«Оренбург» может назначить Ярошика в случае ухода Лички. Иржи предложат контракт на 2 года
«Оренбург» может назначить главным тренером Иржи Ярошика.
Ранее сообщалось, что Марцел Личка близок к назначению нлавным тренером московского «Динамо».
По информации «Матч ТВ», в случае ухода Лички «Оренбург» может предложить Ярошику контракт на 2 года. Сообщается, что Ярошик может возглавить «Оренбург» уже в июле.
Директор «Оренбурга» о Личке и «Динамо»: «Идут переговоры. Пока никто никого не выкупал»
Но всюду без особого успеха !
Только надо признать , что и команды эти были и близко не первого ряда в своих Чемпионатах !
Такой восточноевропейский Абаскаль , но с большим опытом работы