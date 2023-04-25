Карпин разъяснил комитету РФС критерии формирования состава сборной России на товарищеские матчи
Валерий Карпин выступил на заседании комитета сборных команд РФС.
«Заседание открыл председатель комитета Никита Симонян, после чего главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рассказал о текущем положении дел команды и дал разъяснения о критериях, по которым формировался состав команды на последние товарищеские матчи», – сообщается на сайте РФС.
В марте сборная России провела товарищеские матчи против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
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Карпин: Ну потому что вот так. А что вы ещё хотите услышать?
Комтитет: Валера, верим.
При всем уважении к Никите Симоняну, он уже должен давным давно на даче отдыхать, а не председательствовать в футболе
Как же Валере там стыдно было наверное. И послать нельзя, старших он уважает, и сказать толком нечего.
А здесь до сих пор изучают.
А давайте с Карпином поговорим.
Мы же комитет!
Объяснять старым пердунам, почему ты вызвал этого или того игрока на ТОВАРИЩЕСКИЙ матч - это просто смех.
Меня больше удивляет, почему Карпин на это согласился.
Послал бы этот комитет куда подальше.