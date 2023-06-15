Гусев покидает ЦСКА. Тренер молодежки попросил об уходе, он хочет работать во взрослом футболе

ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева с поста тренера молодежной команды.

Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.

Ролан Гусев возглавил молодежную команду ЦСКА в октябре 2021 года. В первом же сезоне по его руководством команда выиграла первенство.

По словам генерального директора клуба , Гусев сам попросил ЦСКА отпустить его.

«Мы очень благодарны Ролану Александровичу за проделанную работу на посту старшего тренера молодежной команды. Под его руководством ребята в первый же сезон стали победителями первенства. Но, что самое важное, многие молодые футболисты при продемонстрировали качественное развитие. Ярослав Арбузов, , Матвей Кисляк, , — все эти ребята уже находятся в обойме основной команды. Не удивлюсь, если на летний сбор Владимир Валентинович (главный тренер ЦСКА Владимир Федотов – Sports.ru) пригласит еще несколько парней на просмотр.

Мы не планировали расставаться с Роланом Александровичем, но он сам попросил нас об уходе, потому что хочет работать во взрослом футболе. Мы ни в коем случае не прощаемся с ним, двери нашего клуба всегда открыты. Желаем ему удачи в новом тренерском пути!» – сказал Бабаев.