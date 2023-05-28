Дмитрий Хохлов останется во главе «Сочи» в следующем сезоне.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

«Решение, о том, что Хохлов продолжит работу в следующем сезоне, было принято не вчера, оно было принято еще раньше. Хохлов продолжает работу в следующем сезоне», – сказал Рубашко.

Хохлов возглавил «Сочи» в апреле 2023 года после ухода Курбана Бердыева. Команда идет на 10-м месте в Мир РПЛ, набрав 38 очков.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте