только факт, что на финал Кубка России пришло в Лужники более 50 тысяч зрителей, говорит о том, что футбол жив. Это самый главный итог сезона.

– Обычно вы находите какие-то критические явления.

– Я вообще пессимист, потому что понимаю: отсутствие конкуренции с европейскими клубами невольно влияет на уровень наших футболистов, их индивидуальное мастерство. А они все ходят здесь королями, и зарплаты у них большие у них.

Но на самом деле мы не можем проверить, какая цена этим игрокам, потому что не выступаем на международной арене. Не с кем их сравнить, как можно было раньше. Но РФС, Александр Дюков в этой ситуации все равно молодцы. Кубок России провели по новой схеме…

– Он получился громоздким, но вам понравился?

– Зато какой коммерческий успех! Клубы, участвовавшие в турнире, получили солидные призовые. Интерес в городах к этому соревнованию был. Во всяком случае, поиск какой-то идет, новые решения, это всегда хорошо. Матчи легенд опять-таки придумали, их все больше. Это интересная инициатива.

Нашему футболу сейчас непросто, и, чем больше в нем будет событий, мероприятий, тем лучше для болельщиков. Тут РФС старается, надо отдать ему должное, – сказал .