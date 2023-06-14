Дмитрий Аленичев недоволен отношением игроков «Спартака» к борьбе за места в таблице.

«Спартак» занял третье место в Мир по итогам сезона. При победах в двух последних турах команда могла взять серебряные медали.

– Показалось, что в двух последних матчах футболисты «Спартака» были без сверхмотивации, хотя могли выиграть серебро. Вы как восприняли эти матчи?

– Если нет сверхмотивации, о чем тогда можно говорить. Тем более когда на кону стоят серебряные медали.

В таких случаях даже тренер уже не может повлиять. Если ты профессиональный футболист, ты хочешь выиграть серебряные медали, обогнав ЦСКА, принципиальнейшего соперника.

Тренер не должен, ты должен самому себе сказать: «Вот эту игру я должен вырвать, должен выйти на поле и умереть». Это касается каждого футболиста. Я не заметил этого у игроков «Спартака» ни в матче с «Пари НН», ни особенно в игре с «Крыльями Советов».

– Была бы на кону Лига чемпионов, все было бы иначе?

– Не знаю, мне сложно сейчас говорить о нынешнем поколении. Если бы была еще Лига чемпионов, не знаю, чего им не хватает. И как им донести, что игра в Самаре и игра в Лиге чемпионов для профессионального футболиста – это практически одно и то же.

– Показалось, что болельщикам «Спартака» это серебро было нужнее, чем футболистам.

– Могли вообще остаться без медалей, и, думаю, они бы вообще не переживали на этот счет. Если мы говорим о нынешнем поколении в «Спартаке», они особо не переживают. Еврокубков нет. Второе или четвертое место – особой разницы нет для них. Самолюбия нет.

– Сложно представить, что ваше поколение так относилось бы, спустя рукава.

– Конечно, мы сами все прекрасно понимали. Даже Романцеву не нужно было доносить до нас какие‑то мотивационные речи. У нас был капитан, который, помимо Романцева, напоминал нам о значимости таких матчей. Мы выполняли это все.

К сожалению, нынешнее поколение немножко не понимает и, может быть, не всегда помнит о болельщиках, которые, как и раньше, приезжают в другие города и очень переживают за них, – сказал бывший полузащитник « » в кулуарах ПМЭФ.