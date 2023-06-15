Гусев покидает ЦСКА. Тренер молодежки попросил об уходе, он хочет работать во взрослом футболе
ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева с поста тренера молодежной команды.
Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.
Ролан Гусев возглавил молодежную команду ЦСКА в октябре 2021 года. В первом же сезоне по его руководством команда выиграла первенство.
По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, Гусев сам попросил ЦСКА отпустить его.
«Мы очень благодарны Ролану Александровичу за проделанную работу на посту старшего тренера молодежной команды. Под его руководством ребята в первый же сезон стали победителями первенства. Но, что самое важное, многие молодые футболисты при Гусеве продемонстрировали качественное развитие. Ярослав Арбузов, Егор Носков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Владимир Шайхутдинов — все эти ребята уже находятся в обойме основной команды. Не удивлюсь, если на летний сбор Владимир Валентинович (главный тренер ЦСКА Владимир Федотов – Sports.ru) пригласит еще несколько парней на просмотр.
Мы не планировали расставаться с Роланом Александровичем, но он сам попросил нас об уходе, потому что хочет работать во взрослом футболе. Мы ни в коем случае не прощаемся с ним, двери нашего клуба всегда открыты. Желаем ему удачи в новом тренерском пути!» – сказал Бабаев.
Помнится, Романцев, мечтал его видеть в Спартаке. Но это было уже во времена, когда ЦСКА расправил плечи...
Игры в принципе нет, а автобус у штрафной - это без поддержки арбитров- это пиво без водки деньги на ветер.