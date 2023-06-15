Актрисе Дженнифер Лоуренс подарили футболку «Реала» с ее фамилией и 10-м номером после интервью

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Дженнифер Лоуренс кино Футбол

Актрисе Дженнифер Лоуренс подарили майку «Реала» во время интервью.

Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман приехали в Мадрид на испанскую премьеру своего фильма «Без обид». Во время поездки Лоуренс дала интервью газете Marca.

В конце интервью журналисты вручили актрисе футболку «Реала» с ее фамилией и номером 10 на спине.

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20 комментариев

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blaugrano
Ответ svft
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Даже у Реграги, тренера полуфиналиста ЧМ сборной Марокко, нет фото профиля. А у этой - есть.
+10
-3
+7
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Зачем ей эта тряпка?
Тоже не понимаю, зачем ты ей нужен
+8
-2
+6
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Not saibat
Значит Модрич точно уходит)
+6
-2
+4
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Ира Гага
Ответ rigobersong
Не самая симпатичная актриса, фотки которой гуляли по всем интернету за реал:) Ничего удивительного:)) А настоящие легенды и глыбы всегда были за Барселону!:)💪 https://ibb.co/s2Kz3GN
тут наверное уже все знают какие ее фотки гуляют по интернету. так сказать с правильного ракурса
+3
-1
+2
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За Валенсию с 1999
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svft
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Timeofinjoy
А Робертс какой номер МС подарил?
0
0
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HI MARS
Андриане Чечик подарили футболку Барселоны с номером 82
+3
-3
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Сикарио
Трусливый сектант Риго ограничил ответы, ну напишем значит сюда))
https://static.footballhd.ru/uploads/posts/blogs/2016-08/1470125170_nfmagbhqwti.jpg
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deadjoker
Надо было футболку Азара. Оба с лишним весом :))
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Knife707
Китнисс Эвердин?
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corazón blanco
Ответ За Валенсию с 1999
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Вы все никак не успокоитесь.
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svft
Ответ blaugrano
Даже у Реграги, тренера полуфиналиста ЧМ сборной Марокко, нет фото профиля. А у этой - есть.
помню, писал в блог давно по истории футбола, так там половины тэгов нет. печаль.
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fussballer
Ответ Свисток Игнашевича
Когда Еве Эльфе подарят?
Ей Дзюба передаст собственноручно.
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