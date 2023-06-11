Гюндоган об 1:0 с «Интером»: «Игра была 50 на 50. «Ман Сити» очень повезло»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган считает, что «Ман Сити» повезло в финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

«Мы очень счастливы. Сложно высказать на словах все то, что только что произошло.

Тяжело было обеим командам. Мы не показали своего лучшего футбола в первом тайме. Мы были нерешительны. Осознавали, что во втором тайме надо играть лучше. Игра была, пожалуй, 50 на 50. Нам очень повезло в том, что гол оказался за нами.

Все только и говорили о требле. Давление было ощутимым, но мы справились с ним наилучшим образом», – сказал капитан «Ман Сити».

Лигу чемпионов выиграла лучшая команда сезона. Проиграла – лучшая команда финала

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2 комментария

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Должун здоровый
Не скромничай, Илкай. Вы под руководством каталонского доминатора проделали огромную работу в течение сезона, поэтому везение пришло не просто так!
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Чувак Г
Да уж. Ни кто ожидал от Интера такой игры.
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