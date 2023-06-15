Георгиев об отказах играть с россиянами: «Задача клубов – играть в футбол, а не заниматься политикой, мне не понять. Россия в моем сердце, всегда буду ее любить»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски Ахмат Урал Оренбург Благой Георгиев Политика Футбол

Благой Георгиев не понимает отказов болгарских клубов играть с российскими.

В январе текущего года «Левски» отказался проводить товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом» на зимних тренировочных сборах.

«Да, эта тема обсуждалась. Но мне тоже не понять. Вы – футбольный клуб, ваша задача – играть в футбол, а не заниматься политическими вещами. И почему бы не сыграть с Россией? Что в этом такого? Не понимаю. В России много хороших команд, которые уровнем выше, чем болгарские. Для нас это был бы хороший спарринг.

Отношение к России в Болгарии? Везде есть те, кто за и против. Могу говорить только за себя. Я всегда буду любить Россию. Эта страна в моем сердце», – сказал бывший игрок «Ахмата», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга».

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джиза
Не понимаю этого отстранения России. Вы уверены, что русские просто не знают правды? так устройте матч, облепите все баннерами "Нет войне", пусть перед началом выйдет Зинченко и символически поплачет - воздействуйте на нас.
В отстранении и санкциях нет логики, мы только озлобляемся.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fintt
Отменять чужие культуры и выступление спортсменов -- ничего дурее просто нет. И культура, и спорт по идее своей всегда объединяли людей, даже в самые спорные моменты.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Уважуха
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EAstman
бабло не дает спокойно спать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Благой, спасибо за понимание и поддержку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guus Ivanovich
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
что по сша скажешь? с ними можно взаимодействовать?
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Guus Ivanovich
что по сша скажешь? с ними можно взаимодействовать?
Это другое. Они демократию несут.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lior Diamond
Ответ Владимир Владимир
Поделись правдой, если несложно. Я, как политолог, очень интересуюсь частными мнениями о правде, которой не знают другие.
Ну тогда расскажи правду свою, раз ты политолог
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Наш болгарский Амкар навсегда в сердечке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ABH10
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
Ответ Иван Иванов
Правду, как раз такий, не знают такие как Зинченко и ему подобные... Им ежедневно втирают лапшу на уши, а они даже и не пытаются включить свои извилины, и попытаться всё это как то профильтровать. Такое впечатление, что им угодна та "правда", которую им втирают
Поделись правдой, если несложно. Я, как политолог, очень интересуюсь частными мнениями о правде, которой не знают другие.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий