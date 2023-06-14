Аленичев об игроках «Спартака»: «Самолюбия нет. 2-е или 4-е место – им без разницы, особо не переживают»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Аленичев недоволен отношением игроков «Спартака» к борьбе за места в таблице.

«Спартак» занял третье место в Мир РПЛ по итогам сезона. При победах в двух последних турах команда могла взять серебряные медали.

– Показалось, что в двух последних матчах футболисты «Спартака» были без сверхмотивации, хотя могли выиграть серебро. Вы как восприняли эти матчи?

– Если нет сверхмотивации, о чем тогда можно говорить. Тем более когда на кону стоят серебряные медали.

В таких случаях даже тренер уже не может повлиять. Если ты профессиональный футболист, ты хочешь выиграть серебряные медали, обогнав ЦСКА, принципиальнейшего соперника.

Тренер не должен, ты должен самому себе сказать: «Вот эту игру я должен вырвать, должен выйти на поле и умереть». Это касается каждого футболиста. Я не заметил этого у игроков «Спартака» ни в матче с «Пари НН», ни особенно в игре с «Крыльями Советов».

– Была бы на кону Лига чемпионов, все было бы иначе?

– Не знаю, мне сложно сейчас говорить о нынешнем поколении. Если бы была еще Лига чемпионов, не знаю, чего им не хватает. И как им донести, что игра в Самаре и игра в Лиге чемпионов для профессионального футболиста – это практически одно и то же.

– Показалось, что болельщикам «Спартака» это серебро было нужнее, чем футболистам.

– Могли вообще остаться без медалей, и, думаю, они бы вообще не переживали на этот счет. Если мы говорим о нынешнем поколении в «Спартаке», они особо не переживают. Еврокубков нет. Второе или четвертое место – особой разницы нет для них. Самолюбия нет.

– Сложно представить, что ваше поколение так относилось бы, спустя рукава.

– Конечно, мы сами все прекрасно понимали. Даже Романцеву не нужно было доносить до нас какие‑то мотивационные речи. У нас был капитан, который, помимо Романцева, напоминал нам о значимости таких матчей. Мы выполняли это все.

К сожалению, нынешнее поколение немножко не понимает и, может быть, не всегда помнит о болельщиках, которые, как и раньше, приезжают в другие города и очень переживают за них, – сказал бывший полузащитник «Спартака» в кулуарах ПМЭФ.

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28 комментариев

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Spartakus1984
Не полное его интервью.Почитав его полность,где он и Абаскаля обсуждает,можно сделать выводы,что Аленичев противоречит сам себе.
+11
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Direct free kick
Ответ Spartakus1984
Не полное его интервью.Почитав его полность,где он и Абаскаля обсуждает,можно сделать выводы,что Аленичев противоречит сам себе.
Аленичев не тренер, стал обычный болтун на пенсии. Жаль, ведь знаковая личность для российского футбола
+17
-7
+10
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Direct free kick
Говорит человек, который выдал за успех 5-е место по доп. показателям с никаким локо
+7
-3
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SamAreZ
Ответ Валера, уходи!!!
а в чем разница?
Медали..Нет?
Разница хотя бы в этом
+5
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Shast
– Была бы на кону Лига чемпионов, все было бы иначе?
сезон 17-18 последний тур Спартак-Динамо Победа Спартака и прямая путевка в ЛЧ. Итог 0-1, 3-е место, квалификация ЛЧ, Паок...
сезон 18-19 последний тур . Оренбург-Спартак Победа Спартака и прямая путевка в ЛЕ. Итог 0-2, 5-е место, квалификация ЛЕ, Брага...
Каждый раз пропускали вперед цска
ХЗ какая им еще мотивация нужна
+3
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Ильдар Фарукшин
Молчание золото. Когда в Спартаке играл как будто разница была кроме первого
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Ковид 07.10.52
Я думал, что Мостовой-это дно с критикой нынешнего Спартака и тренера, а тут с экономического форумы постучался этот тип....Кого туда только не набрали для массовости..., хорошо хоть он, как Загитова выступать не будет...
+3
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Михаил Васильев
Человеку, выигравшему серебро ФНЛ, можно доверять в вопросах мотивации игроков.
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Ростов-на-Дону
Алень прав: одни болваны сейчас в "Спартаке" в основном, у которых только деньги в голове, без ромбика.
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Алексей Ненахов
Диму очень уважал как игрока и как тренера , хоть он и провалился в Спартаке , но как он может говорить такое после его зашкваров в Спартаке позорной и трусливой игры , к критике отношусь нормально, только чтоб критиковать надо показывать было результат, а тут болтовня
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Simplicissimus
Димон, ты когда был ГТ дарил другой команде очечи, потому что "им нужнее" (с) У тебя-то хоть капля самолюбия есть?
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Валера, уходи!!!
Ответ SamAreZ
Медали..Нет? Разница хотя бы в этом
что ими делать?
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Spartakus1984
Ответ SMART789
Так а чего переживать, если можно все слить при втором бюджете весной и тебя будут любить за то, что ты улыбчивый испанец в модных кроссовках, бабло капает, спроса нет, виноват во всем кто угодно, но не ты сам
И кого Спартак купил на этот второй бюджет?
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RW_4ever
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Ответ Честный контроль
Неужели выветрился весь спартаковский дух? Хотя постойте. Весь сезон вонь стояла от их нытья. Значит спартаковский дух все еще есть в этом клубе. Осталось борща подвaрить.
Вонючая лошадка вылезла на спартаковскую ветку.
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