Отец Гвардиолы: «Пеп живет ради футбола круглосуточно, болеет им – это у него от меня. В 14 лет я укладывал кирпичи по 10 часов в день, дети росли приученными к труду»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Отец Пепа Гвардиолы рассказал, как воспитывал в сыне трудолюбие.

«Когда мне было 14 лет, я по 10 часов укладывал кирпичи и проезжал на велосипеде по 12 километров. Мои дети, и Пеп в том числе, выросли приученными к труду, как и я – работать, работать и еще раз работать. Он унаследовал это от отца.

Нужно жить 24 часа в сутки ради своей работы. Неважно, кто вы – каменщик, как я, или тренер, как Пеп. Он живет футболом круглосуточно. Только футболом. Он болеет им – мы говорили на разные темы, и он начал говорить о футболе с пяти лет – уже тогда он не расставался с мячом», – сказал Валенти Гвардиола.

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19 комментариев

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L1S
Классический родитель. Не просто работал работал с 10 лет по 15 часов в день, но еще успевал ходить в школу за 20 километров через лес с волками.
+48
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Jeicob Harlon
рустам 40 лет,каменщик
+25
-2
+23
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FEZ10
Ответ Jeicob Harlon
рустам 40 лет,каменщик
Твоему сыну больше повезёт 👍🏻
+15
-1
+14
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BIM
Работать- чтобы жить, а не жить-чтобы работать! 24 часа в сутки думать о работе крыша поедет!
+6
0
+6
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NartApsua
Уговори сына вернуться со временем в родную Барселону)
+6
-4
+2
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Футбол, хоккей итд
Выкладывать все по кирпичику - главное в схеме Пепа. 😉 Вот оказывается - откуда все это. 💪👍
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Артем Полупанов
Жаль, это не отец Рассела Уэстбрука сказал. Сынок бы отцу уже давно кирпичный заводик подарил
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Барыга блинами
Комментарий удален пользователем
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izbrannii
Значит Хосеп Валентинович.
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Spaten
Мы, наше поколение, хотим знать, в чьи руки перейдет возведенное нами здание!
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G_Batigol
Ответ L1S
Классический родитель. Не просто работал работал с 10 лет по 15 часов в день, но еще успевал ходить в школу за 20 километров через лес с волками.
Так и есть. Если нас в детстве просили много не есть потому что мало запаса дома то мы радуемся что наши много кушает. Сейчас многие дети даже в сёлах валяется с телефоном хотя папа-мама пашет на огороде
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London.is.blue
Ответ Артем Полупанов
Жаль, это не отец Рассела Уэстбрука сказал. Сынок бы отцу уже давно кирпичный заводик подарил
🤣🤣🤣
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