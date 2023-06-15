Футболисты заканчивают очередной сезон матчами сборных, часть которых проведет два тура в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы, а четыре сборные будут играть в финальном турнире Лиги Наций УЕФА. В первом полуфинале сыграют сборные Нидерландов и Хорватии, во втором состоится ремейк полуфинала прошлого турнира. В позапрошлом году победители групп в Лиге А играли в Италии. Сборная этой страны проиграла испанцам на стадионе Джузеппе Меацца. Причем гости вели в два мяча уже после первого тайма. Сейчас нас ожидает матч реванш. Сезон для итальянцев заканчивался успешно, пять команд страны вышли в полуфинал трех европейских клубных турниров. Три играли в финалах, но при этом ни одна не смогла завоевать трофей. Интересно, что в каждом из финалов итальянские команды выглядели сильнее и интереснее оппонентов, даже «Интер» в матче с «Манчестер Юнайтед» создал больше опасных моментов и мог победить, но увы. В связи с этим сборной страны нужно постараться привнести позитив в такую концовку. Тем более команда Роберто Манчини сильно задолжала болельщикам. Четырехкратные чемпионы мира пропустили два мировых первенства подряд. Даже звание действующих чемпионов Европы уже не так разует. Победа в Лиге Наций позволит на какое-то время заглушить критику. У испанцев тоже не все хорошо. После поражения в ⅛ финала чемпионата мира от марокканцев в отставку подал Луис Энрике. В сборной сильные игроки, но до успехов десятилетней давности им пока далеко. Матч состоится в Энсхеде на стадионе Гролс Весте, начало в 21:45 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-0,5), ТБ 2

Испания

Два чемпионата мира подряд испанцы проигрывали в первом же раунде плей-офф, причем после поражения в 2018 году от россиян не сделали практически никаких выводов. В Катаре повторилось то же самое. Команду возглавил Луис де ла Фуэнте Кастильо, который ранее работал с молодежными командами. Квалификационный турнир к чемпионату Европы «фурия роха» начала средне. После победы на своем поле над норвежцами, в составе которых отсутствовал Эрлинг Холанд испанцы в гостях проиграли сборной Шотландии. Две эти сборные основные соперники испанцев в отборе, и потеря очков в любом матче может сказаться на конечном успехе.

Играть в Лиге Наций команда начинала еще при Энрике. В соперниках были сборные Португалии, Чехии и Швейцарии. Команда Испании проиграла только в одном поединке на своем поле швейцарцам, дважды сыграли вничью, и набранных очков хватило для победы. В прошлом турнире Лиги Наций испанцы проиграли финал сборной Франции, причем по ходу матча вели в счете.

Луис де ла Фуэнте точно будет привлекать в сборную молодых перспективных футболистов, которые проходили через его молодежки. Некоторые из них уже раскрылись в своих клубах, пример с Гави и Педри из «Барселоны» тому свидетельство. Впрочем, в последнем на сегодняшний день матче с шотландцами Гави вышел только на замену. Главный тренер положился на других игроков. Теперь интересно будет узнать, какой состав он выставит на матч против итальянской команды. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Испании.

Квалификация ЧЕ. 28.03.2023, Шотландия — Испания — 2 : 0

— Испания — : 0 Квалификация ЧЕ. 25.03.2023, Испания — Норвегия — 3 : 0

— Норвегия — : 0 Чемпионат мира. 06.12.2022, Марокко — Испания — 0 : 0 (пен. 3 : 0)

— Испания — 0 : 0 (пен. : 0) Чемпионат мира. 01.12.2022, Япония — Испания — 2 : 1

— Испания — : 1 Чемпионат мира. 27.11.2022, Испания — Германия — 1 : 1

Факты и цифры

Сборная Испании в 2021 году стала завоевала второе место в турнире Лиги Наций

Команда трехкратный чемпион Европы и чемпион мира 2010 года

Лучшим бомбардиром «фурии рохи» за всю историю является Давид Вилья, на его счету 59 забитых мячей

Серхио Рамос провел за сборную команду страны большее количество матчей, 180 раз он выходил на поле в национальной футболке

Прогноз на матч Нидерланды – Хорватия

Италия

Итальянскую сборную в последние годы бросает из огня да в полымя. На чемпионат мира 2018 года команда не смогла квалифицироваться, зато в блестящем стиле выиграла европейское первенство. Причем команда Манчини показывала чуть ли не эталонную игру. Выиграла более тридцати матчей подряд на различных турнирах. Затем был новый отбор к мировому первенству и вновь необъяснимый провал. В группе не хватило победы над сборной Швейцарии, а в стыках итальянцы на своем поле и вовсе уступили Северной Македонии.

Успех в Лиге Наций слабое утешение, хотя группа, в которой они играли в Лиге А была очень сильной. Сборной Италии противостояли команда Англии, Германии и Венгрии. В этой компании удалось занять первое место, хотя бундесманшафт Скуадра адзурра уступила со счетом 2 : 5 в гостях. Зато в остальных матчах больше не проигрывала. С англичанами итальянцы сыграли вничью в гостях и выиграли на своем поле с минимальным преимуществом. После жеребьевки к к отборочному турниру чемпионата Европы эти команды вновь оказались в одной группе. И в первом же туре командам предстояло сыграть в Неаполе.

Общее преимущество в статистике осталось за хозяевами, но сборная Англии уже по итогам первого тайма вела в два мяча. Максимум на что оказались способны хозяева во второй половине игры, — отыграть один мяч. Вряд ли это поражение повлияет на общий успех. Для выхода в финальную часть европейского первенства нужно занимать первые два места. Впрочем в соперниках крепкая сборная Украины и все та же Северная Македония. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Италии.

Квалификация ЧЕ. 26.03.2023, Мальта — Италия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 23.03.2023, Италия — Англия — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 20.11.2022, Австрия — Италия — 2 : 0

— Италия — : 0 Товарищеский. 16.11.2022, Албания — Италия — 1 : 3

— 1 : Лига Наций.26.09.2022, Венгрия — Италия — 0 : 2

Факты и цифры

Сборная Италии четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, один раз сборная выигрывала Олимпийские игры

Лучшее достижение команды в Лиге Наций — третье место в 2021 году

Лучший бомбардир в истории команды Луиджи Рива, на его счету 35 забитых мячей

Джанлуиджи Буффон провел наибольшее число матчей за национальную команду — 176

Прогноз на матч Испания — Италия

Страны близки географически и первый матч провели почти сто лет назад в 1924 году. С тех пор сыграно 35 поединков. Большинство из них товарищеские, трижды команды играли в рамках чемпионата мира, но было это в далеком 1934 году и один раз в 1994 году. Гораздо чаще сборные встречались в рамках европейских турниров. Небольшое преимущество по победам на стороне испанской команды.

Победы Испании — 11

Победы Италии — 9

Ничьи — 15

Самая крупная победа Испании — 4 : 0

Самая крупная победа Италии — 4 : 0

За последние пятнадцать лет лишь дважды матчи в основное время заканчивались нулевыми ничьими, да и то дело в них потом доходило до послематчевых пенальти. Все остальные игры были результативными. Результаты пяти последних поединков команд перед вами.

Лига Наций. 06.10.2021, Италия — Испания — 1 : 2

— 1 : Чемпионат Европы. 06.07.2021, Италия — Испания — 1 : 1 (пен. 4 : 2)

— Испания — 1 : 1 (пен. : 2) Квалификация ЧМ. 02.09.2017, Испания — Италия — 3 : 0

— Италия — : 0 Квалификация ЧМ. 06.10.2016, Италия — Испания — 1 : 1

Чемпионат Европы. 27.06.2016, Италия — Испания — 2 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Италия

Сложно сказать, в каком состоянии будут находиться игроки обеих команд, и какие составы выберут наставники. Здесь уже такая стадия турнира, когда не до экспериментов, да и в отпуск захочется уйти с хорошим настроением. Разницы в коэффициентах на победу у букмекеров существенная, но все же такую игру принято считать матчем на три результата. Небольшое преимущество у испанцев. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Испании — 2,23

Ничья — 3,16

Победа Италии — 3,51

На победу команды Италии очень заманчивый коэффициент, причем большого разрыва в игре сборных нет, поэтому предлагаем поставить на победу итальянцев, тем более они захотят взять реванш за поражение в предыдущем турнире Лиги Наций на этой же стадии.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Испания – Италия