Актрисе Дженнифер Лоуренс подарили футболку «Реала» с ее фамилией и 10-м номером после интервью
Актрисе Дженнифер Лоуренс подарили майку «Реала» во время интервью.
Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман приехали в Мадрид на испанскую премьеру своего фильма «Без обид». Во время поездки Лоуренс дала интервью газете Marca.
В конце интервью журналисты вручили актрисе футболку «Реала» с ее фамилией и номером 10 на спине.
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