Гюндоган об 1:0 с «Интером»: «Игра была 50 на 50. «Ман Сити» очень повезло»
Илкай Гюндоган считает, что «Ман Сити» повезло в финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).
«Мы очень счастливы. Сложно высказать на словах все то, что только что произошло.
Тяжело было обеим командам. Мы не показали своего лучшего футбола в первом тайме. Мы были нерешительны. Осознавали, что во втором тайме надо играть лучше. Игра была, пожалуй, 50 на 50. Нам очень повезло в том, что гол оказался за нами.
Все только и говорили о требле. Давление было ощутимым, но мы справились с ним наилучшим образом», – сказал капитан «Ман Сити».
Лигу чемпионов выиграла лучшая команда сезона. Проиграла – лучшая команда финала
2 комментария