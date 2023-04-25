Карпин разъяснил комитету РФС критерии формирования состава сборной России на товарищеские матчи

Теги Ростов Никита Симонян премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин выступил на заседании комитета сборных команд РФС.

«Заседание открыл председатель комитета Никита Симонян, после чего главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рассказал о текущем положении дел команды и дал разъяснения о критериях, по которым формировался состав команды на последние товарищеские матчи», – сообщается на сайте РФС.

В марте сборная России провела товарищеские матчи против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
не представляю, чтоб условно Дешам перед кем-то объяснял состав. особенно перед комитетом из маразматиков
+67
-7
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kunaguero
Мда, фляга у них конкретно так посвистывает 😳
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Помните, да? Несправедливый отцеп Денисова от ЧМ-18. Дружки игроки и клиенты дружков агентов на Евро-20. Со Стаса вопросов не было)
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Комтитет: Докажите ваш выбор состава.
Карпин: Ну потому что вот так. А что вы ещё хотите услышать?
Комтитет: Валера, верим.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Кринж
При всем уважении к Никите Симоняну, он уже должен давным давно на даче отдыхать, а не председательствовать в футболе
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Томинов
Господи, какой же совдеп!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Ответ Дядя ТУРА
не представляю, чтоб условно Дешам перед кем-то объяснял состав. особенно перед комитетом из маразматиков
Думаю он объяснял, почему не зовёт Бензэма уж точно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
Ответ Balt
Комтитет: Докажите ваш выбор состава. Карпин: Ну потому что вот так. А что вы ещё хотите услышать? Комтитет: Валера, верим.
И одобрил 10 пеналей на оставшиеся 6 туров
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ ALMANAC
Помните, да? Несправедливый отцеп Денисова от ЧМ-18. Дружки игроки и клиенты дружков агентов на Евро-20. Со Стаса вопросов не было)
Выступление сборной на ЧМ оправдало решение Черчесова, а то, что он ни перед кем не отчитывался, абсолютно логично, учитывая, что до старта турнира оставалось совсем ничего; разборки только негативно сказались бы на микроклимате в команде, а от него многое зависит, и Станислав Саламыч потому и не взял Денисова – склоки между тренером и игроком разве когда-нибудь до добра доводили?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Как может Карпин что-то объяснить Симоняну?
Как же Валере там стыдно было наверное. И послать нельзя, старших он уважает, и сказать толком нечего.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Интересно, а повышенные соцобязательства брать на себя тренера сборной никто не заставлял?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
Более бредовой вещи и не придумаешь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Тренера назначают после изучения, после размышлений.
А здесь до сих пор изучают.

А давайте с Карпином поговорим.
Мы же комитет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Ну, и где эти разъяснения, который он дал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Это просто сюр какой-то.
Объяснять старым пердунам, почему ты вызвал этого или того игрока на ТОВАРИЩЕСКИЙ матч - это просто смех.
Меня больше удивляет, почему Карпин на это согласился.
Послал бы этот комитет куда подальше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ну и?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Чё за разъяснения?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Бруслик
Типа шарят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
И что физрук сказал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ Aleksandr Danilov
Думаю он объяснял, почему не зовёт Бензэма уж точно
он просто на пресс-конференции ответил и все. это иное
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Карпин у вас есть план?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Ilyushkin
Ответ Lionel Andres Messi 10
Выступление сборной на ЧМ оправдало решение Черчесова, а то, что он ни перед кем не отчитывался, абсолютно логично, учитывая, что до старта турнира оставалось совсем ничего; разборки только негативно сказались бы на микроклимате в команде, а от него многое зависит, и Станислав Саламыч потому и не взял Денисова – склоки между тренером и игроком разве когда-нибудь до добра доводили?
а что выдающегося было в выступлении на ЧМ от сборной России? один равный матч с Хорватами?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ ALMANAC
Помните, да? Несправедливый отцеп Денисова от ЧМ-18. Дружки игроки и клиенты дружков агентов на Евро-20. Со Стаса вопросов не было)
"Несправедливый" отцеп Деньгисова и никаких вопросов? Да все СМИ во главе с Дудем и Ко чуть не лопнули за те несколько месяцев до ЧМ, рассказывая о том, что это провал и без Гарика "всё пропало". Да и тема насчёт агентов постоянно муссировалась и вопросы задавались. А тут, видите ли, эстонскому маэстро пришлось пару слов сказать. Хотя, оно и понятно, на соевом спортсе Валера-святой правдоруб, а Стас-ненавистный хам, хотя оба невероятно похожи друг на друга🥺
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий