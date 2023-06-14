«Оренбург» может назначить Ярошика в случае ухода Лички. Иржи предложат контракт на 2 года

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Марцел Личка Футбол

«Оренбург» может назначить главным тренером Иржи Ярошика.

Ранее сообщалось, что Марцел Личка близок к назначению нлавным тренером московского «Динамо».

По информации «Матч ТВ», в случае ухода Лички «Оренбург» может предложить Ярошику контракт на 2 года. Сообщается, что Ярошик может возглавить «Оренбург» уже в июле.

Директор «Оренбурга» о Личке и «Динамо»: «Идут переговоры. Пока никто никого не выкупал»

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14 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ярошик первая крупная покупка в истории нашего футбола. Если подпишут - удачи
+16
-1
+15
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Давид Agabekyan
Ответ poolshh
Ярошик уже тренировал кого то?) Оренбург зажигает новых звёзд?)
3 команды в Чехии и одну в Словении
+6
0
+6
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poolshh
Ярошик уже тренировал кого то?) Оренбург зажигает новых звёзд?)
+2
0
+2
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Екн Лор
Можно сразу Петржелу
+2
0
+2
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Black Phoenix
За счёт Ярошика в том числе ЦСКА взял первое чемпионство в 2003-ем. Первая суперзвезда столичного клуба, наверное.
+3
-1
+2
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waleri
В нынешней ситуации Иржи поедет? Там Гашек (который Доминик) пивом захлебнется от такой новости.
+1
0
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Spaten
Это точно хорошечно?
+1
0
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инок
Ответ poolshh
Ярошик уже тренировал кого то?) Оренбург зажигает новых звёзд?)
А у Ярошика есть тренерская лицензия?
+1
0
+1
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Egor Aleksandrovich
Ярошик после Лички - это как с Мерседеса пересесть на Гранту. вроде, и то и то едет, но есть один нюанс.
+4
-4
0
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Mitya26
Чех на чеха. А как же Николич?
0
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OldRedWhite
Ответ Давид Agabekyan
3 команды в Чехии и одну в Словении
и ещё одну в Словакии ! )))
Но всюду без особого успеха !
Только надо признать , что и команды эти были и близко не первого ряда в своих Чемпионатах !
Такой восточноевропейский Абаскаль , но с большим опытом работы
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OldRedWhite
Ответ Екн Лор
Можно сразу Петржелу
Личку Петржелы не потянут !
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