Гусев покидает ЦСКА. Тренер молодежки попросил об уходе, он хочет работать во взрослом футболе

Теги ЦСКА Ролан Гусев премьер-лига Россия Роман Бабаев Владимир Федотов ЦСКА мол Владимир Шайхутдинов Егор Носков Ярослав Арбузов Матвей Кисляк Кирилл Глебов Футбол

ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева с поста тренера молодежной команды.

Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.

Ролан Гусев возглавил молодежную команду ЦСКА в октябре 2021 года. В первом же сезоне по его руководством команда выиграла первенство.

По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, Гусев сам попросил ЦСКА отпустить его.

«Мы очень благодарны Ролану Александровичу за проделанную работу на посту старшего тренера молодежной команды. Под его руководством ребята в первый же сезон стали победителями первенства. Но, что самое важное, многие молодые футболисты при Гусеве продемонстрировали качественное развитие. Ярослав Арбузов, Егор Носков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Владимир Шайхутдинов — все эти ребята уже находятся в обойме основной команды. Не удивлюсь, если на летний сбор Владимир Валентинович (главный тренер ЦСКА Владимир Федотов – Sports.ru) пригласит еще несколько парней на просмотр.

Мы не планировали расставаться с Роланом Александровичем, но он сам попросил нас об уходе, потому что хочет работать во взрослом футболе. Мы ни в коем случае не прощаемся с ним, двери нашего клуба всегда открыты. Желаем ему удачи в новом тренерском пути!» – сказал Бабаев.

11 комментариев

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раскаявшийся жиробас
Ответ Красная стрела
Успехов ему. Очень надеюсь, что из того поколения кто-то да выстрелит.
Из того поколения уже выстрелили Семак, Игнашевич, Кержаков как минимум
+9
0
+9
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Красная стрела
Успехов ему. Очень надеюсь, что из того поколения кто-то да выстрелит.
+7
-1
+6
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Циник Петербургский
Если он сам чувствует, что готов, то можно только пожелать удачи! Это, кстати, и есть то самое "выйти из зоны комфорта".
+4
0
+4
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Юрий Король
Может Игнашевич позвал?
+1
0
+1
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Сергей К
Удачи Ролану!
Помнится, Романцев, мечтал его видеть в Спартаке. Но это было уже во времена, когда ЦСКА расправил плечи...
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Andrey Yaroslavtsev
В Динамо?
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Заборостроитель
https://www.youtube.com/watch?v=vRa5khzn15c
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Андрей Нориков
Удачи Ролану
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TheSportNik
Поторопился Гусев, следующий сезон для шарлатана Федотова будет провальным, мог бы ЦСКА возглавить на время, а вдруг опять Гинер решит молодежкой играть за 1 место, что там в голове у Жене?
Игры в принципе нет, а автобус у штрафной - это без поддержки арбитров- это пиво без водки деньги на ветер.
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valderoma
Ответ раскаявшийся жиробас
Из того поколения уже выстрелили Семак, Игнашевич, Кержаков как минимум
как выстрелил Кержаков?🤔
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