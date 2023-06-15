Актрисе Дженнифер Лоуренс подарили футболку «Реала» с ее фамилией и 10-м номером после интервью

Актрисе Дженнифер Лоуренс подарили майку «Реала» во время интервью.

Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман приехали в на испанскую премьеру своего фильма «Без обид». Во время поездки Лоуренс дала интервью газете Marca.

В конце интервью журналисты вручили актрисе футболку «Реала» с ее фамилией и номером 10 на спине.