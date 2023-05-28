Хохлов останется во главе «Сочи» в следующем сезоне
Дмитрий Хохлов останется во главе «Сочи» в следующем сезоне.
Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
«Решение, о том, что Хохлов продолжит работу в следующем сезоне, было принято не вчера, оно было принято еще раньше. Хохлов продолжает работу в следующем сезоне», – сказал Рубашко.
Хохлов возглавил «Сочи» в апреле 2023 года после ухода Курбана Бердыева. Команда идет на 10-м месте в Мир РПЛ, набрав 38 очков.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Можно было бы найти куда более сильного тренера нежели Дмитрий Украинцев
С ним Сочи будет 9-13 в след сезоне
Без стабильности и с редкими сенсациями