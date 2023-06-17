Сборные Бельгии и Австрии попали в отборочную группу F, где обе претендуют на роль лидеров, так что нам предстоит увидеть матч претендентов на первое место. В группе пять команд, кроме этих двух, еще сборные Швеции, Эстонии и Азербайджана. По поводу лидерства наверняка могли бы поспорить шведы, но «красные дьяволы» этот спор сделали бессмысленным уже после первого тура. С этой точки зрения гораздо важнее для сборной Швеции будут матчи с австрийцами, которые в двух турах показали максимальный результат в группе. Командам Эстонии и Азербайджана при всем к ним уважении, скорее, уготована роль фона. Они еще могут у кого-то в хороший день отобрать очки и даже выиграть, но составлять реальную конкуренцию на дистанции задача для них пока непосильная. Победа в предстоящем поединке позволит бельгийцам с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку в первых двух турах они возьмут максимум очков с прямыми конкурентами. В свою очередь, для сборной Австрии любые набранные очки будут благом. Свою задачу-минимум они выполнили, набрав на старте турнира шесть очков. В целом в третьем туре отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года предстоящий матч один из центральных по вывеске. Будет ли он центральным по игре, узнаем из трансляции со стадиона короля Бодуэна, начало в 21:45 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 2,5

Бельгия

О талантливом поколениии, которое пока так ничего и не смогло выиграть сказано уже много. Оно еще в действии и ставить крест на нем рано. В связи с этим бельгийская федерация связывает большие надежды с новым тренером, хорошо знакомым российским любителям футболе немецким специалистовм Доменико Тедеско. Прежний наставник команды испанец Роберто Мартинес проработал с ней шесть лет. Именно он был в начале становления и проходил развитие этого поколения, в результате только бронза чемпионата мира 2018 года. Теперь очередной поход к тому, чтобы поколение спустя годы не стали называть потерянным.

Первые шаги Тедеско на посту главного тренера пока вопросов не вызывают, впрочем, и сыграно всего два матча. В первом товарищеском удалось в гостях обыграть сборную Германии, достижение само по себе большое, несмотря на статус игры. Куда важнее было увидеть бельгийцев в официальной игре. В первом туре они играли в Стокгольме и превзошли хозяев по всем статистическим показателям. Рвал и метал Ромелу Лукаку, который в минувшем сезоне получил большую порцию критики. В ворота хозяев поля нападающий забил три мяча. Теперь нужно закрепить успех в матче против сборной Австрии.

Последний успех сборной Бельгии на чемпионатах Европы датирован 1980 годом, когда удалось выиграть серебряные медали. У золотого поколения пока не складывается. На двух последних европейских первенствах камнем преткновения для «красных дьяволов» становился четвертьфинал. В 2016 году они уступили сборной Уэльса, а в 2020 году будущим чемпионам итальянцам. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Бельгии.

Товарищеский. 28.03.2023, Германия — Бельгия — 2 : 3

— 2 : Квалификация ЧЕ. 24.03.2023, Швеция — Бельгия — 0 : 3

— 0 : Чемпионат мира. 01.12.2022, Бельгия — Хорватия — 0 : 0

Чемпионат мира. 27.11.2022, Бельгия — Марокко — 0 : 2

— 0 : Чемпионат мира. 23.11.2022, Бельгия — Канада — 1 : 0

Факты и цифры

Высшие достижения сборной Бельгии на мировой арене — бронза чемпионата мира 2018 года, на европейской — серебро 1980 года

В рейтинге ФИФА команда находится на 4 позиции, хотя долгое время лидировала

Лучшим бомбардиром «красных дьяволов» за всю историю является Ромелу Лукаку, на его счету 71 забитый мяч

Ян Вертонген провел за сборную команду страны наибольшее количество матчей — 146

Прогноз на матч Испания – Италия

Австрия

У сборной Австрии с чемпионатами Европы все гораздо хуже чем у бельгийцев. Достаточно сказать, что за всю историю они участвовали только в трех финальных турнирах европейских первенств. Все это при том, что даже в 1950-е годы, когда австрийцы были очень сильны, они не смогли пробиться в решающие стадии турнира. Первое участие состоялось только в 2008 году, а в 2020 они вышли в плей-офф, где чуть было не преградили дорогу все тем же итальянцам, в дополнительное время они пропустили решающий мяч от Маттео Пессины. Сейчас новый поход к вершинам, и его есть кому совершать.

По именам футболистов в составе австрийцы уступают сборной Бельгии, то разрыв не так велик. В обороне играет представитель мадридского «Реала» Давид Алаба, в полузащите действует игрок «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер и футболист немецкого «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер. Именно в Австрии находится кузница талантов Red Bull. Вопрос в стабильности выступлений. Первые два тура австрийцы проводили на своем поле и играли с предполагаемыми аутсайдерами. Если в матче со сборной Азербайджана хозяева добились уверенной победы, то команде Эстонии долгое время уступали, и лишь в середине второго тайма смогли переломить ход игры. Со шведами и тем более бельгийцами так не получится. Тут нужно будет включаться с первых минут и не терять концентрацию.

Все это прекрасно понимает опытный немецкий специалист и тоже хорошо знакомый российским любителям футбола Ральф Рангник. После того как он ретировался из «Локомотива» и немного поработал в «Манчестер Юнайтед», получил приглашение возглавить сборную Австрии. Пока получается довольно успешно, смущает лишь его непостоянство в последние годы. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Италии.

Квалификация ЧЕ. 27.03.2023, Австрия — Эстония — 2 : 1

— Эстония — : 1 Квалификация ЧЕ. 24.03.2023, Австрия — Азербайджан — 4 : 1

— Азербайджан — : 1 Товарищеский. 20.11.2022, Австрия — Италия — 2 : 0

— Италия — : 0 Товарищеский. 16.11.2022, Андорра — Австрия — 0 : 1

— 0 : Лига Наций.25.09.2022, Австрия — Хорватия — 1 : 3

Факты и цифры

На чемпионате мира в далеком 1954 году сборная Австрии завоевала бронзовые медали, на чемпионатах Европы принимала участие всего три раза, лучшее достижение — выход в ⅛ финала в 2020 году

В рейтинге ФИФА команда располагается на 32 позиции, лучшее место в рейтинге — 10 в 2016 году

Лучший бомбардир в истории команды Тони Польстер, на его счету 44 забитых мяча

Андреас Херцог провел наибольшее число матчей за национальную команду — 103

Прогноз на матч Бельгия — Австрия

Впервые команды встретились почти сто лет назад в 2025 году в товарищеском поединке в Бельгии, гости выиграли со счетом 4 : 3. С тех пор сыграно четырнадцать матчей, у австрийцев в них огромное преимущество по победам. Однако интересно, что львиная доля этих встреч носила статус товарищеских и проводилась в 1950-е годы, когда сборная Австрии была очень сильной европейской командой. Отсюда иногда и разгромные счета.

Победы Бельгии — 2

Победы Австрии — 9

Ничьи — 3

Самая крупная победа Бельгии — 2 : 0

Самая крупная победа Австрии — 8 : 1

Последний на сегодняшний день товарищеский поединок был сыгран в 1978 году и с тех пор команды встречались только в рамках отборочных турниров чемпионата Европы. На этом отрезке у сборной Бельгии те самые две победы и ни одного поражения. Результаты пяти последних поединков команд перед вами.

Квалификация ЧЕ. 25.03.2011, Австрия — Бельгия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 02.10.2010, Бельгия — Австрия — 4 : 4

Квалификация ЧЕ. 02.05.1979, Австрия — Бельгия — 0 : 0

Квалификация ЧЕ. 28.03.1979, Бельгия — Австрия — 1 : 1

Товарищеский. 22.03.1978, Бельгия — Австрия — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия — Австрия

Разница в классе команд очевидна. Сборная Бельгии все еще на ходу и параллельно с задачей добыть результат подключает к основному составу новых перспективных футболистов. Все вместе они понимают важность предстоящего матча и будут играть на победу. Ничья будет на руку гостям в стратегическом плане. Специалисты и букмекеры отдают преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Бельгии — 1,65

Ничья — 4,08

Победа Австрии — 5,18

Команда Бельгии заявила о своих намерениях в первом же туре, разгромив в гостях шведов, а те ненамного уступают по силе австрийцам. Теперь же «красные дьяволы» находятся в еще более благоприятных условиях. Играть они будут в Брюсселе и одержат победу, причем убедительную.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Бельгия – Австрия