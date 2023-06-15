Георгиев об отказах играть с россиянами: «Задача клубов – играть в футбол, а не заниматься политикой, мне не понять. Россия в моем сердце, всегда буду ее любить»

Благой Георгиев не понимает отказов болгарских клубов играть с российскими.

В январе текущего года « » отказался проводить товарищеские матчи со « » и « » на зимних тренировочных сборах.

«Да, эта тема обсуждалась. Но мне тоже не понять. Вы – футбольный клуб, ваша задача – играть в футбол, а не заниматься политическими вещами. И почему бы не сыграть с Россией? Что в этом такого? Не понимаю. В России много хороших команд, которые уровнем выше, чем болгарские. Для нас это был бы хороший спарринг.

Отношение к России в Болгарии? Везде есть те, кто за и против. Могу говорить только за себя. Я всегда буду любить Россию. Эта страна в моем сердце», – сказал бывший игрок « », «Амкара», «Рубина» и « ».