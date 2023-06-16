Игорь Осинькин: «Пиняев – один из наиболее одаренных ребят, с которыми я работал. Он стал лучше комбинировать, больше понимать в обороне»

Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил прогресс Сергея Пиняева.

18-летний вингер перешел из самарского клуба в « » зимой 2023 года.

«До болезни у достаточно долго был лишний вес. Мы ему рекомендовали скинуть пару килограммов, но он довольно легкомысленно относился к этому. Наверное, в 16-17 лет сложно все осознавать как взрослый человек.

После болезни Пиняев обучался у профессионального диетолога. Он скинул два-три килограмма, стал даже по-другому выглядеть.

Пиняев – умный парень, один из наиболее одаренных ребят, с которыми я работал. Но он пришел в 16 лет – конкурировать с Зиньковским было сложно. После выходов на замену Пиняев мог обострить, но в старте он не пользовался скоростью, резкостью и дриблингом, потому что « » не могли себе позволить недорабатывать в обороне. Эта работа отнимала у Пиняева все силы.

Он стал старше, выносливее. Стал больше понимать в обороне: не делать лишних рывков, ускорений. Занимает более четкую позицию, поэтому у него остается больше сил для атаки.

Пиняев стал лучше комбинировать, потому что до этого мы в основном его знали как дриблера, а сейчас он в любой момент может отдать передачу, которую может совершить только футболист, хорошо понимающий игру», – сказал в беседе с Александром Дорским на YouTube-канале «Это футбол, брат!»