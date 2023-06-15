Гвардиола представил шейху Мансуру в Абу-Даби трофеи «Ман Сити». Тренер поблагодарил владельца клуба за щедрость

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Мансур бен Зайед аль-Найян Футбол

Пеп Гвардиола встретился с владельцем «Манчестер Сити» в Абу-Даби.

На встрече с шейхом Мансуром бен Заидом аль-Найяном в президентском дворце Каср Аль Ватан главный тренер «Манчестер Сити» вместе с членами совета директоров представил владельцу клуба все трофеи, завоеванные командой в этом сезоне: кубок Лиги чемпионов, трофей чемпиона АПЛ и Кубок Англии.

Гвардиола поблагодарил шейха Мансура за поддержку и покровительство. Гвардиола отметил, что достижения клуба являются результатом щедрости владельца, поскольку он обеспечил все необходимое для успехов команды.

Также Гвардиола подчеркнул стремление игроков и тренерского штаба Манчестер Сити» поддерживать высокий уровень, стремиться занимать ведущие позиции и завоевывать как можно больше трофеев.

Фото: wam.ae

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22 комментария

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Михо
Владельцу тоже неплохо бы поблагодарить Пепа за щедрость в завоевании трофеев)
+22
-2
+20
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Sanan1908
Шейхам из ПСЖ, такое только во сне снится:)
+14
-4
+10
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Совесть Черданцева
Меня пугает тот факт, что Должун пропал без вести
+7
-1
+6
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Виктор Никитин
Ответ За Валенсию с 1999
Этот Мансур даже ниже Гвардиолы
ты говоришь так как будто Гвардиола какой-то супер низкий ростом.. он 180см так-то, выше среднего в мире, ну или средний по Европе в целом
+4
0
+4
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Этот Райола хочет денег
Ответ Sanan1908
Шейхам из ПСЖ, такое только во сне снится:)
Шейхи Сити определяют определяют догосрочные цели, бюджет, организационную структуру, а уж достижение целей доверяют профессионалам. Шейхи ПСЖ- уфь, э, кто самые известные футболисты, их в команду хочу! Чо тренер, здесь я решаю, я башляю, по моему все будет!...))
+1
0
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Газонокосильщик Хави
Ответ &_Bishep_&
В истории был только один Шейх Мансур и погиб он великомучеником в Шлиссельбургской крепости. А этот жирны бай, не умеющий ничего кроме как торговать сырой нефтью, просто взял псевдоним.
хорошо. хорошо. и что дальше?
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Акира_1
Даже сам Пеп признал необходимость вливания бабок в футболе для побед, но все равно найдутся те, кто расскажет про " жить посредствам ".
+3
-3
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LaffyTaffy
Ответ Михо
Владельцу тоже неплохо бы поблагодарить Пепа за щедрость в завоевании трофеев)
я думаю он очень хорошо финансово поблагодарил))
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За Валенсию с 1999
Ответ Виктор Никитин
ты говоришь так как будто Гвардиола какой-то супер низкий ростом.. он 180см так-то, выше среднего в мире, ну или средний по Европе в целом
Быть ростом ниже 180 см - это позор мужчине. Альфасамец должен быть высоким и статным
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VERBLYUD
Ответ Sanan1908
Шейхам из ПСЖ, такое только во сне снится:)
Да и трофей лиги 1 будет смотреться не очень рядом с ЛЧ)
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svft
от щедрот саудовских
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Иван Новиков
Легко быть щедрым, когда Аллах деньги даёт.
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Упасть бы ниц и ницше
шарлатан с тремя наперстками )) "не соблаговолит ли многоуважаемый шейх..."
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blackwerwolf
Надеюсь, Пеп попросил повышения оклада.
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igls54
Абу-Даби - это не саудовский "Наср-Аль". Это почти демократия
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&_Bishep_&
В истории был только один Шейх Мансур и погиб он великомучеником в Шлиссельбургской крепости. А этот жирны бай, не умеющий ничего кроме как торговать сырой нефтью, просто взял псевдоним.
+2
-2
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За Валенсию с 1999
Этот Мансур даже ниже Гвардиолы
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