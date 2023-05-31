Орлов о «Матч ТВ»: «Отказываю им всегда, не очень популярны. У них сайт слабый даже. Не хочу комментировать «Зенит», зачем?»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Геннадий Орлов Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов заявил, что не хочет сотрудничать с «Матч ТВ», так как канал непопулярен.

– Не хочу я комментировать матч «Зенита». А зачем? Мне это неинтересно. У меня в «Спорт-Экспрессе» все мои комментарии. Вот можно открывать – и там все написано.

– Если «Матч ТВ» сделает такое предложение, готовы ли вы его рассмотреть?

– А я отказываю им всегда. Что мне «Матч ТВ»? У них и сайт слабый даже. Мне интересно, чтобы это читал народ. А кто в этом плане «Матч ТВ»? Не очень они сейчас популярны. Я вот избрал «Спорт-Экспресс» и все.

С разными сотрудничать не буду. Но даю еще комментарии Sport24, потому что там бартер. Они сразу подключают мою передачу в новости.

– А в прямом эфире матч «Зенита» прокомментировать не хотели бы?

– А для кого вообще? Без комментариев. С чего бы мне отвечать о своих желаниях? Такого я делать не буду, – сказал комментатор.

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22 комментария

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Андрей Томинов
ТОТАЛЬНО ПРАВ! Сайт - дно! Как и канал по большей части. Но другого к сожалению нет (канала).
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ARAMIS777
Зато волейбол 🏐 комментировал недавно.
ГСО давно не в ладах со здравым смыслом.
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Фут.Боль
Я бы хотел, чтобы Орлов комментировал чемпионат Мадагаскара.
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Фарид Харисов
Ответ ARAMIS777
Зато волейбол 🏐 комментировал недавно. ГСО давно не в ладах со здравым смыслом.
У Орлова уже есть имя, ему матч ТВ не нужен чтобы прокачивать медийку.

а за волейбол ему наверное заплатили много, а матч думает, что Орлову они нужнее, чем Орлов им самим.
+9
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Ответ Андрей Томинов
ТОТАЛЬНО ПРАВ! Сайт - дно! Как и канал по большей части. Но другого к сожалению нет (канала).
газпром-медиа, дальше можно не комментировать...
+6
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ооо, вот это интересно, а в чём проблема? все легенды со временем открещиваются от зенита, стыдно?
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Melnikov1968
Матч ТВ, конечно дно. Но слушать твои репортажи и читать твои опусы, это ещё большее днище.
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Wiley Fox
Гена прикидывается Чебурашкой

А кто причмокивал "как же хорошо играет зенит" на матче сборной России?
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Ноу криминалити
Зная этого флюгера, в субботу на матче Зенит - Факел услышим знаменитое «Говорит и показывает Санкт-Петербург…»
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Сергей Жарковский
Орлов может комментировать другие виды спорта: бильярд, например, если конечно немного разбирается.
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redbalance
Хххааа генчик хорош брехать, шут ты газовый.
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Kolch
Ответ Фут.Боль
Я бы хотел, чтобы Орлов комментировал чемпионат Мадагаскара.
Лучше Таиланда - там фамилии позаковыристей
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Мукунку хороший
Ответ Андрей Томинов
ТОТАЛЬНО ПРАВ! Сайт - дно! Как и канал по большей части. Но другого к сожалению нет (канала).
Это по нашему.. монополизировать спорт канал.. сделать его отвратным.. и сидеть ровно на жопе.. Это во всем- в политике,в спорте,в кино и.т.д))
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blaugrano
Ответ Фут.Боль
Я бы хотел, чтобы Орлов комментировал чемпионат Мадагаскара.
Прямым включением из Антананариву.
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Aviator92
Ответ Фут.Боль
Я бы хотел, чтобы Орлов комментировал чемпионат Мадагаскара.
"Говорит и показывает столица Мадагаскара Ан... Ата... Тана.. Танана..."
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savik-A.M.
Ответ Фут.Боль
Я бы хотел, чтобы Орлов комментировал чемпионат Мадагаскара.
Сразу вспомнился Эрик Рабесандратана )
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Wiley Fox
Ответ Фарид Харисов
У Орлова уже есть имя, ему матч ТВ не нужен чтобы прокачивать медийку. а за волейбол ему наверное заплатили много, а матч думает, что Орлову они нужнее, чем Орлов им самим.
А где он волейбол комментирует?
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Alda
Про сайт согласен, днище, хотел найти определенный матч Лч - умер в поиске) случайно нашел, сам не понял как
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Sasha831
В любом случае продолжайте в том же духе, Геннадий.
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Остужающий
Шифруется Гена после подтасовки звука, видимо сильно его попустили
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