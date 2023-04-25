Карпин разъяснил комитету РФС критерии формирования состава сборной России на товарищеские матчи

Валерий Карпин выступил на заседании комитета сборных команд РФС.

«Заседание открыл председатель комитета Никита Симонян, после чего главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рассказал о текущем положении дел команды и дал разъяснения о критериях, по которым формировался состав команды на последние товарищеские матчи», – сообщается на сайте РФС.

В марте сборная России провела товарищеские матчи против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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