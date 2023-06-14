«Оренбург» может назначить Ярошика в случае ухода Лички. Иржи предложат контракт на 2 года

«Оренбург» может назначить главным тренером Иржи Ярошика.

Ранее сообщалось, что Марцел Личка близок к назначению нлавным тренером московского «Динамо».

По информации «Матч ТВ», в случае ухода Лички «Оренбург» может предложить Ярошику контракт на 2 года. Сообщается, что Ярошик может возглавить «Оренбург» уже в июле.

Директор «Оренбурга» о Личке и «Динамо»: «Идут переговоры. Пока никто никого не выкупал»