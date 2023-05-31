Орлов о «Матч ТВ»: «Отказываю им всегда, не очень популярны. У них сайт слабый даже. Не хочу комментировать «Зенит», зачем?»
Геннадий Орлов заявил, что не хочет сотрудничать с «Матч ТВ», так как канал непопулярен.
– Не хочу я комментировать матч «Зенита». А зачем? Мне это неинтересно. У меня в «Спорт-Экспрессе» все мои комментарии. Вот можно открывать – и там все написано.
– Если «Матч ТВ» сделает такое предложение, готовы ли вы его рассмотреть?
– А я отказываю им всегда. Что мне «Матч ТВ»? У них и сайт слабый даже. Мне интересно, чтобы это читал народ. А кто в этом плане «Матч ТВ»? Не очень они сейчас популярны. Я вот избрал «Спорт-Экспресс» и все.
С разными сотрудничать не буду. Но даю еще комментарии Sport24, потому что там бартер. Они сразу подключают мою передачу в новости.
– А в прямом эфире матч «Зенита» прокомментировать не хотели бы?
– А для кого вообще? Без комментариев. С чего бы мне отвечать о своих желаниях? Такого я делать не буду, – сказал комментатор.
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ГСО давно не в ладах со здравым смыслом.
а за волейбол ему наверное заплатили много, а матч думает, что Орлову они нужнее, чем Орлов им самим.
А кто причмокивал "как же хорошо играет зенит" на матче сборной России?