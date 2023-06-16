Геннадий Орлов: «Отсутствие конкуренции с Европой влияет на уровень наших игроков. А они ходят здесь королями с большими зарплатами»

Теги премьер-лига Россия Геннадий Орлов деньги Футбол

Геннадий Орлов считает зарплаты российских игроков слишком большими.

Журналист и комментатор упомянул об этом, оценивая завершившийся футбольный сезон в России.

– Надо сказать добрые слова в адрес РФС. Они сделали многое для того, чтобы наш футбол остался на плаву. Потому что сезон без европейских турниров – это удар по нашему футболу, интерес сразу падает, что тут говорить?

Но руководители РФС – молодцы. Один только факт, что на финал Кубка России пришло в Лужники более 50 тысяч зрителей, говорит о том, что футбол жив. Это самый главный итог сезона.

– Обычно вы находите какие-то критические явления.

– Я вообще пессимист, потому что понимаю: отсутствие конкуренции с европейскими клубами невольно влияет на уровень наших футболистов, их индивидуальное мастерство. А они все ходят здесь королями, и зарплаты у них большие у них.

Но на самом деле мы не можем проверить, какая цена этим игрокам, потому что не выступаем на международной арене. Не с кем их сравнить, как можно было раньше. Но РФС, Александр Дюков в этой ситуации все равно молодцы. Кубок России провели по новой схеме…

– Он получился громоздким, но вам понравился?

– Зато какой коммерческий успех! Клубы, участвовавшие в турнире, получили солидные призовые. Интерес в городах к этому соревнованию был. Во всяком случае, поиск какой-то идет, новые решения, это всегда хорошо. Матчи легенд опять-таки придумали, их все больше. Это интересная инициатива.

Нашему футболу сейчас непросто, и, чем больше в нем будет событий, мероприятий, тем лучше для болельщиков. Тут РФС старается, надо отдать ему должное, – сказал Орлов.

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4 комментария

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Валера, уходи!!!
у деда маразм? конкуренции нет второй год, а королями они ходят уже лет 15...
+1
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Заборостроитель
ГСО хочет проверить игроков на международном уровне и европейской арене.
Да, вы не пессимист, вы иноагент.
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Ленид Вилькин
Очень здравый коммент Орлова.
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Hell MASTER
Опять выдал базу,все по фактам.На самом деле сейчас нужен человек,который к примеру введет потолок зарплат и ограничения .К примеру можно ввести что 5 процентов с каждого трансфера в РПЛ нужно будет платить в спец.фонд поддержки спорта(условно) на эти деньги построить учебный центр/базу для подготовки арбитров(условно) или учебный центр для тренеров детского футбола
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