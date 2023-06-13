Отец Гвардиолы: «Пеп живет ради футбола круглосуточно, болеет им – это у него от меня. В 14 лет я укладывал кирпичи по 10 часов в день, дети росли приученными к труду»

Отец Пепа Гвардиолы рассказал, как воспитывал в сыне трудолюбие.

«Когда мне было 14 лет, я по 10 часов укладывал кирпичи и проезжал на велосипеде по 12 километров. Мои дети, и Пеп в том числе, выросли приученными к труду, как и я – работать, работать и еще раз работать. Он унаследовал это от отца.

Нужно жить 24 часа в сутки ради своей работы. Неважно, кто вы – каменщик, как я, или тренер, как Пеп. Он живет футболом круглосуточно. Только футболом. Он болеет им – мы говорили на разные темы, и он начал говорить о футболе с пяти лет – уже тогда он не расставался с мячом», – сказал Валенти Гвардиола.