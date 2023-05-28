Хохлов останется во главе «Сочи» в следующем сезоне

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Дмитрий Хохлов останется во главе «Сочи» в следующем сезоне.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

«Решение, о том, что Хохлов продолжит работу в следующем сезоне, было принято не вчера, оно было принято еще раньше. Хохлов продолжает работу в следующем сезоне», – сказал Рубашко.

Хохлов возглавил «Сочи» в апреле 2023 года после ухода Курбана Бердыева. Команда идет на 10-м месте в Мир РПЛ, набрав 38 очков.

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7 комментариев

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Filipp Gorski
Ну значит Сочи будет барахтаться внизу
Можно было бы найти куда более сильного тренера нежели Дмитрий Украинцев
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Ебздрогыч
Хохлов + Рубашко = Вышиванка
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dreamstep
Ответ Burel
бей, Хохлов
...спасай Россию! было написано на газете.
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Filipp Gorski
Ответ Кеша
Борис Ротенберг показывает доверие Хохлову . Очень верный шаг . Удачи Дмитрию в Сочи. Дмитрий Валерьевич порядочный человек в сочетании с хорошим тренером.
Смеешься? Когда человек после матча с Парином ( 0-4 ) сказал в комментах «Ну значит соперник больше хотел победить» это уже показывает его истинный уровень.
С ним Сочи будет 9-13 в след сезоне
Без стабильности и с редкими сенсациями
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