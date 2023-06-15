Агент о Личке и «Динамо»: «Марцел переподписал контракт с «Оренбургом» – клуб должен получить компенсацию. Порядочный ход тренера»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Футбол

Агент Марцела Лички оценил вероятность назначения тренера в московское «Динамо».

«Действительно, идут переговоры, клубы между собой общаются. Надеемся, в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо».

Компенсация? В конце года Личка переподписал контракт с «Оренбургом», понимая, что клуб должен получить компенсацию в случае предложения. Очень порядочный ход со стороны тренера.

Думаю, очень скоро будут официальные новости», — сказал Сергей Новиков.

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1 комментарий

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Дмитрий Агалаков
Здесь, пожалуй, следует согласиться с агентом Лички, что он поступил порядочно. Сычевой при переходе в КС тоже не кинул клуб, дав возможность заработать. Вообще, судя по всему, в Оренбурге внутри команды, включая административный блок, очень хорошая атмосфера и уважительное отношение друг к другу.
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