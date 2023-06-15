Агент о Личке и «Динамо»: «Марцел переподписал контракт с «Оренбургом» – клуб должен получить компенсацию. Порядочный ход тренера»
Агент Марцела Лички оценил вероятность назначения тренера в московское «Динамо».
«Действительно, идут переговоры, клубы между собой общаются. Надеемся, в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо».
Компенсация? В конце года Личка переподписал контракт с «Оренбургом», понимая, что клуб должен получить компенсацию в случае предложения. Очень порядочный ход со стороны тренера.
Думаю, очень скоро будут официальные новости», — сказал Сергей Новиков.
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