Георгиев об отказах играть с россиянами: «Задача клубов – играть в футбол, а не заниматься политикой, мне не понять. Россия в моем сердце, всегда буду ее любить»
Благой Георгиев не понимает отказов болгарских клубов играть с российскими.
В январе текущего года «Левски» отказался проводить товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом» на зимних тренировочных сборах.
«Да, эта тема обсуждалась. Но мне тоже не понять. Вы – футбольный клуб, ваша задача – играть в футбол, а не заниматься политическими вещами. И почему бы не сыграть с Россией? Что в этом такого? Не понимаю. В России много хороших команд, которые уровнем выше, чем болгарские. Для нас это был бы хороший спарринг.
Отношение к России в Болгарии? Везде есть те, кто за и против. Могу говорить только за себя. Я всегда буду любить Россию. Эта страна в моем сердце», – сказал бывший игрок «Ахмата», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга».
В отстранении и санкциях нет логики, мы только озлобляемся.